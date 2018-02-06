/Поглед.инфо/ Руснаците се смеят на новия анекдот. Меркел казва на Путин: "Не ми харесва, че тази година вашият парад в чест на Деня на победата ще се проведе в Севастопол." Путин отговаря: "Добре, следващата година ще го проведем в Берлин."

В Русия харесват острия хумор, чрез който руснаците демонстрират чувството си за превъзходство. В Москва може да чуете таксиметров шофьор, който да казва: "В своето хилядолетно бъдеще руският народ е пълен с решимост да унищожи Белия дом".

На 2 февруари във Волгоград Русия отбеляза 75-годишнината от победата при Сталинград. След това до 1945 г. имаше още много битки, в които загинаха повече хора, но руснаците смятат битката за Сталинград за майка на всички победи. Сталин, на чието име бе наречен градът-герой, днес е много по-жив, отколкото се смята на Запад. Според проучване, проведено от Центъра за изследване на общественото мнение "Левада", едва 25% от руснаците считат репресиите от времето на Сталин за исторически оправдани. Но според същия център, 38% от респондентите смятат, че Сталин е най-изключителната личност в световната история, следван от Владимир Путин и поетът Александър Пушкин, всеки от които набира по 34%. Очевидно руснаците обичат историята, но още повече обичат силните мъже...

(рус.ез.)

Сегодня Сталинград, завтра Берлин, послезавтра Вашингтон

Россия отмечает 75-ую годовщину победы над нацистами на Волге — а также в очередной раз тешит свои фантазии о мировом господстве и сильных мужчинах. Перед московской пивной в снегу стоят два человека. Они опустошили несколько пол-литровых кружек, коренастый мужчина лет под сорок обнимает немца, с которым только что познакомился. «Старик, а все-таки классно, что мы, русские, бьем вас, немцев!» «Как бьете?» — спрашивает немец ошарашено. «Ну, уничтожаем!» Русский сияющими глазами смотрит на нового друга, миролюбиво похлопывая его своими ручищами по плечам.

Сегодня в Волгограде Россия отмечает юбилейную 75-летнюю годовщину победы под Сталинградом. Тогда, 2 февраля 1943 года, капитулировали жалкие остатки шестой немецкой армии. После этого до 1945 года произошло еще много сражений, в которых погибло еще больше людей, но россияне считают Сталинградскую битву матерью всех побед. Сейчас проходит еще и президентская избирательная кампания, Владимир Путин лично приедет в Волгоград, а в Москве он должен возглавить одну из запланированных по всей стране «демонстраций единства».

Несколько дней назад Министерство культуры аннулировало лицензию на прокат британско-французской кинокомедии «Смерть Сталина». Сталин, названный в его честь город-герой и Советский Союз в России намного живее, чем полагают на Западе. Переполненный черным юмором фильм переходит нравственные границы между критическим анализом истории и глумлением над ней, сказал министр Владимир Мединский. Разгорелась ожесточенная дискуссия о Сталине. На данный момент она завершилась в радиостудии «Комсомольской правды»: там, перед работающими камерами, журналист Максим Шевченко несколькими ударами повалил на пол своего коллегу Михаила Сванидзе после того, как тот громогласно оспорил заслуги Сталина в победе над Германией в Великой Отечественной войне.

Сталин вносит раскол. По результатам опроса центра изучения общественного мнения «Левада», лишь 25% россиян считают репрессии Сталина исторически оправданной необходимостью. Но, согласно данным «Левада-центра», 38% опрошенных считают Сталина самой выдающейся личностью в мировой истории, за ним следуют Владимир Путин и поэт Александр Пушкин, набравшие по 34%. Очевидно, россияне любят историю, но еще больше они любят сильных мужчин, даже если те с ними особо не церемонятся.

Сталин и Путин едины

О демократии россияне не такого высокого мнения. После 70 лет советского стороя страна в 90-е годы познакомилась с капитализмом, который был очень похож на его пародию в советском сатирическом журнале «Крокодил»: бандиты шли по трупам, сбережения простых людей растворились в воздухе, коррумпированные реформаторы предоставляли мошенникам огромные нефтяные месторождения, глава государства пьянствовал. Для основной части населения свобода ельцинской эпохи оказалась борьбой за экономическое выживание.

Потом к власти пришел Владимир Путин, ему везло: растущие цены на нефть повлекли за собой рост внутреннего валового продукта, миллионы россиян при Путине смогли себе позволить приобрести мебель из «Икеа», автомобили «Ауди» и отпуск в Турции, хотя единственный оппозиционный телеканал и заставили присоединиться к господствующей идеологии.

Большинство россиян были не против вернуться в позднесоветское «государство ночного сторожа». Главное, что оно героическое. Путин подтверждает наличие у соотечественников «гена победителя»; кинофильмы, телесериалы и книги по истории чествуют российских воинов — от Александра Невского до советской национальной сборной по хоккею, а кульминацией всего этого является героическая борьба против нацистской Германии. Сейчас Россия считает себя единственным настоящим противником Гитлера.

Россияне, у которых практически в каждой семье есть погибшие на войне, охотно в это верят. Так же, как они верят в отца народов Сталина, который перехитрил Гитлера и превратил советскую Россию в ядерную державу. Миф о Сталине все больше способствует историческому возвращению культа Владимира Путина. Ведь вокруг него сегодня тоже сплотился народ, чтобы противостоять враждебному миру. И при этом Путин даже обходится без массового террора.

Мало кого волнует то, что их предки тряслись от страха перед Сталиным. В патриархальной России считается неприличным разглядывать под лупой неприглядные биографические детали государственного лидера. Так Сталин и парит над пороховым дымом истории как икона, курящая трубку. А россияне над иконами не шутят. Навязчивая пропаганда о героическом российском народе находит отклик.

Россияне смеются над новым анекдотом. Меркель говорит Путину: «Мне не нравится, что ваш парад в честь дня Победы в этом году пройдет в Севастополе (на аннексированном Крымском полуострове)». Путин отвечает: «Хорошо, в следующем году он пройдет в Берлине». В России любят такой грубый юмор о доминировании. А тот, кто много ездит по Москве на такси, время от времени попадает к таксисту, который ему говорит: «Российский народ в своем тысячелетнем будущем полон решимости разрушить Белый дом…»

Похвала Гитлеру

Но большинство россиян не фрики. Хотя они и начинают прислушиваться, слыша речь на западноевропейских языках — иностранцы здесь — по-прежнему редкость. Но потом они улыбаются, радуются, потомки «фашистских оккупантов», как правило, вызывают эйфорию. Иногда слышны странные комплименты достижениям Гитлера как строителя дорог и военачальника. Просто россияне имеют слабость к сильным мужчинам. Поскольку в десятках городов уже снова стоят памятники Сталину, то подходит даже та или другая похвала заклятому врагу.

Несмотря на то, что Европу дразнят женоподобной «Гейропой», «евроремонт» считается гарантией качества интерьера. Западу не доверяют, но снова и снова там все скупают. И в открытом интернете черпают всевозможные западные идеи, тренды и модные веяния. Уровни морали и сознания сталкиваются друг с другом. Прославляется превосходство «традиционной христианско-российской морали» — хотя показатель количества убийств в России в девять раз выше, чем в Германии.

«Социологи называют состояние нашего общества беззаконием, — говорит историк Владимир Рыжков, который до 2007 года был одним из последних оппозиционеров в Госдуме. — Больше нет никаких общепринятых норм и моральных принципов, мы одновременно и за, и против Сталина, говорим о крепких российских семьях и при этом имеем колоссальный процент абортов». Сейчас Россия так же дезориентирована, как и Германия во времена Веймарской республики. Для того чтобы этого избежать, Россия, как и при Сталине, полагается на своих вождей.

«Это земной шар, — говорит второклассница Дарья, она вертит воздушный шарик и усмехается. — И если Путин скажет, что он должен вертеться в другую сторону, то он завертится в другую сторону».

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели