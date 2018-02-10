/Поглед.инфо/ В перспектива Белият дом може да се сблъска с това, че Турция, Ирак и Катар ще влязат в алианси, които ще засилят такива противници на САЩ като Иран и Русия.

Съединените щати имат замисли против Турция и Иран, а може би и против Русия“ - заяви президентът на Турция Реджеб Ердоган на 6 февруари пред членовете на неговата партия. Това заявление е последното от серията враждебни изказвания от страна на Турция срещу САЩ за последните шест седмици на 2018 година. Въпреки това държавният секретар на САЩ Рекс Тилерсън продължава последователно да нарича Турция съюзник по НАТО, пише Сет Дж. Францман в статия за американското издание The Hill.

Това заявление илюстрира проблема, с който се сблъска Вашингтон: как да стабилизира традиционните си съюзни отношения в условията на извършващите се тектонични процеси в Близкия Изток? В перспектива Белият дом може да се сблъска с това, че Турция, Ливан, Ирак и Катар ще влязат в алианси, които ще укрепят такива противници на САЩ като Иран и Русия. При създалите се условия, ако САЩ влошат отношенията си с тези страни, може да се случи така, че изброените страни да се превърнат в заплаха, сближавайки се още повече с Москва и Техеран.

Към днешен ден проблемът, с който САЩ се сблъскаха в Ливан се заключава в това, че Вашингтон иска да окаже подкрепа на централното правителство и на ливанските военни, но така, че от тази подкрепа да не се възползва проиранското движение „Хизбола», което влиза в състава на правителството на Ливан.

През юли 2017 година президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Ливан се намира на предния край на фронта „в борбата с ИДИЛ (организация, дейността на която е забранена в РФ) и „Хизбола“, по време на пресконференцията с премиер - министъра на Ливан Саад Харири, През октомври конгресът на САЩ „взе на прицел правителството на Ливан, крупен партньор на САЩ в антитерористичната борба, тъй като правителството продължава сътрудничеството с „Хизбола“ - пише списанието Foreign Policy. През февруари 2018 година администрацията на Тръмп въведе санкции срещу шест члена на „Хизбола“

(рус.ез.)

Нет никаких признаков того, что двуликая ливанская администрация планирует что-либо менять. США тратят на поддержку ливанской армии миллионы долларов, а «Хезболла» продолжает вести свою деятельность в стране. В январе 2018 годы высокопоставленный представитель Ирана Сейед Эбрахим Раиси прибыл на ливано-израильскую границу и пригрозил «освободить» Иерусалим от оккупации Израиля. У Вашингтона нет эффективного плана действий в отношении Ливана. Страна оказалась в заложниках у «Хезболлы».

В декабре 2017 года Ливан посетил еще один противник США. Им оказался командир шиитских ополченцев в Ираке Каис аль-Хазали, который ранее сидел в американской тюрьме в Ираке, пока в 2015 году его ополченцы не вошли в состав иракских Сил народной мобилизации. Многие из ополченцев аль-Хазали в прошлом сражались против американских войск. В 2016 году шиитские группировки, ранее противостоящие США, официально вошли в состав военизированных формирований иракского правительства. Однако угроза с их стороны никуда не исчезла.

В октябре 2017 года во время переговоров с государственным секретарем США премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абадизаявил, что шиитских ополченцев «необходимо поддерживать, поскольку они являются надеждой для страны и всего региона». Таким образом, США могут столкнуться в Ираке с проблемой, аналогичной ливанской. Любое оборудование США, переданное Ираку в рамках программы поддержки, должно находиться под строгим контролем, чтобы не допустить его передачи в руки иракских сторонников Ирана.

В Катаре Соединенные Штаты сталкиваются с менее прозрачной проблемой. В 2015 году представитель Фонда защиты демократии Дэвид А. Вайнберг пришел к выводу, что Катар является одним из тех союзников США, которых можно назвать «полудрузьями-полуврагами» или заклятыми друзьями, когда речь идет о финансировании терроризма. США продолжают стратегический диалог с Дохой, чтобы сохранить расположенные в Катаре военную базу Эль-Удейд и центральное командование ВС США. Но есть и другие проблемы. Катар все больше сближается с Тегераном и Анкарой. В октябре 2017 года Доха подписала соглашение с Россией о противовоздушной обороне.

Во всех четырех случаях союзники США одновременно поддерживают и Вашингтон, и противников Соединенных Штатов, несмотря на то, что эти действия подрывают интересы Белого дома. Когда Вашингтон начинает проявлять недовольство, каждая из указанных стран начинает угрожать более тесным сближением с Тегераном или Москвой. В обоих случаях эти страны смещаются с орбиты влияния США.

В 2018 году администрация Трампа должна дать понять этим странам, что подобное отдаление от США может иметь свои последствия. США не должны бросать своих союзников в регионе, включая партнеров на востоке Сирии. Вашингтон должен укреплять отношения с Саудовской Аравией, Израилем и курдами на севере Ирака.

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