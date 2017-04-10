/Поглед.инфо/ Ракетната атака срещу сирийското военно летище трябваше напълно да опровергае версията, че Кремъл по някакъв начин контролира Тръмп или има на разположение компромат срещу президента на САЩ. Човек, който виси на куката на шантажиста, никога не би отишъл на такъв ход.

Освен това, поведението на Русия след ракетния удар на САЩ, също не може да се счита за потвърждение на широко обсъжданата сега версия, че това е само един PR-ход, одобрен от Кремъл, който преди това е евакуирал от летището своите военни (и е предупредил Асад). Според тази версия, тайното споразумение между Тръмп и Кремъл и неговия резултат – ракетната атака, ще намали интензивността на разследването за предполагаемите връзки между екипа на Тръмп с Русия и ще разчисти част от препятствията по пътя на бъдещата голяма сделка между страните. Тръмп няма да може да победи т.нар. Ислямска държава, като атакува Асад. Той може единствено да постави в неудобно положение опозицията в САЩ и до известна степен - Путин. Но нищо от това не отговаря на интересите на САЩ.

(рус.ез.)

Трамп потеснил Путина в Сирии — и не стоит думать, что это хорошо

Трамп бьет по Сирии

Всего одним ракетным ударом по аэродрому сирийской правительственной армии президент Дональд Трамп сумел продемонстрировать слабость других сторон, но при этом он, вероятнее всего, спровоцировал задержку в достижении заявленной цели, которая заключается в разгроме «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ, — прим. ред.).

Ракетный удар по военному аэродрому «Шайрат» должен полностью опровергнуть версию о том, что Кремль каким-то образом контролирует Трампа или имеет в своем распоряжении компромат на американского президента. Человек, находящийся на крючке шантажиста, никогда не пошел бы на подобный шаг. Кроме того, поведение России после ракетного удара США тоже нельзя считать подтверждением широко обсуждаемой сейчас версии о том, что это был всего лишь PR-ход, одобренный Кремлем, который предварительно эвакуировал с аэродрома своих военных (и предупредил Асада). Согласно этой теории, тайное соглашение между Трампом и Кремлем, а также ставший его результатом ракетный удар позволит уменьшить интенсивность расследований предполагаемых связей между командой Трампа и Россией и убрать часть препятствий на пути к будущей грандиозной сделке между странами.

На первый взгляд, Россия, казалось, была готова рассматривать этот удар как изолированный инцидент, особенно с учетом тех мер, которые США приняли для обеспечения безопасности россиян. Этот инцидент гораздо проще простить, чем инцидент со сбитым Турцией российским бомбардировщиком. Пропагандистские источники настаивают на том, что Россия не попыталась защитить Шайрат, потому что российским военным ничего не угрожало. Кроме того, военный потенциал режима Асада тоже пострадал не слишком сильно.

Однако, если отвлечься от вполне предсказуемой антиамериканской риторики и отрицаний того, что режим Асада применил химическое оружие, то заявление, с которым в пятницу, 7 апреля, выступило Министерство иностранных дел России, содержит один очень важный момент. В нем говорится, что Россия приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США в 2015 году. В этом меморандуме содержались протоколы для пилотов, требования к использованию определенных частот для коммуникации в моменты сближений и линии коммуникации на земле. Это конец не только действия конкретного документа, чей охват был расширен с момента прихода Трампа к власти, но и периода укрепления сотрудничества, которое американские и российские военные налаживали в Сирии последние несколько месяцев. Другими словами, Москва выступила с едва прикрытым предупреждением в адрес США: начиная с этого момента ваши самолеты превращаются в потенциальные мишени для атак.

Американским пилотам было нечего бояться со стороны сирийской и российской систем противовоздушной обороны, поскольку считалось, что все миссии США направлены против сил «Исламского государства», а не против сирийского правительства. Режим Асада не посмел бы атаковать американские самолеты даже сейчас, но Россия развернула системы С-300 и С-400, чтобы защитить свои военные объекты в Сирии. Если Россия действительно готова прекратить сотрудничество с США в вопросе безопасности полетом, вероятность крупного столкновения серьезно возрастает.

Может ли Путин позволить себе открытый конфликт с США — это другой вопрос. Хотя сейчас военной мощи России недостаточно для того, чтобы вести войну с США, а Путин не настолько жесток и безумен, чтобы выпускать ядерные ракеты, Кремль может счесть, что у него нет другого варианта, позволяющего ему сохранить лицо, кроме как ответить. Оппоненты Путина уже бурно радуются тому, что российская система ПРО не смогла предотвратить американский удар по Шайрату. «Эта полная дискредитация всей путинской авантюры, — сказал решительный критик Путина Андрей Пионтковский в интервью украинскому изданию InfoResist. — А где знаменитые С-300, С-400 поставленные для защиты, которые по сообщению МИДа были поставлены чтобы защитить сирийские аэродромы от американских крылатых ракет?»

В пятницу, на фоне новостей об ударе, курс рубля снизился, что стало отражением восприятия слабости России.

Сами по себе системы противовоздушной обороны, которые Россия развернула в Сирии, не могут отразить полномасштабную и продолжительную ракетную атаку с американских кораблей, находящихся в этом районе. Их не хватит для того, чтобы защитить всю территорию Сирии, и доставка боезапасов для этих систем требует от России гораздо больше усилий, чем доставка крылатых ракет «Томагавк» от США. Однако одной из задач вмешательства Путина в сирийский конфликт была демонстрация оружия для потенциальных ближневосточных покупателей, а также закрепление за Россией образа надежного партнера, готового поддержать в моменты кризиса. Если Россия не поможет Асаду нанести ответный удар, эти цели будут скомпрометированы.

С момента аннексии Крыма в 2014 году Путин всячески старался показать, что отступать он не намерен. Теперь Трамп форсирует события. Отступление — всего за год до президентских выборов 2018 года — вряд ли можно назвать приемлемым вариантом действий для Путина. Он уже назвал атаку на Шайрат «нарушением международного права». Сейчас Путин, скорее всего, сочтет необходимым усилить поддержку режима Асада в его попытках отвоевать территории у повстанцев. Ему необходимо провести какую-нибудь успешную военную операцию, чтобы рассеять подозрения о том, что он струсил.

Опасность здесь заключается в том, что Трамп, возможно, не сможет остановиться на достигнутом. Если США не станут еще глубже вмешиваться в сирийский конфликт, настаивая на смене режима, те, кто обвинял Трампа в том, что он является марионеткой Путина, перегруппируются и снова начнут его критиковать.

Сейчас опасность непосредственного военного столкновения между Россией и США достигла наивысшего уровня с момента окончания холодной войны. Их лидеры руководствуются внутриполитическими соображениями и своими инстинктами мачо — это довольно опасная комбинация. Единственным победителем в этой ситуации оказалось «Исламское государство». В течение последних нескольких месяцев сирийский режим при поддержке России и США успешно вели наступление на позиции ИГИЛ с разных сторон. Теперь режиму, возможно, придется сосредоточиться на собственном выживании перед лицом американской угрозы, а США необходимо задуматься над вероятными масштабами угрозы со стороны России, с которой они могут столкнуться в Сирии.

Проасадовское новостное издание Al-Masdar уже сообщает о том, что, согласно неким источникам, боевики ИГИЛ начали наступление в районе Шайрата. В таком сложном конфликте, как война в Сирии, удар по одной стороне — независимо от того, насколько она агрессивна и жестока — неизбежно провоцирует другие агрессивные стороны. Трамп не сможет победить ИГИЛ, атакуя Асада. Так он может только поставить в неудобное положение свою оппозицию в США и — в некоторой степени — Путина. И ничто из этого не отвечает интересам США.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели