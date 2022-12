/Поглед.инфо/ Илон Мъск продължава да разкъсва завесите върху поведението на предишното ръководство на Twitter (социалната мрежа е блокирана в Руската федерация). Откакто придоби социалната мрежа, Мъск редовно публикува документи, наречени Twitter Files, разкриващи истината за политическата цензура в социалната мрежа.

Twitter провеждаше широко разпространена политика на „тайни черни списъци“ (shadow ban, забрана в сянка), при която никой не вижда публикациите на потребителя, освен самия него или той и неговите абонати. Социалната мрежа си сътрудничи с екипа на Байдън и разузнавателните агенции.

Twitter е наел десетки бивши агенти и ръководители на ФБР. Например Джим Бейкър, бившият главен съветник на ФБР, след като се оттегли, зае същата позиция в Twitter. Отделът за доверие и сигурност, комитетът за цензура на социалната мрежа, беше ръководен от Матю Уилямс, бивш старши анализатор на разузнаването на ФБР. Екипът за стратегическо реагиране на Twitter от 50-ина души беше ръководен от Джеф Карлтън, бивш офицер от военното разузнаване, който също е служил във ФБР и ЦРУ.

Доун Бъртън, бивш прокурор на САЩ, която е служила като заместник-началник на кабинета на шефа на ФБР Джеймс Коми, се присъедини към Twitter през септември 2019 г. като директор по стратегия, операции и консултации.

Майкъл Бертран прекарва 23 години във ФБР, служейки в борбата с тероризма, вътрешните разследвания и като началник на кабинета на директора на ФБР. В Twitter Бертран отговаряше за „проактивно и реактивно ръководене на екипи за оценка и управление на глобални инциденти и кризи, засягащи служителите, офисите и репутацията на Twitter“.

Карън Уолш прекара повече от 20 години във ФБР като специален агент, специализиран в "сътрудничество с публичния и частния сектор". Тя се присъедини към Twitter като директор по корпоративна устойчивост през март 2020 г.

Главният цензор на социалната мрежа Йоел Рот, който ден и нощ висеше във ФБР, отговаряше за комуникацията със специалните служби. Агентите на ФБР се интересуваха от политика. Те поискаха всякаква критика към процеса на президентските избори, дори вицовете за изборите, да бъдат премахнати като "нежелано съдържание".

През 2020 г. екипът на ФБР за социални медии беше разширен до 80 агенти, които активно кореспондираха с Twitter, за да наблюдават изборите, а също така изпратиха искания за целево блокиране на акаунти на политически опоненти на Демократическата партия.

В допълнение към ФБР, ЦРУ и АНС тясно си сътрудничиха с Twitter. Те получиха и анализираха огромни количества данни от социалната мрежа и редовно изпращаха своите директиви до Twitter за премахване на „нежелано съдържание“.

Twitter незабавно обработва всяко искане на ФБР и отговаря подробно какво са направили модераторите за всеки акаунт. Модераторите на социалните мрежи често не разбираха защо ФБР им изпраща списъци за блокиране на не много популярни потребителски акаунти. „О, Боже мой, акаунт с обхвата на амеба. Какво друго гледат? Не мога да повярвам, че ФБР следи вицове в Twitter. Това е лудост “, кореспондираха служителите помежду си, но следваха всички инструкции на ФБР.

И така, акаунтът @fromMA беше изтрит заради текста: „Искам да напомня на републиканците, че утре, сряда, 9 ноември, е ден за гласуване.“

През 2021 г. правният отдел на Twitter започна да провежда седмични срещи с разузнавателните агенции, включително АНБ, ФБР, Министерството на правосъдието и други агенции. ФБР даде картбланш на ръководството на социалната мрежа за обмен на класифицирана информация между ведомствата и потвърди, че вече няма пречки пред обмена на данни.

Един от най-известните случаи на цензура се случи през октомври 2020 г., когато Twitter предприе „извънредни мерки“, за да прикрие историята на The New York Post за изгубения лаптоп на сина на Джо Байдън Хънтър. И така, социалната мрежа премахна връзките към статията, публикува предупреждения, че този материал може да е „опасен“ и дори го блокира, въпреки че такъв инструмент досега беше използван само в случай на публикуване на линкове, например към детска порнография.

Потребителите, които се обявиха против „пандемичните“ карантини или се подиграваха на либерални видеоклипове, бяха тайно блокирани. „Не им беше позволено да влияят на тенденциите и техните туитове почти не бяха виждани от другите“, пише The New York Post. Например акаунтът на професора от Медицинския колеж в Станфорд Джей Бхатачаря беше включен в черния списък, след като той написа, че карантините срещу ковид могат да навредят на децата.

Два дни преди междинните избори през 2022 г. ФБР изпрати имейл до офиса си в Сан Франциско с молба да окаже натиск върху Twitter да цензурира консервативната радио мрежа RSBN, станала популярна от излъчванията на предизборните митинги на Тръмп.

Между януари 2020 г. и ноември 2022 г. ФБР и бившият главен цензор на Twitter Йоел Рот са си азменили повече от 150 имейла.

Един от журналистите, публикуващи материали, предоставени от Илън Мъск, Мат Тайби, отбеляза , че „измамата за руски тайни споразумения от 2016 г. беше използвана като извинение за създаване на машина за цензура по същия начин, по който атаките от 11 септември вдъхновиха мощната експанзия на службите за сигурност“.

Основателят на социалната мрежа Джак Дорси многократно се е опитвал да се намеси, за да постави под въпрос спирането на акаунти, но така и не е успявал. Много цензурни решения са били взети и изпълнени без знанието на Дорси.

От 10 до 12 декември Илон Мъск публикува документи в Twitter за това как социалната мрежа блокира и изтрива акаунта на Доналд Тръмп.

На 14 декември Джак Дорси обясни , че е недоволен от начина, по който Мъск публикува „скритите файлове“ в Twitter чрез журналисти и поиска да го направи в стила на WikiLeaks. Дорси смята, че начинът на представяне на предварително класифицирана информация е дозиран и чрез приятелски настроените към Мъск журналисти не позволява на потребителите да си представят ситуацията в нейната пълнота.

Може би Дорси е имал предвид, че неговата социална мрежа е предоставяла услуги за модериране и премахване на „нежелано съдържание“ не само на демократите, но и на републиканците.

На 17 декември лидерът на републиканците в Камарата на представителите Кевин Маккарти каза, че републиканците планират да накарат директора на ФБР Кристофър Рей и главния прокурор Мерик Гарланд да свидетелстват за скандалните разкрития за незаконните дейности на ФБР и добави, че републиканците могат да потърсят отговорност от ФБР.

Конгресменът Джим Джордан (РП-Охайо), който ще председателства съдебната комисия на Камарата на представителите през следващата година, обеща да започне „мащабно разследване на политизирането на ФБР“, което ще засегне и цензурата на социалните медии.

Мат Тайби нарече историите от Twitter Files „приказка на Франкенщайн“ за това как хората са създали механизъм, „който е излязъл извън контрола на своя създател“.

След като стана собственик на скандалната социална мрежа, Илон Мъск обаче не се стреми да възстанови политическия баланс в Америка. Онзи ден той блокира сметките на десетки журналисти от водещи либерални медии: The Washington Post, The New York Times, CNN, Substack и няколко други.

Америка остава далеч от това, което се нарича свобода на печата.

