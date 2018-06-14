/Поглед.инфо/ Основното послание на западните медии след срещата на върха в китайския град Циндао, може да се сведе до признанието: Путин и Си са "два чифта ботуши".

В Китай се проведе среща на върха на ръководителите на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). За постигнатите резултати говори Декларацията от Циндао, приета от държавните ръководители на страните участнички. Документът бе подписан от лидерите на Русия, Китай, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, както и на Индия и Пакистан.

В съвместното заявление се поставят въпроси относно положението в Сирия, Иран, Украйна и Корейския полуостров. Страните отново потвърждават безалтернативния характер на политическия процес в Сирия и призовават за прилагане на постигнатите споразумения в зоните на деескалация. В документа се подчертава, че разрешението на кризата трябва да произтича в съответствие с приетите резолюции на Съвета за сигурност на ООН и "да изхожда от необходимостта за съхраняване на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Сирия."

(рус.ез.)

Западные СМИ: Россия и Китай дружат давно и всерьез

Главным посылом западных СМИ стало признание: Путин и Си — «два сапога пара».



В Китае прошел саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. По ее итогам главы государств приняли Циндаоскую декларацию. Подписи под документом поставили руководители России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Индии и Пакистана.



В совместном заявлении поднимаются вопросы по ситуации в Сирии, Иране, на Украине и Корейском полуострове. Стороны в очередной раз подтвердили безальтернативность политического процесса в Сирии и призвали выполнять договоренности в зонах деэскалации. Из документа следует, что разрешение кризиса должно идти в соответствии с положениями резолюции Совбеза ООН и «исходить из необходимости суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии».



Впрочем, западные СМИ не сделали главный упор на принятые там документы, а продолжили обсуждать встречу российского и китайского лидера, признав — эта дружба родилась не вчера, и она всерьез и надолго.



«Потепление между обоими государствами активно освещается как в российских, так и в китайских государственных СМИ на протяжении последних месяцев, включая интервью на китайском государственном телевидении, в ходе которого Путин восторженно отзывался о главе Китая.



Мария Репникова, доцент глобальной коммуникации в Грузинском государственном университете, рассказала CNN, что в то время, как державы на самом деле сближаются, во всем этом ощущается также элемент глобальной пропаганды. "Обе страны используются свои отношения, чтобы продемонстрировать, что у них есть альтернатива американской гегемонии, и это начали делать даже незадолго до прихода к власти Трампа", — заявила она. "Эта близость нацелена на мировую аудиторию, а не только на зрителей в России или Китае"», — сообщает американское CNN.



Нет, понятное дело, что многомиллиардные контракты в высокотехнологических и инфраструктурных областях — это чистая показуха, дабы что-то там доказать американцам и сотрудникам Грузинского государственного университета. Особенно последним — товарищ Си рис кушать не может, если в Тбилиси не увидят его показуху.



«Бобо Ло, китайский эксперт по отношениям с Россией и автор "Осторожных объятий", заявил, что Путин и Си имеют разные причины для того, чтобы создать впечатление, что их и без того близкие отношения якобы теплее, чем они есть.



"[Китай] — идеальный инструмент, чтобы придать России образ возрождающейся глобальной державы. Таким образом, российский нарратив исходит из того, что Китай, Россия и в меньшей степени Индия являются частью этого нового динамичного мирового порядка", — подчеркнул он. "[Для Пекина] нужна благосклонность России. Возможно, Россия не способна оказать Китаю большую помощь, однако Россия при желании может существенно усложнить Китаю жизнь"», — продолжает вещать американский телеканал.



В целом, китайский эксперт выступил в роли «Капитана очевидность». Да, Россия и Китай — очень разные страны не только с разным менталитетом и культурой, но и с разным политическим строем: китайцы продолжают идти в светлое коммунистическое будущее через свои традиции, Россия занята построением капиталистического многополярного мира. И полностью верно, что обе дороги так или иначе пересекаются и нам друг без друга просто никак — окруженный базами США и их союзников, Китай не может себе позволить оказаться в блокаде с севера. Если американцы «закроют» Казахстан и Россию, то могут спокойно диктовать Пекину любые условия. Собственно, одним из планов Клинтон и было использование России против Китая, как сейчас Украины против России. С другой стороны, России как воздух нужно поднимать собственную экономику, и тут если не Китай, то кто поможет?



На том и сошлись страны еще задолго до начала противостояния с Западом, которое еще в 2007 году для Путина и Си было очевидно. Это же подтверждают и эксперты CNN.



«Ричард Макгрегор, старший научный сотрудник сиднейского Института Лоуи, заявил в интервью CNN, что и Москва, и Пекин, активно работали, чтобы выстроить свои отношения. "Все произошло не за одну ночь. Эта история начала набирать обороты, когда Обама был президентом, когда оба лидера хотели противостоять США, в частности — Россия, в связи с санкциями против Москвы", — подчеркнул он.



Несмотря на общее коммунистическое прошлое, между странами после 1950-х годов было огромное недоверие, которое сохранялось до недавнего времени, заявил МакГрегор. Но сейчас связи усилились, благодаря Путину, как полагает МакГрегор. Он также добавил, что у партнерства России и Китая есть стратегический характер, так как эти страны совместно пытаются противостоять США и Европе в их сферах влияния.



"Россия пассивно поддерживает США в вопросах Южно-Китайского моря, таким же образом Китай также никогда не сказал ни одного критического слова в адрес аннексии Россией Крыма", — сказал он. Ранее в 2018-м году, когда Россия подверглась международному осуждению за свою широко освещаемую роль в отравлении бывшего шпиона и его дочери в Великобритании, Китай не стал присоединяться к критике.



Китайское высшее военное руководство намекает на еще более тесное сотрудничество между двумя странами. В ходе визите в Москву в апреле министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ заявил, что прибыл с целью "поддержать" Россию в противостоянии с США.



"Китайская сторона прибыла [в Москву] с целью показать американцам тесные связи между Вооруженными силами Китая и России", — сказал Вэй». — подводит итог американское СМИ.



Еще один «Капитан очевидность», который перечислил все то, что и так известно из любого китайского или российского СМИ. А вот что интересно, так это отсутствие в материале американских экспертов и представителей российской оппозиции, которые всегда рассказывали «всю правду» для CNN. Где все эти гиганты мысли со своими вечными «Россия и Китай блефуют», «Вы все врете» и так далее? Почему в виде экспертов выбирают китайца и австралийца? — это если дальше так пойдет, то нашим оппозиционерам — еще чего! — работу придется искать. И ведь это не только CNN, а практически все западные СМИ написали в подобном ключе.



«Россия и Китай демонстрируют единство, поскольку отношения США хромают. Соседствующие гиганты Китай и Россия подчеркнули важность стратегического партнерства на фоне хромающих отношений с США. Президенту России Владимиру Путину китайский лидер вручил медаль.



Александр Габуев, старший сотрудник Московского Центра Карнеги, заявил в интервью агентству новостей AFP, что у обоих политиков очень схожий стиль руководства. Си и Путин - это "два сапога пара, которые хотят вернуть величие своим странам", заявил Габуев. Оба скептически относятся к гегемонии США и не доверяют их намерениям, оба являются авторитарными индивидуалистичными лидерами. "Похоже, у них прекрасная гармония, утверждает Федор Лукьянов, московский эксперт по вопросам международной политики, которого цитирует Ассошиейтед Пресс. — У них похожие горизонты и похожий взгляд на мир"», пишет уже немецкая гостелерадиокомпания Deutsche Welle.

Сложно понять, каким образом Китай стал соседом Германии, но в остальном признание, что Путин и Си — «два сапога пара», во многом верно по причинам, которые выше привели американцы. И экономическая, и военная, и внешнеполитическая мощь этой пары уже паритетная или почти паритетная мощи далеко не единого Запада, который сейчас больше напоминает басню «Лебедь, рак и щука», а никак не костюм. И с этим им всем придется мирится, как бы того не хотелось.

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