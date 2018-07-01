/Поглед.инфо/ Руският ракетен комплекс С-400 никога не е бил използван в бойни условия. Независимо от това, той предизвиква конфликти по света, тъй като Русия намира купувачи на пазари, където дълго време доминираха американските производители на оръжие.

Съседите на Китай са раздразнени, защото тази страна засилва военния си потенциал с помощта на руската технология, като принуждава Индия да следва същия пример. Напрежението между двата съперника - Саудитска Арабия и Катар, се е засилило, тъй като и двете страни са в преговори с Москва за евентуално закупуване на този комплекс; в същото време, неотдавнашното решение на НАТОвска Турция да закупите С-400, води до заплаха от американски санкции.

В резултат на сделки за продажбата на С-400 с Алжир, Беларус, Иран, Виетнам, както и с други потенциални клиенти, Русия може да спечели 30 милиарда долара през следващите 12 - 15 години, коментира Moscow Defense Brief, водещо руско специализирано издание.

Всичко това е част от плана на президента Владимир Путин да използва руската оръжейна индустрия не само за да печели милиарди долари, но и да вбие клин между САЩ и някои от ключовите му съюзници.

"С-400 има както търговска, така и геополитическа значимост", заяви Владимир Фролов, бивш руски дипломат, който в момента е външно-политически анализатор в Москва. "Това създава възможности за разширяване на руското влияние за дълги години напред".

(рус.ез.)

Bloomberg: Российский С-400 предмет раздора союзников США

Российский ракетный комплекс С-400 никогда не применялся в бою. Тем не менее, он уже провоцирует конфликты по всему миру, поскольку Россия находит покупателей на рынках, где долгое время доминировали американские производители оружия.

Соседи Китая раздражены, поскольку эта страна укрепляет свой военный потенциал с помощью Российской техники, заставляя и Индию следовать этому примеру. Напряженность между двумя соперниками - Саудовской Аравией и Катаром, усилилась, поскольку обе страны ведут переговоры с Москвой о возможной покупке, в то же время недавнее решение НАТОвской Турции купить С-400 повлекло угрозы американских санкций.

В результате сделок по продаже С-400 с Алжиром, Беларусью, Ираном, Вьетнамом, а также другими возможными клиентами, Россия могла бы заработать $30 млрд, в течение ближайших 12 - 15 лет, считают в MoscowDefenseBrief, ведущем издании по российским вооружениям. Это все часть плана президента Владимира Путина использовать российскую оружейную промышленность не только для того, чтобы заработать миллиарды долларов, но и для того, чтобы вбить клин между США и некоторыми из его ключевых союзников. "С-400 имеет как коммерческие, так и геополитические значение, - говорит Владимир Фролов, бывший российский дипломат, который сейчас является внешнеполитическим аналитиком в Москве. "Это создает возможности для российского влияния на долгие годы.”

У российского оружия есть несколько преимуществ по сравнению с единственным другим аналогичным ракетным комплексом на рынке - Mim-104 Patriot, произведенным американской компанией Raytheon Co. по данным группы оборонных исследованийjane's IHS MarkitLtd. Оба они представляют собой зенитные системы, предназначенные для поражения самолетов и баллистических ракет. Но С-400 имеет большую дальность, чем Patriot, 250 километров против 160 километров. Ожидается, что в конце этого года дальность поражения С-400 увеличится до 400 километров. С-400 также имеет более мощный радар,быстрее наводится и может уничтожать цели, движущиеся в два раза быстрее. Пока обе системы установлены на колесных платформах, С-400 может быть развёрнут для применения за 5 минут, в сравнении с часом батареи Patriot. C-400 также немного дешевле, чем Patriot.

Комплекс C-500, это уже усовершенствованная версия, сравнимая с американской системой противоракетной обороны Thaad, которая способна сбивать гиперзвуковые крылатые ракеты, и как ожидается, его производство начнётся к 2022 году. С-400 производится государственной компанией "Алмаз-Антей", которая попала под санкции США за военную поддержку Россией сепаратистов на востоке Украины. Несмотря на это, "Алмаз-Антей" открывает две производственные площадки в России, в дополнение к московскому заводу. Россияне не стесняются говорить потенциальным покупателям С-400: ему "нет равных", - говорит пресс-секретарь "Рособоронэкспорта" Вячеслав Давиденко. "Российские системы ПВО не позволяют никому атаковать, не заплатив за это цену.”

Patriot обладает превосходными противоракетными возможностями, говорит Омар Ламрани, старший военный аналитик StratforEnterprises LLC. Patriot также может быть интегрирован в другие системы ПРО американского производства, что повышает его эффективность. Patriot имеет большой и успешный послужной список на поле боя, он получил известность во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Но его эффективность в последнее время находится под пристальным вниманием. В марте появился видеоматериал, на котором показан запуск Patriot в Саудовской Аравии для перехвата ракет, выпущенных повстанцами в Йемене. Одна из ракет совершила резкий разворот и врезалась в землю в столице Саудовской Аравии, а другая взорвалась в воздухе. Неясно, это дефектPatriot или Саудовский экипаж не смог должным образом осуществить пуск. Независимо от причины, это не остановило Румынию, Польшу и Швецию от дальнейших планов по их покупке. Райтеон отказался комментировать отснятый материал неудачного пуска и сказал, что “эффективностьPatriot в тестовых сценариях и в бою говорит сама за себя.”

Россия имеет долгую историю производства мощных систем ПВО, начиная с холодной войны, когда ей нужно было противостоять воздушным силам НАТО. В начале 1990-х годов США заплатили правительству Бориса Ельцина 120 миллионов долларов за комплекс ПВО в целях изучения технологий. Теперь США сталкиваются с растущей угрозой от продажи российского передового оружия своим стратегическим соперникам и бывшим союзникам.

В 2014 году Китай подписал сделку на $1,9 млрд по покупке 32 пусковых установок С-400, каждая из которых снабжена четырьмя ракетами, и половина уже была доставлена в прошлом году. Новые контракты с Китаем могут быть в стадии согласования и эти приобретения позволят Китаю угрожать самолетам на Тайване, который Пекин считает повстанческой провинцией, а также бросать вызов Японии и соседям в Юго-Восточной Азии по контролю над небом в спорных районах. ”Это создает большие проблемы для США, Тайваня—которые они обязались защищать, также для американских союзников и всех, кто бросает вызов китайским территориальным претензиям в Южно-китайском море", - говорит Александр Габуев, председатель программы Московского центра Карнеги в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Индия, которая имела спорадические стычки с Китаем с времён, когда страны воевали в кровавой пограничной войне 1962 года, находится на заключительной стадии переговоров о сделке на 6 миллиардов долларов по С-400. По данным индийских СМИ, контракт может быть подписан до октябрьского саммита между Путиным и премьер-министром Нарендрой Моди.

Турция рискует американскими санкциями из-за своей сделки на 2,5 миллиарда долларов, финансируемой российскими кредитами, на покупку С-400. Согласно закона 2017 года, Белый дом должен наказать страны, которые осуществляют "значительную сделку" с российским оборонным сектором. Законопроект об оборонных расходах, принятый Сенатом США 18 июня, предусматривает замораживание продажи оружия Турции в ответ на её покупку С-400. Законопроект также призывает к исключению Турции из совместной программы F-35 strikefighter, многоотраслевого плана на 400 миллиардов долларов для создания и продажи тактических самолетов союзникам. Турция была ключевым участником программы, она заказала 100 F-35s и было запланировано совместное производство реактивного самолета. Некоторые Турецкие компании являются единственными производителями основных компонентов в технологической цепочке поставок. "Турки должны решить, будут ли они в НАТО или присоединяться к России”, - говорит сенатор Джеймс Ланкфорд, республиканец из Оклахомы.

Несмотря на угрозы, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что сделка по покупке С-400 совершена. 13 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия также могут организовать совместное производство ПВО нового поколения С-500. "Россия, похоже, уведомила Турцию, что она так или иначе заинтересована в сделке”, - говорит Томас Карако, директор проекта противоракетной обороны в центре стратегических и международных исследований. "Это один из нескольких способов, которым они, кажется, затягивают своих друзей на северо-востоке."Эта сделка является важной вехой в укреплении связей между двумя странами после того, как Турция сбила российский истребитель вблизи границы с Сирией в 2015 году.

21 июня Комитет по Ассигнованиям Сената США принял поправку, прилагаемую к ежегодному законопроекту «О государственном финансировании Департамента», которая запрещает тратить деньги на передачу F-35 Турции, пока государственный секретарь не подтвердит, что Турция не покупает С-400. "Это положение ясно дает понять, что если Турция игнорирует озабоченность своих союзников по НАТО и продвигается вперед с этим партнерством с Путиным, она больше не получит F-35”, - сказал в своем заявлении сенатор Крис Ван Холлен, демократ из Мэриленда.

Хотя потеря Турции в качестве клиента была бы ударом для производителя F-35 - Локхид Мартин, существуют опасения, что Россия получит ценную информацию—данные по американским ПВО и воздушной поддержке, если Турция остается в программе. Высокопоставленные представители министерства обороны США заявили, что если Турция будет владеть как F-35, так и С-400, это может поставить под угрозу безопасность F-35, включая его стелс-возможности. "В американских национальных интересах знать, что Турция остается стратегически и политически согласованной с Западом, и мы считаем, что это также в интересах Турции”, - сказал помощник госсекретаря А. Уэсс Митчелл на слушании в Конгрессе в апреле.

Что касается Саудовской Аравии, то все более теплые связи, которыми она пользуется с Россией, особенно по поводу координации на нефтяном рынке, также взывают тревогу у кандидата на пост помощника госсекретаря по ближневосточным вопросам Дэвида Шенкера, который 14 июня заявил во время слушания в Сенате, что “скажет Саудовской Аравии не делать этого”, когда его спросили о переговорах по покупке С-400. Во время исторического визита короля Сальмана в Россию в октябре, Саудовская Аравия договорились и о других закупках оружия, включая противотанковые средства и ракетные установки, а так же лицензионном производстве автоматов Калашникова.

Российские вооружения приобретают и другие союзные США государства - Кувейт, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. Передовая Российская ПВО превратилась в золотую фишку в регионе, поскольку соперничающие державы стремятся укрепить новые отношения с Россией, чтобы сбалансировать влияние США. В письме на имя президента Франции, Саудовская Аравия предупредила о “военных действиях” против Катара, если он закупит С-400, сообщала "Le Monde" в начале июня.

С-400 все еще имеет элемент “шумихи”, - говорит Ламрани Стратфора,тем не менее, "у него очень многообещающее будущее—есть места, где он открывает возможности для России.”

Итог - Россия может заработать $30 млрд от продажи С-400 в течение ближайших 12 - 15 лет и подорвать традиционные американские альянсы.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели