/Поглед.инфо/ Посещението на канцлера Ангела Меркел във Вашингтон продължи три дни в условията на снежна буря по Източното крайбрежие. В Германия подготовката на посещението бе придружена с прекомерни вълнения. Пресата изключително раздуха това протоколно събитие; канцлерката бе изобразявана като героичен защитник на ценностите на западния свят, противопоставяща се на "разрушителя" Тръмп.

Всъщност, разговорите между американския президент и германския канцлер бяха прозаични, макар и трудни. Предпазлива, както винаги, Меркел не отиде на открит конфликт с президента на САЩ. На Тръмп, разбира се, не му харесва тази част от американския (и евроатлантическия) истеблишмънт, който поддържаше Хилъри Клинтън и към който принадлежи Ангела Меркел. Но не може да се отмине фактът, че Доналд Тръмп е президент на великата Америка - цитаделата на демокрацията. Най-важното е, че Меркел даде да се разбере: американските президенти идват и си отиват, но васалитетът на Германия към Америка остава непоклатим.

(рус.ез.)

Вассалитет Германии по отношению к США остаётся незыблемым

Вымученность жестов Меркель и Трампа этому не мешает.

Итак, завершился визит канцлера Ангелы Меркель в Вашингтон, перенесенный на три дня из-за снежной бури на восточном побережье США. Подготовка визита сопровождалась в Германии преувеличенным ажиотажем. Пресса раздувала вокруг этого протокольного мероприятия редкостную шумиху, изображая канцлера в роли героической защитницы ценностей западного мира, противостоящей «разрушителю» Трампу. На самом деле в отношениях президента США и канцлера Германии всё прозаичнее, хотя и очень непросто.

Осторожная, как всегда, Меркель на открытый конфликт с американским президентом не пошла. Трамп, конечно, не по вкусу той части американского (и евроатлантического) истеблишмента, ставленницей которой на прошлогодних выборах в США была Хиллари Клинтон и к которой принадлежит сама Ангела Меркель, но куда денешься от того, что Дональд Трамп – президент великой Америки, а Белый дом в Вашингтоне – не логово врага, а цитадель демократии.

Самое главное, Меркель дала понять: американские президенты приходят и уходят, а вассальная присяга Германии на верность Америке остается незыблемой.

Со своей стороны Дональд Трамп даже нашёл повод к налаживанию личных отношений с немецким лидером. «По крайней мере, возможно, у нас есть нечто общее», - с оттенком наигранного легкомыслия заявил он Ангеле Меркель, имея в виду прослушивание её телефонов американскими спецслужбами при прошлом президенте США (Трамп уверен, что Обама, будучи президентом, санкционировал прослушивание и его телефонных разговоров). Что нашлась ответить на это канцлер и нашлась ли, о том пресса умалчивает. Впрочем, в своё время и прослушка телефонов Меркель, организованная американцами, не поколебала верноподданнических чувств нынешней немецкой элиты. Конечно, друзья так себя не ведут, с укором заметила тогда канцлер, да только аналогия дружбы к отношениям Германии и США вряд ли подходит. Трамп, например, может отказаться пожать руку даме, если его об этом просят фотографы, но Меркель такого себе никогда позволить не может.

На совместной пресс-конференции оба политика заявили о плодотворности состоявшихся переговоров и готовности к дальнейшему сотрудничеству. Как и следовало ожидать, Трампу пришлись по душе обязательства немецкой стороны по повышению оборонных расходов. Президент с похвалой отозвался о действиях бундесвера в Афганистане и «лидерстве» (?) Меркель по разрешению конфликта на Украине. Канцлер ввернула, что урегулирование украинского кризиса должно предшествовать восстановлению нормальных отношении с Россией. Впрочем, Украина на пресс-конференции была упомянута лишь вскользь, мимоходом.

Неуёмные журналисты своими вопросами всё же вынудили лидеров двух стран высказаться о разделяющих их разногласиях. Принципиально важных пунктов два: миграция и промышленная политика. Тут стороны остались каждая при своём.

Дональд Трамп стоит за меры по защите американских границ (как от импорта, так и от иммигрантов), а Меркель настаивает на позитивной роли мигрантов в развитии экономики. Что кроется за этими её словами в реальности, можно понять, в частности, из проектов кандидата на пост президента Франции Эмманюэля Макрона. Квинтэссенция этих проектов – свёртывание социальных льгот под давлением конкуренции на рынке труда со стороны дешёвой рабочей силы из числа мигрантов.

Трамп подтвердил свой курс на возврат в США промышленных производств, на что Меркель возразила: дескать, в постиндустриальном мире рабочие профессии могут оказаться ненужными. Если так, то почему же в Германии так переживают по поводу возможного перенесения производств в Соединённые Штаты? К слову сказать, немцы очень гордятся тем, что благодаря относительно высокой по сравнению с другими странами доле обрабатывающей промышленности в создании валового внутреннего продукта Германии их страна легче и быстрее преодолела последствия кризиса 2008-2009 годов.

Что касается взаимозависимости двух экономик, то она остаётся высокой: на сегодняшний день немецкие инвестиции в США составляют 271 млрд евро, а германские компании обеспечивают работой 800 тысяч американцев. Поэтому очень понятны слова Трампа: «Я приветствую сотрудничество между нашими странами и предприятиями». Этим объясняется и участие в прошедших переговорах глав крупнейших корпораций Германии и США: с немецкой стороны - Siemens, Schaeffler и BMW, с американской - IBM, Dow Chemical и Salesforce.

«Жесты кажутся вымученными, но Дональд Трамп и Ангела Меркель подчёркивают партнёрство между двумя странами», - резюмирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.