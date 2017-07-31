/Поглед.инфо/ Русия има ядрени оръжия, които са в състояние да ни нанесат много разруха и да убият много хора, но те не могат да изкоренят западните ценности. С това се занимават самите западни медии и университетите на Запад, насърчавайки леви възгледи и мултикултурализъм. "Печатните издания на Запад представляват за западната цивилизация далеч по-голяма заплаха отколкото Русия", това пише журналистът Денис Прейгър в статия за електронното издание на National Review.

Европейските страни продължават да приемат милиони мюсюлмани, много от които въобще не възнамеряват да приемат европейските ценности. В същото време именно западните медии и академичните кръгове допринасят за разпространението на мултикултурализма. В Университета на Пенсилвания, например, свалиха от стената портрета на Шекспир, защото е бял човек; не е ли това директен удар по западната цивилизация, недоумява журналистът.

(рус.ез.)

National Review: Западную цивилизацию погубит не Россия, а наши СМИ

Россия обладает ядерным оружием, способным нанести большой ущерб и убить множество людей, но она не может искоренить западные ценности. Этим занимаются сами СМИ и университеты Запада, продвигая левые взгляды и мультикультурализм. Так пишет журналист Дэннис Прагер в своей статье на портале National Review.

«Новостные издания на Западе представляют для западной цивилизации гораздо бóльшую опасность, чем Россия», — этот комментарий в интернете журналиста Дэнниса Прагера вызвал целый шквал негатива. Но, как объясняет сам Прагер, дело, в принципе, вовсе не в существовании СМИ, а в том, чем именно сегодня занимаются западные издания.

По его словам, даже если Россия использует своё ядерное оружие против Запада, она убьёт людей, но не цивилизацию. Он сравнивает это с холокостом, во время которого погибло много евреев, но не исчезла еврейская цивилизация. Цивилизация — это идеи и система ценностей, объясняет журналист. Тем более, российское ядерное оружие — очень отдалённая угроза для Запада: российское руководство, равно как и советское, понимает принцип гарантированного взаимного уничтожения.

В свою очередь, реальной угрозой для западной цивилизации автор статьи считает утрату веры в себя. И к этому Россия не имеет отношения, а опасность исходит от СМИ и университетов преимущественно левой направленности. Автор статьи сокрушается, что наиболее негативная реакция на его комментарий поступила из консервативных кругов, тогда как консерваторы, наоборот, должны выступать за сохранение американских ценностей.

Европейские страны продолжают миллионами принимать мусульман, многие из которых совершенно не собираются перенимать европейские ценности. Тем временем, именно западные СМИ и академические круги способствовали распространению этого мультикультурализма. Со стены университета в Пенсильвании убрали изображение Шекспира, потому что он был мужчиной, причём белым, — разве это не прямой удар по западной цивилизации, недоумевает журналист. Канаду и вовсе объявили постнациональным государством, где нет ключевой идентичности.

«Кто это сделал, разве Путин?» — задаёт Прагер свой риторический вопрос. «Путин — на самом деле кровожадный квазидиктатор. Но всё это неуважение к западной цивилизации приходит от западных СМИ и западных университетов», — настаивает он в своей статье в National Review.

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