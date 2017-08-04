/Поглед.инфо/ На Путин му писна от опитите на Съединените щати по всякакъв начин да оказват натиск върху Русия и реши да намали броя на служителите в дипломатическата мисия на САЩ с повече от 60%. Подобно решение няма прецедент. Както изглежда, Кремъл счита, че ако САЩ така упорито се стремят да обвиняват Русия във всички всевъзможни грехове, нека да започнат Студена война.

Изхождайки от обстоятелството, че в комюникето на руското М-во на външните работи е формулирано, че "определени кръгове" в САЩ „налагат русофобия и курс на открита конфронтация с нашата страна”, авторът на статията счита това за свидетелство, че Кремъл все още се надява да "отдели" Тръмп от Конгреса и от политическия елит на Вашингтон. В разбирането на Кремъл, именно тези кръгове не позволяват на президента да поеме курс за подобряване на отношенията с Русия, да се постигнат осезаеми резултати, било в облекчаването на санкциите, било споразумение за Сирия.

(рус.ез.)

Что за сигнал посылает Путин Трампу посредством высылки дипломатов США?

Россия и Запад

Заявление Владимира Путина о том, что он потребует резкого сокращения количества сотрудников американской дипломатической миссии в России — не иначе как личное послание Дональду Трампу, ну или отчаянная попытка добиться хоть какого-то примирения с президентом США — им же обещанного — и признак того, как, несмотря на прежние надежды Москвы, Путин и его окружение готовятся встать в более привычную, агрессивную позицию по отношению к Вашингтону. Мышление Кремля, по всей видимости, таково: если США столь настойчиво стремятся обвинить его во всех грехах, пусть начинают холодную войну — но, в любом случае, взаимная враждебность оказалась для путинского государства удобным и даже привычным состоянием.

В интервью государственному телевидению Путин выразил обеспокоенность продолжающимися попытками США наказать или каким-либо иным образом надавить на Россию, а совсем недавно — прошедшим в Конгрессе голосованием по вопросу закрепления в законодательстве санкций периода президентства Обамы, целью которого является усложнение процесса их отмены Трампом. Путин показал, что его терпение — на исходе. «Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется, — сказал он. — Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро». И заявил, в свою очередь, что Россия распорядится сократить число сотрудников дипломатических миссий США в стране на 755 человек — то есть, более чем на 60% от существующего уровня.

В американо-российских дипломатических отношениях столь резких выпадов не наблюдалось с 1986 года, когда на закате холодной войны Советский Союз ответил на высылку 55 своих дипломатов из США запретом всем советским гражданам работать в американском посольстве в Москве. А что, собственно, представляют собой те, кого высылают сегодня? Большинство из них являются, по сути, россиянами. По данным отчета, размещенного в блоге Diplopundit, по состоянию на 2013 год в посольстве и трех консульствах США в России работало около двенадцати сотен человек. (Данные показатели были относительно стабильны на протяжении последних четырех лет.) Из них около трехсот были персоналом прямого найма США - сотрудниками дипломатической службы Госдепартамента и представителями других агентств США, начиная с ФБР и заканчивая НАСА. Остальные - более 930 человек - являлись местными специалистами. В отличие от, например, российского посольства в Вашингтоне, которое практически не нанимает американцев, американские посольства и консульства по всему миру обычно полагаются на многочисленный контингент местных сотрудников для выполнения административной и технической работы.

Основная часть потребованных Путиным сокращений ударит именно по этой категории, а именно по российским гражданам, задействованным в обслуживании автопарка посольства США, в качестве клерков визовых и консульских учреждений, почтальонов, курьеров, сантехников и поваров в кафетериях. Их не будут вынуждать покинуть страну, как тех 755 американских дипломатов и других государственных служащих, которых Госдеп отправит домой, но они потеряют работу, что значительно замедлит деятельность американских дипломатических представительств в России. Путин прекрасно это понимает, а потому назвал сокращения «чувствительными»: в качестве не только символа, но и реального препятствия для поддержания отношений на привычном уровне.

Приказав произвести данные сокращения, Путин одобрил недавнее предложение российского МИДа, призвавшего США привести количество сотрудников своих посольств и консульств в России «в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США» — то есть, сократить на 455 человек. В заявлении Министерства иностранных дел перечислены все вопросы сотрудничества двух стран, от противодействия терроризму до нераспространения, и в то же время жалобы на то, как «США под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции». «Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, — продолжается в заявлении. — Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной».

Использованная в коммюнике Министерства иностранных дел формулировка — «известные круги» — и выбранный Путиным для заявления момент дают основание полагать, что Кремль, вполне возможно, все еще надеется «отделить» Трампа от Конгресса и всей политической элиты Вашингтона. В понимании Кремля, именно эти силы не дают президенту пойти по пути улучшения отношений с Россией и достичь ощутимых результатов, будь то ослабление санкций или сотрудничество в Сирии. (В данном вопросе результаты оказались сомнительными: в апреле Трамп приказал нанести ракетный удар по правительственным объектам, чем сильно огорчил Москву; а на прошлой неделе прекратил программу ЦРУ по вооружению антиасадовских сил, что давно значилось в списке желаний Кремля.)

На протяжении последних месяцев на российском телевидении прослеживается та же таинственная одержимость идеями американского «глубинного государства», что и среди наиболее предрасположенных воздействию теории заговора сторонников Трампа в США: если бы не досадные антироссийские и антитрамповские элементы, которыми приправлен бюрократический аппарат США, Трамп мог бы стать тем, кем считают его в России и кем он и сам хочет быть в глубине души. В середине июля, после появления новостей о прошлогодней встрече между Дональдом Трампом-младшим и российским адвокатом в Трамп-Тауэр, Дмитрий Киселев, наиболее кислый и мрачный пропагандист российского телевидения, заговорил о «единой кампании демократов и либеральных СМИ», а затем выдал целый ряд конспирологических теорий, якобы связанных с Национальным комитетом демократической партии и семьей Клинтон.

Путин еще не полностью отказался от мысли улучшить отношения с США. Целью его последнего шага был не разрыв отношений или отказ от работы с Трампом, а, наоборот, желание предупредить его и предоставить благоприятную возможность для соответствующих шагов. Тактика посева вражды и извлечения выгоды из существующих разногласий является одной из наиболее последовательных идей внешней политики России при Путине. На протяжении многих лет Москва пыталась расколоть США и Европу, вбивая клин между Вашингтоном и Брюсселем по всем возможным вопросам, от санкций до НАТО, а также стремясь к обострению разногласий внутри самого ЕС.

Путин сейчас использует тот же прием в отношениях с администрацией Трампа, пытаясь воззвать к последнему как личности и отделить его от менее склонных задобрить Россию структур, будь то Конгресс или спецслужбы. Как отметил аналитик Московского центра Карнеги Александр Баунов, Путин объявил о своем решении после голосования за новые санкции в Конгрессе, но до утверждения их Трампом в качестве закона, а это означает, что его гнев был направлен именно на Конгресс. Возможно, Путин считает, что теперь Трамп может отказаться подписывать законопроект в его нынешней форме, сославшись на неминуемый ущерб дипломатической деятельности США. Кроме того, указ Путина о сокращениях вступит в силу только в сентябре, и у него будет достаточно времени изменить или смягчить его положения в том случае, если отношения с Трампом примут более обнадеживающий поворот. Они могут оказаться первым шагом в переговорах, а не жесткой, нерушимой позицией.

С течением времени другой особенностью российской реакции на санкции стал элемент «самоистязания». Отчасти это объясняется большим экономическим разрывом между Россией и Западом: первая импортирует множество потребительских товаров, а экспортирует лишь малую часть, а ее крупнейшие фирмы зависят от западных банков и финансовых учреждений. Торговая война с США или Европой будет проиграна, так толком и не начавшись. Россия отвечала, как правило, асимметрично, посредством превращения собственного рынка и граждан одновременно и в оружие, и в жертв: в 2013 году она запретила американцам усыновлять российских сирот, а в 2014 ввела санкции в отношении импорта американских и европейских продовольственных товаров, что привело к росту розничных цен на продукты питания и стало отличным стимулом для отечественного сельского хозяйства.

Теперь же, если указ Путина о дипломатических сокращениях вступит в силу, больше всего пострадают, вероятно, сами россияне, вследствие как потери рабочих мест, так и трудностей с посещением США, а командировками — в особенности. Бывший посол США в России Майкл Макфол спрогнозировал, что сокращение местного консульского персонала обернется для россиян недельным, если не месячным ожиданием виз. В этом заключается другая, не столь явная цель российских контр-санкций: заставить российских граждан чувствовать себя наказанными и отверженными в контексте новой холодной войны, даже если эти меры инициированы самой Россией. Данный нюанс можно легко замять на государственном телевидении, не говоря уже о его использовании в качестве патриотического лозунга кампании по переизбранию Путина на новый срок в следующем году, которой в ином случае придется поискать новое последовательное и действенное идейное содержание. У Москвы, как и у Вашингтона, есть множество причин поддерживать сохраняющийся по умолчанию ледяной и агрессивный тон, и никаким планам Путина и Трампа может оказаться не под силу изменить его.

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