/Поглед.инфо/ Флиртът на Северна Корея с бомба, анексирането на Крим от Русия, химическите атаки в Сирия, иранските ядрени планове – имало е и има много причини за налагане на санкции на Русия, глаголи германската радиостанция Deutschlandfunk. Но понякога тези, които налагат ограничения, нанасят вреда на самите себе си. Ситуацията с Русия показва колко трудно е да се поддържат санкциите, когато политическата цел не може да бъде постигната, а тежестта върху собствената икономика е твърде значима.

Но срещу Путин санкциите не работят. Преди няколко седмици руският президент изглеждаше така, сякаш санкциите не са му направили никакво специално впечатление. Дори твърди, че санкциите не са причинили големи вреди на страната му.

Или, както се казва: „Кучето си лае, а керванът си върви“.

(рус.ез.)

Насколько эффективны санкции?

Когда какое-нибудь государство нарушает международные правила, сразу можно услышать призыв к санкциям, независимо от того, идет речь о санкциях против Северной Кореи, Ирана или России. При этом принять решение о штрафных санкциях гораздо проще, чем отменить их. Да и не всегда возможно рассчитать успех.

Южная Африка, Ливия, Зимбабве, Куба, Ирак, Северная Корея, Россия, Иран. Список стран, против которых введены санкции, велик. Поводы для введения санкций могут быть различными. И тем не менее они похожи друг на друга.

Речь идет о наказании или о том, что то или иное государство должно изменить свое поведение. Когда вводятся санкции, возникает разрыв: торговые отношения прекращаются, активы замораживаются, финансовая поддержка отменяется.

«Санкции существуют с античных времен», — говорит Саша Ломанн (Sascha Lohmann), стипендиат фонда имени Фрица Тиссена, ведущий научную работу в Гарвардском университете. Однако значение санкций выросло, подчеркивает политолог в интервью с «Дойчландфунк». По его словам, В XX веке с санкциями связывают надежду на то, что войнам можно воспрепятствовать или даже вообще избавиться от них.

Лига наций начала санкционную политику

«Такую политику в начале XX столетия начала проводить Лига Наций. Тогда были институционализированы многосторонние санкции Лиги Наций, что дало надежду на полный отказ от военных инструментов и возможность побудить страны менять свое поведение с помощью чисто экономических средств».

Те, кто хотят оказывать давление, должны иметь партнеров. Для Организации Объединенных Наций (ООН) введение санкций — дело Совета Безопасности. Европейский союз также разработал свои правила и превратил санкции в инструмент общей внешней политики и политики безопасности.

Но создавать альянсы не так просто. Здесь появляются национальные интересы. И такой случай, как Россия, показывает, что иногда страна, которая находится под санкциями, снова используется для того, чтобы применять санкции против третьих стран. Президент Франции Эммануэль Макрон осенью 2017 года заявил: «Если мы хотим ввести эффективные экономические санкции, которые могут заставить Северную Корею измениться, то мы должны усилить санкции, и тогда две страны — Китай и Россия — будут играть ключевую роль».

Флирт Северной Кореи с бомбой, аннексия Крыма Россией, химические атаки в Сирии, ядерные планы Ирана — для введения санкций есть и было много поводов. Но когда вводить санкции? И когда они подействуют? И главное: какими будут последствия санкций для населения в долгосрочной перспективе?

Большой выбор

Между тем инструментов давления стало больше — так говорит научный сотрудник Гарварда Саша Ломанн. На дипломатическом уровне идет работа с визовыми и консульскими ограничениями. Может вводиться запрет на участие в спортивных состязаниях. Возможно также заморозить сотрудничество в военной области или отменить помощь, необходимую для развития. На экономическом уровне опять же речь идет о товарах и услугах, коммуникационных потоках, о всей финансовой области, обо всем, что способствует торговле между странами.

Этот пункт особенно эффективен, поскольку экономические связи сильно переплетены в мире. Однако когда торговые потоки прерываются, это оказывает воздействие на оба конца торговой цепи. Поэтому так болезненны решения и голосования по так называемым первичным санкциям.

«Есть теория воздействия, которая заключается в том, что экономический ущерб можно превратить в политические уступки. Это значит, что внимательно изучаются экономические переплетения, чтобы найти такое место, где при разрыве экономических связей ущерб, нанесенный мне, был бы меньше нанесенного тем, против кого я ввожу санкции».

Таким образом, у санкций есть цель. Но иногда те, кто вводит санкции, наносят урон самим себе. Пример с Россией показывает, как тяжело поддерживать санкции, когда политическая цель еще не достигнута, а нагрузка на собственную экономику велика. Так недавно премьер-министры восточногерманских земель утверждали, что хотя аннексия Крыма является неправильной, введенные против России санкции навредили не только российской экономике!

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) заявил в программе «Дойчлпндфунк»: «Мы хотели бы подчеркнуть, что новым федеральным землям из-за этих санкций нанесен громадный ущерб. Бумеранг воздействия санкционной политики приводит к тому, что сотни предприятий у нас попали в экзистенциальную проблемную ловушку».

Некоторые сомневаются в этом. И Берлин тоже не хочет отступать: в недавно опубликованном коалиционном договоре между Союзом (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией речь идет о российской аннексии Крыма, нарушающей международное право. То есть и новое федеральное правительство поддерживает санкции против России, которые были введены Европейским союзом, США, Канадой и некоторыми другими государствами и которые из-за российской агрессии на востоке Украины регулярно продлеваются с 2014 года.

На Путина это не действует

«Собака лает, а караван идет».

Несколько недель назад российский президент выглядел так, будто это не произвело на него какого-либо особенного впечатления. Если верить Владимиру Путину, то санкции не нанесли его стране большого ущерба.

При этом Запад шаг за шагом усиливал санкции. Вначале запретили въезд в западные страны лицам, которые были связаны с аннексией полуострова. Их заграничные активы в ЕС и США были заморожены, торговля с Крымом почти полностью была остановлена. После того, как был сбит малазийский пассажирский самолет над сепаратистским районом на востоке Украины и погибли более 300 человек, последовал новый этап. Так называемые секторальные экономические санкции ударили в первую очередь по банкам, ВПК и энергетическим отраслям. Инвестиции и экспорт в российские проекты были запрещены. Пять самых крупных банков больше не получают западные кредиты.

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