/Поглед.инфо/ На 4 декември 1917 г. в Брест-Литовск съветската делегация очертава условията за примирие с държавите от Централния съюз: Германия, Австро-Унгария, България и Турция:

- примирието се сключва за 6 месеца;

- военните действия се преустановяват на всички фронтове;

- германските войски се изтеглят от Рига и Моонзундските острови;

- забранява се прехвърляне на германски войски на Западния фронт.

Смята се, че с искането за примирие в продължение на шест месеца без германски войски да се изтеглят от Източния фронт, ще се даде време и ресурс на болшевиките да провеждат агитация сред милионите германски войници на фронта, както и агитация сред немските работници в тила, за да могат самите германци да организират революцията в собствената си страна.

Но когато става ясно, че Германия няма да приеме тези условия, решено е да се протакват преговорите възможно най-дълго, с което в началото, не без успех, се справя съветската делегация в Брест-Литовск начело с Троцки.

Междувременно, в резултат на агитацията сред немските войници на Източния фронт, и организирането на стачки в тила, Лев Троцки преценява, че комунистическата революция в Германия е на прага и обявява решението си: "Ще прекратим войната, примирие няма да сключваме, ще демобилизираме армията", известно още като „нито война, нито мир”.

Ленин остро критикува тази тактика. В такава обстановка през март 1918 г. се сключва изключително неизгодния за съветска Русия Брест-Литовски мирен договор. Съветското правителство се принуждава да го подпише Списъкът на исканията е обширен и изключително унизителен. Германия получава над 780 хиляди кв. км териториите на изток, контрибуции, и т.н.

Но осем месеца по-късно, през ноември 1918 г. в Германия избухва революция. Резултатите от Брест-Литовския договор са анулирани. Сбъдва се прогнозата на Ленин, че този договор ще се окаже нетраен...

(рус.ез.)

Брестский мир

1917 –– В Брест-Литовске открываются переговоры о перемирии между Россией и центрально-европейскими державами (Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией)

Декрет о мире.

Первая мировая война, шедшая в интересах тех людей, которые на ней обогащались, находясь в тылу, и в интересах дворян, которые строили на ней свою карьеру, не нужна была гибнущим на ней солдатам, голодающему от разрухи войны мирному населению. Все воюющие стороны, решая свои элитные экономические противоречия, единым фронтом выступали против всякого осуждения такого инструмента решения их экономических противоречий, как мировая война. Так было в годы первой мировой, так осталось и после. Один из переживших первую мировую войну немецких солдат, Эрих Мария Ремарк, выразил народный солдатских фольклор, отношение народа к войне, на страницах своей книги «На Западном фронте без перемен»:

«Кропп — философ. Он предлагает, чтобы при объявлении войны устраивалось нечто вроде народного празднества, с музыкой и с входными билетами, как во время боя быков. Затем на арену должны выйти министры и генералы враждующих стран, в трусиках, вооружённые дубинками, и пусть они схватятся друг с другом. Кто останется в живых, объявит свою страну победительницей. Это было бы проще и справедливее, чем то, что делается здесь, где друг с другом воюют совсем не те люди».

С этим настроением немецкие и русские солдаты встретили 1917 год. Это настроение, требование мира, русский народ, самоорганизовавшись в Советы, смел требовать от любой власти: Временного правительства, думы, от ожидаемого учредительного собрания, от всех политических партий. Но все политические силы, к которым вопрошал народ, были связаны с иностранным капиталом, и потому были заинтересованы лишь в «мире после победы», то есть в продолжении гибели сотен тысяч русских солдат на Восточном фронте во имя экономических интересов Антанты и ее должников в России. Единственной независимой от иностранного капитала политической партией в России оказались большевики, потому они смогли позволить себе предложить съезду Советов, единственной на тот момент реальной и легитимной власти в России, свое большевистское правительство. Первым декретом большевистской советской власти стал «Декрет о мире».

Брестский мир.

Правящие круги всех стран, имея мировую войну инструментом решения своих экономических противоречий, лгали своим народам о том, что ведут справедливую оборонительную войну. Большевики же были заинтересованы в том, чтобы ложь эту сделать явной для каждого солдата всех воюющих стран. Солдаты всех стран мировой войны должны были повернуть оружие против правящих в их странах аристократов и капиталистов, что ранее гнали их на убой, поставить взамен, по примеру России, советское правительство. Затем все советские республики вступали в Советский Союз, в одну республику на всю планету. Начавшиеся 3 декабря переговоры о перемирии Советской России и Германии способствовали этой цели.

4 декабря советская делегация изложила свои условия перемирия:

перемирие заключается на 6 месяцев; военные действия приостанавливаются на всех фронтах; немецкие войска выводятся из Риги и Моонзундских островов; запрещаются какие бы то ни было переброски немецких войск на Западный фронт.

Перемирие на полгода, при невыводе немецких войск с Восточного фронта, давало большевикам время и возможности для агитации миллионов немецких солдат на фронте, агитации немецких рабочих в тылу, организации революции в Германии силами самих немцев.

В дальнейшем, когда стало очевидным, что Германия не пойдет на перемирие на советских условиях, было принято решение максимально затягивать переговоры, с чем первое время не без успеха справлялся возглавивший в Брест-Литовске советскую делегацию Лев Троцкий. Тем временем в Германии с помощью агитации немецких солдат на Восточном фронте, организации стачек в тылу зрела коммунистическая революция. Сделав окончательную ставку на революцию в Германии, Лев Троцкий принял решение — «Мы войну прекращаем, мира не заключаем, армию демобилизуем».

«Народы ждут с нетерпением результатов мирных переговоров в Брест-Литовске. Народы спрашивают, когда кончится это беспримерное самоистребление человечества, вызванное своекорыстием и властолюбием правящих классов всех стран? Если когда-либо война и велась в целях самообороны, то она давно перестала быть таковой для обоих лагерей. Если Великобритания завладевает африканскими колониями, Багдадом и Иерусалимом, то это не есть ещё оборонительная война; если Германия оккупирует Сербию, Бельгию, Польшу, Литву и Румынию и захватывает Моонзундские острова, то это также не оборонительная война. Это — борьба за раздел мира. Теперь это видно, яснее, чем когда-либо…

Мы выходим из войны. Мы извещаем об этом все народы и их правительства Мы отдаём приказ о полной демобилизации наших армий… В то же время мы заявляем, что условия, предложенные нам правительствами Германии и Австро-Венгрии, в корне противоречат интересам всех народов», — заявил Троцкий.

Германское верховное командование начинало всё более выражать обеспокоенность большевизацей немецких солдат Восточного фронта, решило явно проявить свои захватнические планы, организовав новое наступление на уже демобилизованную Советскую Россию. В то же время забастовки в самой Германии были жестоко подавлены. К 3 марта, в условиях угрозы захвата немцами Петрограда, советским правительством был подписан Брестский мир.

Германия рассчитывала получить 780 тыс.кв.км. территорий на востоке, отторгнув их у Советской России, получить контрибуцию. Были также требования о прекращении революционной пропаганды в Центральных державах и союзных им государствах, образованных на территории Российской империи, выплате долгов от правительства Никола́я II. Список требований был широк и крайне унизителен для советского правительства, которое пошло на их подписание.

Однако расчет немцев, даже после подписания Брестского мира, не оправдался. Мир с марионеточной Украинской центральной Радой (переговоры по которому проходили параллельно с переговорами с Советской Россией) — не дал немцам ожидаемого с Украины хлеба. Марионеточное правительство Украины не выражало волю украинского народа, который, повсеместно организуя Советы, боролся с немецкими оккупантами и их пособниками. Германия и Австро-Венгрия не получили столь необходимого для их тыла хлеба.

Советское правительство срывало реализацию условий Брестского мира. Революционная пропаганда на фронте и в тылу Германии не прекращалась. Немецкое Верховное командование уже не имело возможности переброски большей части своей армии с Восточного фронта на запад, боясь того, что немецкие солдаты с Восточного фронта развернут агитацию и на Западной фронте.

Через 8 месяцев после Брестского мира, 4 ноября 1918 года, Германии началась ноябрьская революция. Результаты Брестского мира были аннулированы.

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