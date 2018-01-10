/Поглед.инфо/ Влиятелното списание Екóномист (The Economist), заглавната страница на което обичат да обсъждат докторите на конспирологическите науки се разрази с две статии осъждащи така наречената „остра сила“ на Китай (sharp power). Екóномист описва китайската остра сила като взаимовръзка между подривната дейност, заплахите и натиска, всичко това съдейства за самоцензурата.

Какво да правим с „острата сила“ на Китай? Китай манипулира длъжностните лица в западните демокрации.

Като пример за „китайски манипулации“ се посочва неотдавнашния скандал в Австралия, където Китай се бил намесвал във вътрешната политика. В средата на декември австралийският сенатор от опозицията (лейбъристи) Сам Дастиари беше принуден да подаде оставка заради „обвинения“ в това, че е вземал пари от китайската страна, пишат в Екóномист. Тревожат се също Британия, Канада и Нова Зеландия, на 10 декември Германия обвини Китай в ухажване на политици и чиновници, а на 1 декември Конгресът на САЩ проведе слушания за растящото влияние на Китай.

Разхождайки се из източниците стана ясно, че китайците са заплащали вложените пари за полетите му и са компенсирали юридическите му разходи, а също Дастиари предупредил китайски бизнесмен, че телефона му може да бъде прослушван от специалните служби на Австралия и е участвал в няколко конференции в Китай, където изказвал възгледи по териториалния спор в Южно-Китайско море, несъвместими с политиката на австралийския режим и собствената му партия, по същество Дастиари поддържал Китай.

„Острата сила помага на авторитарните режими да принуждават и манипулират общественото мнение зад граница. Западът трябва да реагира на поведението на Китай, но просто да издига барикади Западът не може. За разлика от СССР, Китай е част от световната икономика... Западът трябва да намери златната среда... Тъй като Китай е въвлечен в икономическия, политическия и културния живот, Западът е уязвим за подобен натиск“.

В Екóномист отбелязват, че СССР и Запада бяха най-зли врагове, а Китай – това е важен търговски партньор и той влага огромни суми в чуждестранните икономики, което му осигурява определено влияние, което той използва за своите интереси.

В острата сила на Китай се разграничават три характеристики: вездесъщност, поражда самоцензура, трудно е да се намерят доказателства, че това е действие на китайското правителство (забел. последното прилича на зачатъци на бълнуване според руската диагноза). От разряда на самоцензурата се предлага историята с книгата на австралийския професор Клайв Хамилтън „Мълчаливото нахлуване“ (Silent Invasion) – издателство в родната му Австралия се отказва от плановете да публикува книжката заради опасения от недоволството на Пекин и неговите „агенти за влияние“. Едната от главите на книгата носи название „Как Китай превръща Австралия в марионетна държава“.

„Влиянието на Китай върху австралийската политика е много сходно с неотдавнашната намеса на Русия в американската демокрация. Аз предполагам, че предизвикателството, с което се сблъскват САЩ и Австралия е потенциална заплаха за фундаменталните основи на нашата политическа система“, - думи на обамовския директор на Националното разузнаване на САЩ Джеймс Клепър.

(рус.ез.)

Вот ещё о чём беспокоятся в Экономисте - "западные профессора вытесняются, иностранные исследователи могут потерять доступ к китайским архивам". Сложно представить, когда того же Александра Дугина или Николая Старикова (их неоднократно упоминают в докладе "Острая сила. Подъём авторитарного влияния") допускают в архивы США и Британии. А что вообще осталось в их архивах? Как сообщает Гардиан, из Национальных архивов Британии "утеряны" десятки тысяч документов "о самых противоречивых эпизодах британской истории 20-го века", в том числе о Фолклендской войне, британской колониальной администрации в Палестине, по конфликту в Северной Ирландии и о тестах полиомиелитной вакцины. Согласно легенде, некие чиновники забрали документы из архивов, а затем заявили, что они потерялись. Вот так британские фальсификаторы пишут историю и скрывают неудобную правду.

Экономист жалуется, что Си Цзиньпин осуществляет военную и территориальную экспансию в Южно-Китайском море, проводит военные учения с Россией и открыл в Джибути военную базу. Отмечается, что для западных политиков "острая сила" Китая представляет собой загадку и одна из опасностей в том, что вместо сглаживания отношений, раскручивается "антикитайская истерия".

На главный вопрос, что же всё таки делать Западу с китайской "острой силой", в Экономисте дают расплывчатые рекомендации по усилению шпионской деятельности, развитию независимых СМИ и следованию собственным принципам и ценностям. Но главное, что признаётся следующее: "Для мирного роста Китая, Западу следует уступить место китайским амбициям".

""Китаефобия", кстати, трясет не только Америку. Есть еще дальняя провинция мировой политики — Австралия. Давнее высказывание одного из прежних премьер-министров Австралии Тони Эббота. А именно: австралийской политикой в отношении Китая движут две эмоции — страх и жадность. Жадность потому, что без китайских инвесторов и торговых партнеров Австралия будет выглядеть очень бледно. Страх — по той же самой причине", - востоковед Дмитрий Косырев.

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К сему времени появился перевод статьи автора концепции "мягкая сила" Джозефа Ная "Мягкая и острая сила Китая", где он размышляет над пропагандистским новоязом. Вот основные, на мой взгляд, цитаты:

Если мы будем использовать термин «острая сила» в качестве аналога термина «информационная война», тогда контраст с мягкой силой станет совершенно очевидным. Острая сила является вариантом жёсткой силы. Она манипулирует нематериальной информацией, но нематериальность не является отличительным свойством мягкой силы. Например, словесные угрозы нематериальны, но это насилие.

Правда и открытость – это линия водораздела между мягкой и острой силой в общественной дипломатии... когда организация China Radio International тайно поддерживает 33 радиостанции в 14 странах, она пересекает границу острой силы; такие нарушения принципа добровольности нам следует предавать гласности.

Отвечая на применение острой силы или информационные войны Китая, демократические страны должны действовать осторожно, чтобы не переусердствовать... Демократические страны не должны поддаваться искушению копировать такие авторитарные инструменты острой силы...

Более того, закрытие легитимных китайских инструментов мягкой силы может оказаться контрпродуктивным... Но хотя стало бы ошибкой запрещать китайские инструменты мягкой силы лишь потому, что они иногда превращаются в инструменты острой силы, важно тщательно следить за соблюдением линии водораздела.

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Джозеф Най пишет о "тайной" поддержке Китаем зарубежных СМИ, а вот что говорит представитель ФСБ России Василий Дворников о американских методах.

"Не все американские СМИ регистрируют свои корпункты, некоторые предпочитают этого не делать, хотя по положению они должны это сделать. В некоторых СМИ подавляющее большинство сотрудников не аккредитовано в качестве корреспондентов и не зарегистрировано в качестве технических сотрудников. Одна из структур... у неё здесь больше 100 человек, аккредитовано - 17, зарегистрировано в качестве технических сотрудников всего 4... Никто нас не может упрекнуть, за последние 20 лет, что мы мешали деятельности иностранных корреспондентов... Практически никто из зарубежных крупных структур, американских в первую очередь, не раскрывают своих нештатных корреспондентов... С которыми вырабатывают схему работы имеющую элементы конспирации, сокрытия этой работы (прим. в том числе и по оплате услуг). А площадки они создают очень большие и серьёзные... Работа поставлена очень широко".

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