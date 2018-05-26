/Поглед.инфо/ MSNBC е един от най-големите телевизионни канали; това име приема през 1996 г. след сливането на „Майкрософт” с NBC.

Историята за връзките на Тръмп с Русия е само част от мащабния корупционен скандал около сегашното ръководство на Белия дом, съобщава медията MSNBC. Според телевизионния водещ Крис Хейс, хората от "близкия кръг" на президента активно търгуват с външната политика на страната и изнудват пари за достъп до администрацията.

Почти всеки ден изплуват нови доказателства, как членовете на президентския "вътрешен кръг" са готови да продадат американската външна политика на този, който плаща най-много. Това може би е най-важната история за корупцията на тази президентска администрация. По-важна от разследването на Мюлер, което, разбира се, продължавайки да се разширява в различни направления, става все по-объркано. Толкова объркано, че не трябва да се изненадваем, че толкова много хора изглежда са изгубили нишката.

(рус.ез.)

MSNBC: приближённые Трампа торгуют американскими интересами — не только с Москвой

История о связях Трампа с Россией — лишь часть масштабного коррупционного скандала вокруг нынешнего руководства Белого дома, передаёт MSNBC. По словам телеведущего Криса Хейза, люди из «ближнего круга» президента активно торгуют внешней политикой страны и вымогают деньги за доступ к администрации.

Почти каждый день мы видим новые свидетельства того, что члены президентского «ближнего круга» были готовы продать американскую внешнюю политику тому, кто больше заплатит. И это, возможно, самая важная история о коррупции этой президентской администрации. Важнее даже, чем расследование Мюллера, которое, конечно же, продолжает расширяться в различных направлениях, становясь всё более запутанным. Настолько запутанным, что не приходится удивляться тому, что так много людей, похоже, потеряли нить.

По данным нового опроса, 59 процентов американцев утверждают, что расследование пока ещё не раскрыло никаких преступлений. Но это бесконечно далеко от истины! На деле, чуть более чем за год спецпрокурор добился 19 обвинительных актов и пяти признаний вины! Из них два — от бывшего советника президента по национальной безопасности и от заместителя председателя избирательного штаба! Оба сейчас выступают в качестве свидетелей и сотрудничают со следствием. У президента США в избирательном штабе работали преступники! В том числе на главных позициях. Это факт!

Основное содержание истории о Трампе и России не изменилось. Мы знаем, что Россия провела диверсию против выборов 2016 года и помогла приходу Трампа к власти. Мы знаем, что президент и участники его избирательной кампании открыто приветствовали эту помощь и просили о ней. Им было неважно, откуда она придёт. Чего мы не знаем, так это того, нарушили ли они при этом какие-либо законы.

Но вот что совершенно ненормально, вот что трудно понять, хотя это происходит прямо у нас под носом. Похоже, что история с Россией — лишь малая часть огромного, всеобъемлющего скандала трамповской администрации — скандала, который только начинает прорисовываться. Куда ни взгляни, приближённые президента жаждут продать американские интересы любому иностранцу, у которого наготове чек или обещания. Это полная противоположность тому, что обещал этот президент в день своей присяги.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы будем стремиться к дружбе и доброжелательным отношениям со странами мира, понимая при этом, что все страны вправе руководствоваться прежде всего собственными интересами. С этого дня Америка всегда будет прежде всего. Америка прежде всего!

Вот только что-то незаметно. Ведь сейчас уже вполне ясно, что во многих случаях Америка была на втором месте после интересов президента и его команды. Его советник по национальной безопасности Майкл Флинн во время предвыборной кампании и в переходный период тайно брал деньги от Турции, а в своей статье, опубликованной в день выборов, выступал за политику, более благоприятную для турецкого авторитарного лидера. Пол Манафорт, бывший председатель избирательного штаба президента, на каком-то этапе руководивший предвыборной кампанией, был тесно связан с российскими и украинскими интересами. И, судя по всему, пытался их успокоить, пользуясь своей ролью во главе президентской кампании. Цитирую его электронное письмо: «Как мы воспользуемся (этим. — ИноТВ), чтобы получить своё?»

Сообщают, что во время переходного периода в Trump Tower Майкл Коэн — давний адвокат и бизнес-партнёр президента, один из его ближайших советников — навязывал свои услуги катарскому правительству, требуя миллион долларов в обмен на доступ к новой администрации.

Оказывается, и собственный сын президента, Дональд Трамп — младший, интересовался не только тем, что могла бы сделать для предвыборной кампании Россия. Мы теперь знаем, что за несколько месяцев до выборов он встречался также с израильтянином и с эмиссаром саудовского правительства и Объединённых Арабских Эмиратов.

И это только те случаи, о которых нам известно. То, что стало достоянием общественности. А сегодня мы узнали о том, что похоже на очередной случай торговли американской внешней политикой со стороны президентского «ближнего круга». Как сообщает BBC со ссылкой на близкие к участникам событий источники в Киеве, президент Украины тайно передал Майклу Коэну 400 тысяч долларов, чтобы организовать встречу в Белом доме. И Коэн, и президент Украины это отрицают. NBC News пока не получил подтверждений. Но нам известно, что прошлым летом украинцы добились встречи в Овальном кабинете — она была добавлена в график президента накануне вечером.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Большое спасибо, для меня большая честь встретиться с президентом Украины Порошенко — с президентом страны, в делах которой мы все принимаем большое участие. Вы это видели, и все об этом читали.

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