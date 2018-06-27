/Поглед.инфо/ Украински националисти организираха нападение срещу цигански табор, при което бе убит един мъж, а трима души бяха намушкани с ножове. Както пише украинския електронен вестник Country.ua, според експерти, че нападенията и убийствата, мотивирани от расова неприязън, са тревожен сигнал за бездействието на сегашните власти, които взеха властта именно с националистически лозунги.

В Лвов се развихри шумен расов скандал и убийство на национална почва. Група млади националисти в маски нахлуват в цигански табор и намушкват с ножовете 24-годишен мъж от Закарпатието. Още трима са намушкани, между тях е 30-годишна жена и нейният десетгодишен син, когото тя прикрива с тялото си от атаките с ножове.

Както пише Country.ua, това е шестото нападение срещу цигански табори в Украйна само през последните два месеца: извършени са три нападения срещу табори в Киев и още две - в западната част на страната, в Лвов и в Тернопил. Но това е първото нападение, което води до човешки жертви.

(рус.ез.)

СТРАНА.ua: украинские нацисты шли убивать цыган из-за ощущения безнаказанности

Украинские националисты устроили нападение на цыганский табор, в результате которого погиб мужчина, три человека получили ножевые ранения. Как пишет «Страна.ua», эксперты считают, что атаки и убийства на почве расовой неприязни — тревожный звонок при потакательстве нынешней власти, которая победила под националистическими лозунгами.

Во Львове произошёл громкий расовый скандал и убийство на национальной почве. Группа молодых националистов в масках разгромила табор цыган и заколола насмерть ножами 24-летнего выходца из Закарпатья. Еще троих порезали, среди них — 30-летняя женщина и ее десятилетний сын, которого она прикрывала своим телом от ножевых ударов. Как пишет «Страна.ua», это уже шестое нападение на таборы на Украине всего за последние два месяца: трижды атаковали таборы в Киеве и еще два раза – на западе страны, во Львове и в Тернополе. Но это первая атака, которая привела к человеческим жертвам.

Как продолжает издание, на людей напали семеро львовян 16-17 лет, ими руководил некий 20-летний парень. В полиции говорят, что налетчиков задержали. Им грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное. Неонацисты входят в малоизвестную группировку «Трезвая и злая молодежь». Это не первое нападение на таборы на западной Украине. В мае группа из трех десятков человек сожгла палатки ромов возле поселка Рудное, тогда ранили несколько человек. По информации журналистки и общественной активистки Виктории Балицкой, под прицелом группировки «Трезвая и злая молодежь» — цыгане, наркозависимые и другие социально уязвимые группы.

«Это проявление нацизма. И, по моему мнению, является результатом терпимости к утечке этого яда в наше общество со стороны отдельных представителей власти различных уровней. А также поддержки частью граждан таких методов. Просто завтра объектом нетерпимости может стать любой желающий. В том числе тот, кто вчера поддерживал», — написала на своей странице в Facebook Балицкая.

Часть львовян, отмечает издание, поддерживает такие методы борьбы с цыганами и в какой-то мере оправдывает националистов. По их мнению, цыгане торгуют наркотиками, грабят людей и даже якобы похищают детей. Однако, Балицкая говорит, что обитатели табора — люди вполне безобидные и тихие.

«Они специализируются на поисках всякого «добра» на свалках и улицах. Металл, бутылки, бумага. Они ничего не нарушают: ни закона, ни нашего покоя. А вот категория, которая представляет для нас угрозу, — это другие ромы. Те, собственно, воруют и мошенничают. Они живут в квартирах и хорошо себя чувствуют. Так вот, убили не уголовного рома. А безобидного, несчастного закарпатца. К тем, что воруют не сунулись, потому что это не так просто. К тому же можно и на серьезную ответку нарваться», — объясняет журналистка, которая знакома с цыганской тематикой.

Юрист Олег Мицик полагает, что серия жестоких нападений на таборы — следствие терпимости к подобному поведению со стороны власти и правоохранителей.

«В декабре 2017 года батальон «Львов» устроил погромы в 20 цыганских семьях в Бориславе Львовской области. Двери выбивали кувалдами, окна громили арматурой. Людей волокли в трусах и тапочках в горотдел», — говорит Мицик.

Полиция тогда объясняла это необходимостью следственных действий по делу об убийстве двух молодых продавцов магазина техники.

«Это очень печально и страшно. Страшно, что кто-то решил, что можно просто убить человека, потому что «они недочеловеки». Мне жаль тех несовершеннолетних, которые решили, что они такие себе санитары. Или за них решили. Вряд ли они себе планировали убийство», — возмущается общественная активистка Наталья Шелестак.

Эксперты и лидеры общественного мнения говорят: атаки и убийства на почве расовой неприязни — тревожный звонок при потакательстве власти, которая победила под националистическими лозунгами.

«Безнаказанность предыдущих нападений на ромов привела к новому витку насилия и — как следствие — первой смерти. Руководство государства Украина, президент и министр внутренних дел, наконец должен определиться, на какой они стороне — Европейской конвенции по правам человека или книги «Майн кампф». Волна расправы останавливается не заигрыванием с неонацистами, а неотвратимостью наказания для всех преступников – от карманных воров до высокопоставленных коррупционеров», — пишет в Facebook журналист Сергей Лещенко.

«Сегодня во Львове убили молодого рома, завтра в Киеве зарежут еврея. А послезавтра они придут за вашей квартирой, киоском, свечным заводиком. За вашими дочкой или женой. Они окончательно страх потеряли. Вернет ли им страх государство? И желает ли этого само государство в лице своих нынешних вождей? И способно ли? Глядя на это государство, начинаешь сомневаться. Тем более, что такими методами, как говорят, можно попытаться спустить пар. Не обожгли бы в итоге ручки те, кто спускает», — говорит Олег Синельников, киевский специалист в сфере молодежной политики.

Как отмечает издание, для Украины нападения на цыган могут закончиться судебными исками.

«Когда перед Евро-2012 полиция решила просто убрать цыганский табор, цыгане обратились в Европейский суд по правам человека и выиграли там 6 тысяч евро возмещения из украинского бюджета. В этом случае наказание может быть значительно более жестоким», — напоминает журналист Олег Шинкаренко.

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