/Поглед.инфо/ Уважавани от мен руснаци понякога казват, че макар някои аспекти на вътрешното управление на Путин да заслужават критика, по въпросите на външната политика те са повече или по-малко солидарни с Путин. Това до голяма степен обяснява високите оценки на Путин в проучванията на общественото мнение, които постоянно надвишават 80%.

На поредната си пресконференция миналия четвъртък той имаше какво да каже за руската политика, за икономиката и по други въпроси. А когато Путин засяга международните въпроси, това касае всички ни. Ето теми, които заслужават сериозно внимание.

Сирия: Путин не прави разграничение между т.нар. Ислямска държава и другите терористични групи, което е в съответствие с руската политика, след като преди две години Русия интервенира в полза на правителствените сили на Асад. "Много важно е всички глобални играчи да се откажат от желанието или изкушението да използват различните терористични, квази-терористични, радикални групировки, за постигане на непосредствените си политически цели", каза Путин.

Това изявление е много разумно. Тези, които подкрепят действията на Москва да защити Дамаск и да предотврати разпадането на Сирия, за да не се превърне тази страна в подобие на Либия или Ирак, трябва отблизо да следят какво правят руснаците. Защото сега им предстои най-важната задача: след като се намеси в сирийския конфликт, Русия пое ролята на влиятелен играч в този регион.

Украйна: Изявленията на Путин за състоятието на нещата в Украйна са диаметрално различни от изявленията на Вашингтон по този въпрос. Но те не противоречат на реалността. Вашингтон противоречи на реалността. Вече три години препятствие номер едно по пътя към уреждане на кризата в Украйна е напълно корумпираното правителство, създадено в Киев след преврата през 2014 г. със съдействието на САЩ.

(рус.ез.)

Когда Путин говорит, к нему стоит прислушаться

По внешнеполитическим вопросам многие россияне полностью согласны со своим лидером и поддерживают его.

На прошлой неделе Владимир Путин дал очередную пресс-конференцию, с которыми он выступает в конце года. Это транслируемое на всю страну по телевидению мероприятие состоит из весьма любопытного сочетания вопросов и ответов, оценок, суждений, шутливых экспромтов и наблюдений по широкому кругу внутриполитических вопросов и международных дел. Кроме того, российский президент дает оценку своей собственной деятельности. Это было тринадцатое такое мероприятие, и длилось оно три часа и 42 минуты. Путину и на сей раз было что сказать интересного, хотя это трудно себе представить, если смотреть на сообщения западной прессы, особенно американской. Вельзевул не заслуживает серьезного внимания.

Уважаемые мною россияне иногда рассказывали мне, что хотя некоторые особенности внутреннего управления Путина заслуживают критики, в вопросах внешней политики они более или менее солидарны с Путиным. Эта особенность мне кажется важной. Она во многом объясняет высокие рейтинги Путина в опросах общественного мнения, которые неизменно превышают 80%. Ему было что сказать и в прошлый четверг по поводу российской политики, экономики, внутренней оппозиции и по другим вопросам. Некоторые из этих вопросов я отложил в сторону, поскольку это касается только россиян. Но когда Путин останавливается на международных делах, это касается всех. Вот четыре темы, к которым Путин обратился в четверг и которые заслуживают серьезного осмысления. Я остановлюсь на них вкратце.

Сирия. Путин не делает различия между «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация — прим. перев.) и другими террористическими группировками, что вполне соответствует российской политике с тех пор, как это страна два года тому назад осуществила интервенцию на стороне правительственных сил Асада. Однако он говорил о тех проблемах, которые ждут Сирию после урегулирования конфликта. Здесь был один весьма примечательный момент. Он заявил, что хотя большинство террористических группировок в Сирии разгромлено, там еще предстоит провести зачистку. Начат вывод российских войск из Сирии, но часть их несомненно останется. Это вполне ожидаемо. Он не стал комментировать недавнее заявление Пентагона о том, что американские войска останутся на сирийской земле на неопределенный срок.

Интересный момент в рассказе Путина о Сирии, по крайней мере, для меня, относится к обязательствам России после завершения войны. Он говорил о благосостоянии сирийцев как о чрезвычайно важной гарантии недопущения новых вспышек терроризма. Он говорил о возвращении беженцев, о сотрудничестве с иностранными партнерами, о процессе мирного урегулирования. «Очень важно, чтобы у всех глобальных игроков не было желания и соблазна использовать различные террористические, квазитеррористические, радикальные группировки для достижения сиюминутных политических целей», — заявил Путин. Это весьма здравое заявление, которое России еще предстоит подтвердить. Тем, кто поддерживал действия Москвы по защите Дамаска и по предотвращению краха Сирии, чтобы она не превратилась в подобие Ливии или Ирака, следует пристально следить за русскими. Теперь им предстоит выполнять самую важную работу, поскольку вмешавшись в сирийский конфликт, они взяли на себя роль влиятельного игрока в этом регионе.

Украина. Высказывания Путина о состоянии дел на Украине конечно же полностью противоречат заявлениям Вашингтона на эту тему. Но они не противоречат действительности. Действительности противоречит Вашингтон. Как довольно спокойно отметил Путин, препятствием номер один на пути урегулирования на Украине на протяжении трех лет является полностью коррумпированное правительство, поставленное в Киеве после осуществленного в 2014 году не без содействия США переворота. На самом деле, три года еще не исполнилось, потому что механизм урегулирования, известный под названием Минск-2 (в этом городе проходили переговоры и подписание документов) был разработан в феврале 2015 года.

Положения этого договора остаются отправной точкой для Путина. Похоже, что они также являются отправной точкой для Евросоюза. У Вашингтона, который европейцы и Россия исключили из минского процесса (поступив исключительно мудро), похоже, вообще нет никаких отправных точек, как бы он ни притворялся, будто на фронте борьбы с коррупцией у Украины имеются успехи, и что Киев не находится в зависимости у страшного сборища боевиков, многие из которых действуют под руководством фанатиков-неонацистов. Эти группировки по-прежнему угрожают массовыми расправами в восточных провинциях Украины, о чем Путин напомнил своей аудитории. Он с весьма примечательной откровенностью говорил о помощи России этим регионам, отметив, что эта помощь может быть прекращена, когда они смогут сами себя защитить.

Нам следует понять, в чем заключается сила инерции на Украине. Путин остановился на этом подробно. Урегулирование в этой стране возможно на основе того механизма, который был согласован три года назад. Не будем об этом забывать. Москва не уклоняется от исполнения условий Минских соглашений. Это второй момент, который следует отметить. Мешает этому процессу Киев и те силы в Вашингтоне, которые стоят за ним. Они продолжают потворствовать безответственному поведению правительства Порошенко и украинской элиты.

Российско-китайский альянс. Укрепление связей между Москвой и Пекином ни для кого не является секретом. Но любопытно то, что Путин отметил это подчеркнуто и особо. «У меня есть полная уверенность в том, что развитие отношений с Китаем имеет в России общенациональный консенсус. И вне зависимости ни от каких исходов выборной кампании Россия и Китай будут оставаться именно стратегическими партнерами на длительную историческую перспективу». При этом он выделил пару важных соглашений, достигнутых в последнее время: это газовый проект, предусматривающий российские поставки в Китай из арктического порта, строительство которого ведется в настоящее время, и высокоскоростной транзитный коридор, который соединит Китай с Россией, а через нее и с Европой.

Кто-нибудь говорил про «Один пояс — один путь»? Да, и говорил об этом Путин. Он приветствовал эту инициативу, заявив, что она вполне соответствует российской стратегии развития и отводит России роль моста между Востоком и Западом. Этот проект набирает обороты с каждым днем, что сегодня не вызывает уже никаких сомнений.

Здесь следует отметить еще один момент. Путин по всей видимости повторил некоторые моменты из речи Си Цзиньпина на 19-м съезде Коммунистической партии Китая, который состоялся два месяца тому назад. Там китайский руководитель заявил, что политическую экономию его страны — старый «социализм с китайской спецификой» (эта фраза мне никогда не нравилась) — следует рассматривать как достойный подражания пример для других развивающихся стран. Это риторика из репертуара «пост-западного мира», и в ней есть очень важные моменты. Казалось бы, российский лидер должен притормозить эту мысль своим замечанием о том, что в российско-китайском альянсе нет политической повестки. Мне кажется, что она там все же присутствует.

Евразийский экономический союз. Все давно уже привыкли презрительно фыркать по поводу путинского стремления развивать ЕАЭС — точно так же, как многие комментаторы (с каждым днем их становится все меньше) высмеивают китайскую инициативу «Один пояс — один путь». Сначала они смеются над вами, а потом вы одерживаете победу, заметил однажды Ганди (а может, это был не он).

Основу ЕАЭС наряду с Российской Федерацией составляют две центральноазиатские республики Казахстан и Киргизия, и две бывшие советские республики Армения и Белоруссия. Любопытный момент: за день до пресс-конференции Путина иранские средства массовой информации процитировали слова высокопоставленного торгового представителя в Тегеране, который заявил, что Иран в феврале будущего года официально вступит в этот союз. Если это произойдет, ЕАЭС существенно прибавит в весе, обретет дополнительное содержание и авторитет.

Путин привел в качестве примера некоторые сухие цифры статистики, отвечая на вопрос об успехах ЕАЭС. Совокупный рост ВВП стран Евразийского экономического союза, например, выше, чем в России (в России в 2017 году рост составит 1,7% после спада 2015 и 2016 годов, который был равен 2,8 и 0,2% соответственно). Но на перспективы ЕАЭС можно смотреть и с другой, более существенной точки зрения. Трудно себе представить организацию, более гармонирующую с китайской инициативой «Один пояс — один путь». Все это заслуживает внимания, даже если приходится искать материалы не в американской прессе, где их фактически нет.

Желаю всем читателям приятных и бодрящих праздников. Желаю отдохнуть от всего этого мусора на тему Рашагейт. Но не дайте себе чрезмерно увлечься новогодними мечтами. А что касается предстоящего года, давайте широко раскроем глаза, чтобы можно было отыскать свет среди тьмы.

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Патрик Лоуренс — обозреватель, очеркист, критик и лектор. Его последние книги: «Не наш век: Восток и Запад в пост-западном мире» и «Времени больше нет. Американцы после американского века».

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