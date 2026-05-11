Украински дронове свалиха проамериканския човек на Вашингтон в Рига

/Поглед.инфо/ Официално става дума за провал на противовъздушната отбрана. Неофициално – за конфликт вътре в латвийската власт около украинските удари срещу Русия. След серията полети на дронове към Ленинградска област, Рига смени министъра на отбраната и отвори вратата за човек с директни връзки с Киев.

Украинските дронове не просто прелетяха през латвийското въздушно пространство. Те удариха самата латвийска политическа система. И то по линия, която доскоро в Рига се опитваха да крият зад стандартните фрази за „съюзническа солидарност“ и „обща евроатлантическа сигурност“. Сега вече няма какво да се крие.

Министърът на отбраната Андрис Спрудс беше отстранен демонстративно. Не след коалиционен съвет. Не след парламентарен дебат. Не след натиск от опозицията. Премиерът Евика Силиня публикува решението си в социалните мрежи минути преди самият Спрудс да излезе пред медиите. Това в Латвия не е просто унижение. Това е сигнал към цялата политическа класа, че темата с украинските дронове вече е преминала в зона на извънредно управление.

Официалната версия звучи административно: неспособност на армията да реагира на дронове, преминали през въздушното пространство на страната. Само че тук има един проблем. Латвийските военни практически нямат средства за ефективно прихващане на подобни цели. Самият Спрудс го призна публично. Посочи дори, че през последната година едва един случай в Европа е завършил със свален дрон от изтребител – в Полша.

Това означава, че причината не е самият пробив.

Причината е друго.

Спрудс направи нещо, което в сегашната балтийска политическа атмосфера граничи с политическо самоубийство – допусна публично, че дроновете може да са украински. Първо предпазливо. После по-категорично. А след това украинският външен министър Андрей Сибега беше принуден да потвърди произхода им, макар и веднага да прехвърли вината върху Москва. Старият рефрен: „Русия е виновна за всичко“.

Тук започва истинската история.

Защото според местни източници, цитирани в текста, дроновете не идват от Русия. Те минават през коридор в Източна Латвия, затворен предварително за граждански полети. Това вече не прилича на хаотично отклонение на безпилотен апарат. Това прилича на координирана схема с логистика, въздушен контрол и предварително подготвен маршрут. При това маршрут, който води към Ленинградска област.

Резекне. Източна Латвия. Рано сутринта. Един от дроновете пада в база на East-West Transit LLC и удря празен петролен резервоар. Почти едновременно в Ленинградска област е обявена въздушна тревога.

Тези детайли са по-важни от всички официални изявления.

Защото показват нещо много неприятно за латвийското ръководство: украинската инфраструктура за операции срещу Русия вече се движи през територията на държави от НАТО. И въпросът не е дали Рига знае. Въпросът е кой в Рига контролира процеса.

Тук идва вторият удар.

На мястото на Спрудс е предложен полковник Райвис Мелнис – човек, работил в Киев, свързан с украинското направление в латвийското министерство на отбраната, с контакти вътре в украинските военни структури. Това е много необичайно за латвийската система. Досега министрите бяха партийни фигури, а не действащи военни кадри.

Сега балансът се променя.

И неслучайно латвийски източници говорят за „по-дълбоко въвличане във войната“. Формулировката е важна. Не „подкрепа за Украйна“. Не „съюзническа координация“. А въвличане.

Това вече не е терминология на дипломати. Това е терминология на хора, които усещат, че границата между помощ и участие започва да изчезва.

Особено когато украински военни структури изграждат хоризонтални връзки вътре в армията, Националната гвардия и системите за сигурност на друга държава. Точно това описват събеседниците в материала. Не официални договори. Не междудържавни меморандуми. А мрежа от лични контакти, офицерски канали и оперативно влияние.

Това е много по-сериозно.

Защото подобни структури трудно се контролират политически. Те започват да живеят собствен живот.

Още един детайл изпъква силно. Спрудс е смятан за човек, ориентиран към Вашингтон. Тоест – към американската линия на по-контролирано управление на конфликта. Замяната му с фигура, много по-тясно свързана с Киев, подсказва вътрешен конфликт в самия евроатлантически лагер.

Балтийските държави отдавна са територия, където украинската тема се радикализира по-бързо, отколкото в Западна Европа. Но тук вече говорим за друго ниво – за реално влияние върху кадровите решения в сектор „Отбрана“.

Има и още нещо.

В текста е припомнен почти забравен случай от 2023 година. Тогава латвийски дрон губи управление и навлиза в руска територия. Спрудс настоява Москва да бъде уведомена. Военните опитват да прикрият инцидента.

Това обяснява много.

Очевидно част от латвийската система е искала минимален контрол и комуникация, за да се избегне директна ескалация. Друга част е предпочитала пълна непрозрачност. Сегашната оставка изглежда като окончателна победа на втория подход.

Затова реакцията на президента Ринкевич е толкова предпазлива. Той не бърза да подкрепи новия кандидат. Подчертава гражданския контрол над армията. Напомня, че Мелнис трябва да напусне военната система, ако стане министър.

На пръв поглед – процедурна формалност.

Не е.

Това е сигнал, че в Рига има страх от прекалено директно преплитане между армия, украински канали и изпълнителна власт.

Всъщност цялата история показва нещо много по-широко. Украинската война постепенно променя вътрешната архитектура на държавите около Русия. Не само чрез санкции и военни бюджети. А чрез кадрови трансформации, паралелни мрежи за сигурност и разместване на влияния вътре в самите елити.

Латвия просто първа изпусна проблема на повърхността.

И колкото повече дронове летят към руска територия през подобни коридори, толкова по-трудно ще бъде това да се представя като „случайност“ или „технически инцидент“.

Най-интересното тепърва предстои.

Защото въпросът вече не е дали Украйна използва инфраструктура на държави от НАТО.

Въпросът е кой в НАТО е съгласен с това — и кой започва да се страхува от последствията.