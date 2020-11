/Поглед.инфо/ Няколко войници от Сирийската арабска армия са загинали, след като противовъздушните отбранителни системи на страната отвърнаха на израелско нападение.

Атаката е станала близо до сирийската столица Дамаск, съобщават от държавната агенция САНА.

Тел Авив потвърди набега.

Нападението е станало в ранните часове на сряда, докато градът все още е бил покрит от мрак.

"Около 3:11 сутринта, на този ден, ционисткият враг започна въздушна агресия от посоката на окупираните сирийски Голански възвишения в южния регион", съобщиха от САНА, позовавайки се на военен източник.

Експлозии се видяха в небесата над Дамаск, а въздушните защити са прихванали "определен брой ракети", се добавя в съобщението на държавната агенция.

При нападението са загинали трима сирийски войници според военен източник.

Още един военослужещ е ранен. Освен това има и нанесени материални щети.

Eva J. Koulouriotis - إيفا كولوريوتي

@evacool_

#BREAKING #NOW Israeli warplanes target sites in the vicinity of the Syrian capital #Damascus, and the Syrian regime's anti-air systems are trying to intercept this attack. #Syria #Israel #IDF #IAF

Eva J. Koulouriotis - إيفا كولوريوتي

@evacool_

#BREAKING #NOW A number of explosions were heard in the sky over the Syrian capital, #Damascus. #Syria #Israel #IDF

3:28 AM · Nov 18, 2020

19 people are Tweeting about this

Малко след като първите съобщения пристигнаха, Израел пое отговорност за нападението срещу Сирийската арабска армия и частите й.

Израелците казаха, че са го извършили в отговор на сирийците и иранските сили Кудс, които, твърди се, поставили експлозивни устройства, с които удряли израелски войници в окупирания от Израел район на Голанските възвишения.

"Готови сме да оперираме срещу иранското окопаване в Сирия", съобщиха от Израелските отбранителни сили.

"Това, което Иран и Сирия направиха - поставиха импровизирани експлозивни устройства от Алфа линия за да ударят по израелските войници", написаха в официалната си Туитър страница израелските военни.

"Това, което ние направихме: просто ударихме иранските сили Куд и Сирийските въоръжени сили в Сирия", добавят те.

Макар и Тел Авив рядко да потвърждава военните операции извън своята територия, Израел често напада това, което твърди, че са "ирански" мишени, както и на Хизбулла в Сирия.

Тел Авив прави това под претекста, че пречи на Техеран да се настани в разкъсваната от война страна.

Във вторник, Израелските отбранителни сили обявиха, че са открили "определен брой експлозивни устройства" близо до окупираните от Израел Голански възвишения.

Израел се зарече, че "няма да толерира нарушения" на "суверенитета си".

Областта е съставена от територия, която е отнета от Сирия от Израел по време на Шестдневната война през 1967 година. Тя е призната като израелска само от Израел и Съединените щати.

Превод: СМ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели