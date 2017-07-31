/Поглед.инфо/ Преди 70 години, на 26 юли 1946 г., президентът на САЩ Хари Труман подписва указ за създаване на специална служба – Централното разузнавателно управление (ЦРУ),като самостоятелна организация, подчинена на президента. През тези седем десетилетия ЦРУ несъмнено е имало и големи успехи, за които широката общественост обикновено не знае нищо. Но е имало и грандиозни провали, които широко се огласяват и най-често водят до големи публични скандали.

Текстът разказва за десетте най-грандиозни провала на ЦРУ: създаването на съветска атомна бомба през 1949 г.; десантът в залива „Кочинос” в Куба през 1961 г.; разполагането на съветски ракети в Куба през 1962 г.; войната през 1973 г. в деня „Йом Кипур”; ислямската революция в Иран през 1979 г.; авантюрата с иранските бунтовници през 1985-1986 г.; крахът на „Източния блок” през 1989 г.; терористичният акт на 11 септември 2001 г.; войната в Ирак през 2002-2003 г.; шпионският тунел в Берлин през 1956 г.

(рус.ез.)

Десять самых громких провалов ЦРУ

Самая известная спецслужба США отмечает 70-летний юбилей. Повод для радости? Шпионы из Лэнгли ничем не отличаются от своих коллег из других стран: их реальные успехи никогда не предаются огласке.

Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Так что нет ничего удивительного в том, что американские спецслужбы, в первую очередь Центральное разведывательное управление, привлекают к себе внимание, главным образом, тогда, когда оказываются вовлечены в какие-либо скандалы. Надо сказать, что ЦРУ не является ни самой крупной, ни самой финансово состоятельной спецслужбой, в задачи которой входит обеспечение безопасности США.

Так, Агентство Национальной Безопасности (АНБ), по всему миру следящее за коммуникациями, имеет почти втрое больше сотрудников, а также намного больший бюджет для приобретения необходимого ему чрезвычайно дорогого оборудования. ФБР, отвечающее за контрразведку, а также разведслужба армии США также имеют значительно больше сотрудников.

Тем не менее именно с ЦРУ ассоциируются тайные операции в интересах США. Пожалуй, во всем мире нет организации, которую ненавидели и боялись бы больше, чем его. И лишь после предположительных разоблачений бежавшего в Москву предателя Эдварда Сноудена к числу ненавидимых присоединилось также АНБ.

70 лет назад, 26 июля 1946 года, президент США Гарри Труман подписал указ о создании американской спецслужбы как самостоятельного учреждения. Ее предшественник — основанное в 1942 году Управление стратегических служб — подчинялось тогдашнему военному министерству. В отличие от него, ЦРУ с момента своего формального основания 18 сентября 1947 года подчиняется непосредственно президенту.

За минувшие семь десятилетий ЦРУ, несомненно, добивалось больших успехов. Но так уж получается, что широкая общественность о них обычно ничего не знает — в отличие от провалов, часто выливающихся в большие скандалы. Перечисленные ниже девять неудач нанесли серьезный урон американской политике. А десятый случай стал прототипом так называемого успешного провала.

1. Советская атомная бомба в 1949 году

О взрыве первой советской атомной бомбы 29 августа 1949 года агенты ЦРУ не узнали ничего до самого момента его свершения — равно как и о обширной утечке информации со стороны нескольких сотрудников, участвовавших в ядерной программе США. Лишь через четыре дня американские разведчики собрали на тихоокеанском побережье СССР радиоактивные частицы, указывавшие на взрыв атомной бомбы. И лишь еще почти через три недели президент Труман объявил, что Советский Союз действительно нарушил монополию США на ядерное оружие.

2. Высадка в заливе Свиней в 1961 году

Ни одна другая операция ЦРУ не обернулась настолько позорным провалом, как вторжение настроенных против коммунистического режима кубинских иммигрантов в залив Свиней в апреле 1961 года. При этом не получилось практически все, что только могло не получиться: о бессистемно набранной из кубинских иммигрантов «группе вторжения» еще за несколько месяцев писали в газетах. Сами члены группы были плохо тренированы, плохо вооружены и ошибочно полагали, что население Кубы перейдет на их сторону. Результатом стали 200 погибших и 1300 захваченных в плен нападавших, победа кубинского лидера Фиделя Кастро — и ярость президента Джона Кеннеди.

3. Ракеты средней дальности на Кубе в 1962 году

После того провала добывать информацию на Кубе стало для ЦРУ практически невозможно. Поэтому большим сюрпризом для американских спецслужб стала новость о размещении советских ракет средней дальности, снабженных ядерными боеголовками, на Кубе. Доказательства этого, по сути, случайно обнаружились 15 октября 1962 года при расшифровке данных, собранных самолетом-разведчиком U-2. Лишь благодаря своему хладнокровию и грамотным переговорам Кеннеди удалось предотвратить тяжелейший кризис за все время холодной войны.

4. Война Судного дня 1973 года

Осенью 1973 года ЦРУ располагало достаточным количеством информации о готовившемся вторжении армий Египта и Сирии в Израиль. Однако аналитики в Лэнгли оказались не в состоянии сделать из этой информации логичный вывод о том, что вскоре последует спонтанное нападение. Справедливости ради нужно добавить, что и «Моссад», находясь непосредственно на месте событий, «проглядел» арабское нападение 6 октября 1973 года, которое грозило всему его существованию. Таким образом, в преддверии Войны Судного дня опростоволосились сразу две ведущие спецслужбы Запада.

5. Исламская революция в Иране 1979 года

Еще за несколько месяцев до Исламской революции в Иране в 1979 году тегеранский филиал ЦРУ считал, что режиму шаха ничто не угрожало, по крайней мере, в течение ближайших десяти лет. А когда фундаменталисты-аятоллы после жестоких уличных сражений захватили власть, глава ЦРУ, адмирал Стэнсфилд Тернер (Stansfield Turner) лишь сокрушенно сказал: «Мы все проспали».

6. Авантюра с иранскими повстанцами в 1985-1986 годах

Это, однако, не помешало преемнику Тернера Уильяму Кейси (William J. Casey) и военному советнику Совета национальной безопасности Оливеру Норту (Oliver North) ввязаться в насколько сложную, настолько и незаконную махинацию. Поскольку Конгресс США отказался даже тайно предоставить деньги для поддержки антикоммунистических повстанцев в Никарагуа, ЦРУ, вопреки санкциям, поставляло оружие в Иран, армия которого, получавшая американское оружие еще во времена шаха, нуждалась в боеприпасах и запасных частях.

Предназначенные на это средства в массе своей направлялись в Центральную Америку и шли на финансирование чрезвычайно «грязной» войны; другая часть этих денег шла исламским террористам в Ливане — для освобождения попавших там в плен американских солдат. Правда открылась в конце 1986 года, после чего Норт был задержан и предстал перед судом, но во всем обвинил Кейси, который в это время находился в тяжелом состоянии и не мог быть допрошен, и умер в 1987 году.

7. Крах «восточного блока» в 1989 году

Распад «восточного блока» и мирные революции в ГДР и ЧССР стали для ЦРУ неожиданностью. Можно сказать даже, что соответствующая информация, передаваемая CNN, была более содержательной, чем донесения спецслужб. Однако упрекать агентов в том, что в Лэнгли не предвидели падения Берлинской стены, не приходится — этого не планировал никто, но оно стало результатом недоразумения и смелой реакции на это со стороны жителей Восточного Берлина.

8. Теракты 11 сентября 2001 года

Вообще-то, ЦРУ располагал всей необходимой информацией о подготовке терактов 11 сентября 2001 года на Нью-Йорк и Вашингтон, чтобы предотвратить их. Однако никто не сумел собрать отдельные фрагменты информации воедино. Уже после нападения это было сделано очень быстро — и это дало повод для фантазий приверженцам всевозможных теорий заговора.

9. Война в Ираке 2002-2003 годов

Откровенный провал спецслужб привел к началу войны в Ираке 2002-2003 годов. Потому что в итоге оказалось, что у Саддама Хусейна не было ни оружия массового поражения (что стало непосредственным поводом для вторжения), ни мобильной лаборатории по производству химического оружия. Все это оказалось выдумкой информатора немецкой разведслужбы BND по имени Curveball, в которую, несмотря на все предостережения, поверило ЦРУ, потому что эта информация соответствовала его предположениям.

Приведенными выше девятью случаями провалы ЦРУ, конечно, далеко не исчерпываются — это лишь наиболее громкие и имевшие наибольшие последствия неудачи американских шпионов. Но есть еще одно «поражение», которое, впрочем, недавно обернулось успехом: шпионский тоннель в Берлине.

10. Шпионский тоннель в Берлине в 1956 году

В конце апреля 1956 года СССР и его «государство-сателлит» ГДР инсценировали пиар-кампанию с целю обвинить США и их союзников в «разжигании войны». 22 апреля строители обнаружили в самой юго-восточной части Западного Берлина тоннель, ведший в восточный сектор поделенного после войны между державами-победительницами города, переполненный всевозможной аппаратурой ЦРУ для прослушивания телефонных переговоров командования Красной армии.

Пойманные шпионы, однако, не демонстрировали ни малейшего уныния. Хотя ЦРУ, конечно, не имело бы ничего против продолжения так называемой операции Золото, но и от разоблачения оно, по сути, только выиграло. Потому что в течение предыдущих одиннадцати месяцев его агентам удалось прослушать около 440 тысяч тайных телефонных переговоров советской стороны, и даже скептикам из числа американских парламентариев пришлось признать, что ЦРУ стоило тех денег, которые получало из бюджета.

Кстати, в 1997 году к 50-летию ЦРУ в его музее в Лэнгли открылась выставка, центральным экспонатом которой стал макет берлинского тоннеля: несмотря на разоблачение со стороны советских противников, американские шпионы были горды собой. Таковыми они остаются и по сей день.

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