Наследникът и предшественик на Путин като президент на Руската федерация. Единственият заместник на ВВП в Съвета за сигурност - в края на 2022 г. Дмитрий Медведев неочаквано попълни и без това внушителната си колекция от длъжности и звания. Сега Дмитрий Анатолиевич е и първи заместник на Путин във Военно-промишлената комисия на Русия.

Военно-промишлената комисия, която има право да формира бюджета за обществените поръчки в сектора на отбраната, е високоспециализиран орган. Като се има предвид известната неприязън на бившия президент към „ровенето в детайли“, става ясно, че това назначение е преди всичко символично.

Но в ерата на СВO символичните жестове на Путин често имат много важна приложно-политическа цел. Следващото „повишение” на Медведев определено е един от тези жестове. Стопанинът на Кремъл показа, че бившият му колега в управляващия тандем изобщо не е колоритен „блогър-коментатор“ и излязъл от голямата игра политик, който формално е държан на върха в знак на благодарност за минали заслуги. В йерархията на Кремъл, преформатирана за нуждите на изключително острия момент, Медведев има нова основна функция. Изглежда, че е точно така.

През май 2012 г. Дмитрий Анатолиевич престана да бъде президент на Русия и почти веднага в ранга на нов министър-председател на страната и личен представител на Путин се озова на среща с тогавашния президент на САЩ Барак Обама.

В публичната част на това рандеву чувствителните микрофони на журналистите чуха думите на бившия първи човек на Русия, които моментално се превърнаха в мем. Реагирайки на забележката на Обама, Медведев произнесе английската фраза: "I will transmit this message to Vladimir" ("Ще предам този сигнал на Владимир").

През изминалите оттогава десет години и половина пейзажът на световната политика се промени до неузнаваемост. Но в момента основната функция на Дмитрий Медведев в Кремъл все още е да предава особено важни политически сигнали – само че този път не „до Владимир“ ("to Vladimir“) а „от Владимир“ („from Vladimir“).

Ако хвърлите бърз поглед на достъпното за всички „комуникационно устройство“, с помощта на което бившият президент на Русия изпълнява основното си задължение – официалния му канал в Telegram – тогава моето тълкуване на събитията може да изглежда, меко казано, екзотично.

Какъв приложен политически извод може да направи Вашингтон, след като прочете в „колонката“ на Дмитрий Анатолиевич например неговата „футуристична хипотеза“ за това какво теоретично може да се случи през 2023 г.: „Гражданската война в Съединените щати, отделянето на Калифорния и Тексас като независими държави . Създаване на съюзна държава на Тексас и Мексико? Не подозирате нищо.

Но такава е спецификата на "операцията за прикритие". 90% от съдържанието на телеграм канала на Медведев е реторика за „фантомните болки от изгубеното политическо величие“ на западните страни и за това, че „би било по-добре британците да зарежат Малвинските острови и да ги върнат на аржентинците“.

Но не тези риторични упражнения са от истинско значение, а останалите 10% (важно предупреждение: 10% е, разбира се, условна цифра; всъщност делът на наистина важните приложени политически сигнали, изпратени чрез Медведев, може бъде още по-малък).

Вземете например записа от 16 декември в канала на „два пъти заместника на Путин“: „Въпросът за законните военни цели е тълкуван по различни начини в историята на човечеството ... Какво може да се счита за законни военни цели днес?

В рамките на горните правила за водене на война това са: 1. Всички вражески войски ... 3. Всички обекти, свързани с военната инфраструктура, както и гражданската инфраструктура, допринасящи за постигането на военни цели ... 5. въоръжените сили на други държави, които официално са влезли във войната, които са съюзници на вражеската страна, и обектите, разположени на тяхна територия, посочени в параграфи. 1-4".

Професионалният юрист Дмитрий Медведев е решил, за да тренира ума си, да спекулира за правилата на някаква „абстрактна война“?

Такава хипотеза, разбира се, има право на съществуване: в края на краищата, както знаете, нямаме война, а само специална военна операция. Написаното от заместника на Путин, изброявайки тези четири точки, обаче навежда на съвсем друга версия: „Днес обаче стои един основен въпрос: може ли хибридната война, де факто обявена от НАТО на страната ни, да се счита за влизане на Алианса? (точно така, с главна буква - "МК") във войната срещу Русия? Може ли доставката на огромно количество оръжия за Украйна да се счита за нападение срещу Русия? И съответно явяват ли се законни военни цели на Северноатлантическия алианс изброени в п.п. 1-4 в тази публикация?

Това вече не е „пропаганда и агитация“. Това е подчертано спокойно предаване на важен политически сигнал към основния противник. Разбира се, телеграм каналът на Медведев определено не е единственият канал (простете за неволната каламбур) за предаване на подобни сигнали „от Владимир“. Със сигурност същата - но по-подробна - информация се предава по дипломатическа линия, чрез специалните служби, по други линии, за чието съществуване дори може да не предполагаме. Но дублиране, дублиране и пак дублиране – това пак е характерно за Путин.

И виждам признаци на фирмения политически стил на ВВП в следното. Указът за „издигането“ на Медведев (слагам този термин в кавички, защото просто няма накъде повече да го издигнат) не е просто потвърждение на статута му на най-високопоставения и най-важен „политически пощальон“ на планетата.

Това също е и тролинг на Запада от страна на Путин, намек, че в очите на главния човек на Русия „шегите и вицовете“ на Медведев за Запада са най-малкото безобидни и имат право на съществуване.

Ето такава интересна политическа диалектика за новата 2023 година. Ясно е, че практически няма шанс тя да бъде по-спокойна от отиващата си 2022 г.

