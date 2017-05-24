/Поглед.инфо/ Русия няма никакъв интерес да завладява Латвия, която е "най-охраняваното гробище в Европа", пише латвийското издание Neatkariga Рита Avize.

"Хипотетична агресия срещу прибалтийските страни може има само вътрешнополитическо и пропагандно значение", пише латвийският журналист, отбелязвайки, че Русия "няма никакъв военен и икономически интерес" да окупира територията обитавана от пенсионерите. Това го разбират и "агресивно настроените кръгове в Русия", където наричат Латвия "най-охраняваното гробище в Европа."

(рус.ез.)

В Латвии стали подозревать, что Россия не хочет ее захватывать

России нет никакого смысла захватывать Латвию, которое является «самым охраняемым кладбищем Европы», пишет латвийское издание Neatkariga Rita Avize.



Издание пишет, что политическая элита Запада «считает минуты до российского вторжения», считает, что российская армия способна занять Ригу или Таллин в течение 36–60 часов. При этом в НАТО отмечают, что Прибалтику можно защитить, тратя 2,47 млрд евро в год, однако если у прибалтийцев таких денег нет, то «пусть они пакуют чемоданы и бегут прочь из зоны военных действий», передает RT.



При этом издание отмечает, что если считать неизбежной войну между Россией и НАТО, то разумнее не создавать значительную промышленную инфраструктуру, а содействовать выезду жителей, «воровать, воровать и еще раз воровать», чтобы «гусеницам российских танков» было нечего давить.



«Когда в будущем Россию разгромят в пух и прах, нам как жертвам дадут деньги, чтобы построить государство заново», – пишет автор статьи.



Однако, пишет журналист, после создания комплекса портов в Финском заливе у России нет стратегических экономических интересов в Латвии, нет и не предвидится человеческих ресурсов, чтобы развивать большую часть своей территории, «не говоря уже о возможном захвате новых».



«Гипотетическая агрессия против Прибалтики может иметь только внутриполитически-пропагандистское значение», – пишет журналист, отмечая, что у России «нет никакого военного и экономического смысла» занимать населенную пенсионерами территорию. Понимают это и «агрессивно настроенные круги в самой России», где Латвию окрестили «самым охраняемым кладбищем Европы».



Напомним, в НАТО неоднократно моделировали возможное «нападение» России на страны Прибалтики, всякий раз утверждая, что Эстония, Латвия и Литва не выдержат и нескольких суток.



Напомним, российский лидер Владимир Путин, комментируя заявления НАТО о возможной агрессии относительно Прибалтики, говорил, что Россия ни на кого нападать не собирается, по его словам, это «смешно, глупо и немыслимо». Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что от политики по «сдерживанию» России давно пора отказаться, но пока руководство НАТО раздувает миф о «российской угрозе».

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