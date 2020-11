/Поглед.инфо/ Американското правителство наложи санкции срещу четири руски и китайски компании, които осигуряваха логистична подкрепа за ракетната програма на Иран, пише The Economic Times. Според вестника санкциите, които ще бъдат в сила две години, са засегнали руските фирми Nilco Group и „Елекон“.

Съединените щати наложиха санкции срещу четири компании от Китай и Русия, които според Вашингтон са подкрепили ракетната програма на Иран, съобщава Indian Economic Times, позовавайки се на официално изявление на ръководителя на Държавния департамент на САЩ Майк Помпео, публикувано в петък.

„САЩ наложиха санкции срещу четири юридически лица в Китай и Русия за подкрепата им за ракетната програма на Иран, която остава основен проблем за неразпространението на ядреното оръжие. Ще продължим да прилагаме целия си арсенал от санкции, за да попречим на Иран да разработи ракетните си оръжия.“, цитира изданието изявлението на Помпео.

По данни на The Economic Times китайските компании Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade Company, както и руските Nilco Group и AO „Елекон“ са сред компаниите, засегнати от новите американски мерки. Според Вашингтон всички те са доставили технологията и оборудването, необходими на Техеран за разработване на ракети.

Както подчерта Помпео, всички страни трябва да обърнат внимание на опитите на Иран да усъвършенства своите ракети. „Тези мерки са част от отговора ни на злонамерената дейност от страна на Иран. Подобни стъпки подчертават, че всички държави както и преди трябва да продължават да наблюдават опитите на Иран да постигне напредък по своята ракетна програма.“, заяви американският държавен секретар.

„Ще продължим да полагаме усилия за да попречим на ходовете на Иран за разработване на неговите ракети и ще изпозлваме санкции, за да насочим вниманието към чуждестранните доставчици, предоставящи на Техеран ракетни технологии и активи, като гореспоменатите китайски и руски юридически лица. Санкциите, които включват ограничения върху договорите с американското правителство, помощ от американските власти и износ, ще останат в сила две години“, добави Помпео.

Както припомня наблюдателят на The Economic Times, САЩ продължават да предприемат твърди мерки срещу Иран за факта, че правителството на страната продължава „дейности, свързани с разработването на ядрени оръжия“, откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп през 2018 г. реши да се откаже от „ядрената сделка“ с Техеран. Иранската страна обаче твърдо се придържа към факта, че нейната ядрена програма има мирна ориентация, отбелязва журналистът.

