/Поглед.инфо/ Ключовият въпрос на тазгодишната Девета конференция за преглед на Конвенцията за биологичните оръжия от 1972 г. в Женева, Швейцария бе американските биолаборатории в Украйна. Руската делегация повдигна въпроса. Но американската страна отклонява отговора, въпреки че още на 8 март 2022 г. заместник-държавният секретар по политическите въпроси Виктория Нуланд призна пред комисията по външни отношения на Сената на САЩ, че в „Украйна има съоръжения за биологични изследвания“ и че САЩ са „доста загрижени, че руските сили може да установят контрол над тях“.

Проверката е невъзможна

Конвенцията за биологичните оръжия забранява цял клас оръжия за масово унищожение. 184-те страни, подписали Конвенцията, са наясно със забраната. Въпреки това, за разлика от международните и двустранните химически и ядрени договори, няма установени механизми за проверка и контрол на биологичните оръжия. Подобни механизми бяха опитвани през 90-те години на миналия век, но поради позицията на САЩ в началото ии след 2000-та година те никога не се материализираха.

След атентатите от 11 септември в САЩ терористи изпратиха колети с антракс. По-късно бе разкрито, че терористът е Брус Едуардс Айвинс, учен от правителствената лаборатория за биозащита във Форт Детрик, Фредерик, щата Мериленд. През 2008 г. Айвинс, за който се твърди, че е под наблюдението на ФБР, се самоубива. Цялата вина бе хвърлена върху него. Но по това време САЩ вече бяха нахлули в Ирак и Афганистан, използвайки, наред с други неща, страха на американците от биологични оръжия с неидентифициран произход. Никой не знае точно дали „самубийството“ бе операция на американското разузнаване или просто са престанали да се интересуват от един луд учен, работещ в лаборатория на Пентагона. Случаят показва обаче, че американските военни биолаборатории представляват сериозна заплаха.

Нещо повече, интересите на американските корпорации препятстват инспекциите на американските биологични съоръжения в други държави. Проектът на протокол за проверка на Конвенцията бе отхвърлен от САЩ през юли 2001 г., след като руснаците изненадващо се опитаха да инспектират съоръженията на Pfizer. Също, в края на 90-те години Куба обвини САЩ, че са предприели биологична атака на кубинска територия, за да подкопаят продоволствената ѝ сигурност. САЩ имаха какво да крият.

САЩ крият данни

Според Генадий Гатилов – постоянен представител на Русия в базираната в Женева централа на ООН, Украйна и САЩ никога не са опровергавали информацията, събрана и представена преди това от Русия.

От началото на конфликта в Украйна Русия публикува множество документи, доказващи експерименти в американски лаборатории в Украйна с агенти на опасни инфекциозни заболявания. САЩ и техните съюзници обаче отказват да отговарят на такива въпроси. През ноември например, Русия се опита в Съвета за сигурност на ООН да повдигне въпроса за създаване на комисия, която да разследва твърденията ѝ за биооръжия. Въпреки това всички постоянни членове на Съвета за сигурност с изключение на Китай се противопоставиха.

Russia (again) peddles its debunked US-Ukrainian bioweapons claims at the United Nations

Russia’s efforts to peddle debunked claims about US-Ukrainian bioweapons at the UN Security Council have left it even more isolated on the world stage.

Bulletin of the Atomic Scientists

Удивително е защо САЩ и техните съюзници не позволяват прилагането на механизми в рамките на ООН за проверка на техните биологични лаборатории, включително и тези, работещи в чужбина. Какво крият?

Информацията, която се появява в медиите, предполага, че САЩ наистина са активни в областта на микробиологията в Украйна като част от програмите са финансирани от правителството на САЩ, включително Пентагона. Вече е известно, че синът на президента на САЩ – Хънтър Байдън – е участвал в биологични лаборатории в Украйна. Може би САЩ се опитват да скрият частните интереси на семейство Байдън и Big Pharma? Или говорим за опасните проекти на Пентагона?

Нови документи за Украйна

Документи, получени от група активисти на Judicial Watch в началото на ноември показват, че САЩ са финансирали лабораторни дейности за антракс в украинска биолаборатория поне през 2018 г.

Judicial Watch: Defense Department Records Reveal U.S. Funding of Anthrax Laboratory Activities in Ukraine

(Washington, DC) – Judicial Watch announced today it received 345 pages of records from the Defense Threat Reduction Agency (DTRA), a component of the U.S. Department of Defense, revealing that the United States funded anthrax laboratory activities in a Ukrainian biolab in 2018. Dozens of pages are completely redacted, and many others are heavily redacted. … Continue readingJudicial Watch: Defense Department Records Reveal U.S. Funding of Anthrax Laboratory Activities in Ukraine

Judicial Watch

Както отбелязват журналисти от Paradise Project, техническите характеристики на документите разкриват данни за американски и украински учени (сред които са военни медици и специалисти по болести нНона а Пентагона).

Освен това стана възможно да се дешифрират данни за украински изследователски центрове (поне 5), които участват в програмата. Според журналисти, САЩ са тренирали учения в Украйна с огнища на антракс и туларемия.

Всеки от тези експерименти може да представлява сериозна заплаха за биологичната сигурност не само в Украйна, но и в целия Черноморски регион. Няма информация обаче американците да са уведомили съюзниците от НАТО, включително Турция, за биологичните си експерименти в Украйна.

Светът се нуждае от отговори

Светът има сериозни въпроси към САЩ от началото на пандемията Covid-19. Например факт е, че в САЩ започна по-рано, отколкото в Китай.

САЩ фабрикуват конспиративни теории, опитвайки се да прехвърлят вината върху Китай за вируса. А въпросът е защо САЩ имат толкова много биолаборатории в чужбина. Според официални данни на САЩ Вашингтон разполага общо с 336 биологични лаборатории в 30 страни по света, включително 26 в Украйна. Global Times отбеляза обаче, че „данните показват, че САЩ са подписали договори с 49 държави, много повече, отколкото са признали“.

Какви експерименти се извършват в тези лаборатории по света? Защо САЩ отнемат тези лаборатории както от местните власти, така и от собствения си народ? Този механизъм е подобен на тайните затвори на ЦРУ, които – по законодателството и националната юрисдикция, са в „сивата зона“, където не са в сила националните или международните закони. Разбираемо е след това защо САЩ отказват всякаква форма на международен контрол върху своите биологични проекти.

Coronavirus and global US bio-laboratories around the world

Intelligence agencies in five countries accused China of concealing and destroying coronavirus data. The Intelligence alliance “Five Eyes”, which includes the intelligence services of the United States, Canada, Britain, Australia and New Zealand, prepared a 15-page report on the matter, Australian newspaper The Daily Telegraph wrote. The document states that Beijing concealed news of the … Continue readingCoronavirus and global US bio-laboratories around the world

United World International

Настоящата конференция в Женева не донесе сериозен напредък в областта на контрола върху биологичните оръжия. САЩ само казаха, че са готови да обсъдят „включително възможни мерки за проверка“ в бъдеще. Ясно е, че международната общност трябва да настоява за откритост – конкретно от САЩ, да изиска техните лаборатории да бъдат отворени за проверки от други страни.

Превод: д-р Радко Ханджиев

