/Поглед.инфо/ Анотация към статията: Това е първата пълна аналитична статия, която срещнах в американските медии, за създаването на алтернатива на НАТО в ЕС. Авторът ясно и разбираемо описва виждането на САЩ за ситуацията с американския прагматизъм, разглеждайки всеки долар.

Една крачка по-близо до една лоша идея: армия на Европейския съюз



Бюрократите в Брюксел отдавна жадуват за момента, когато ще ги допуснат до управлението на въоръжените сили на държавите-членки на Европейския съюз, с цел създаването на армия на ЕС. Обединеното кралство до голяма степен осуетява тези усилия, като правилно вижда в тях нарушението на националния суверенитет и създаването на съперник за НАТО.



Но сега, с излизането на Великобритания от ЕС, европейските федералисти смятат, че е дошло времето да предприемат планове за създаването на Европейски сили за отбраната, без влиянието на страните-участнички в управлението им.



Ако тези усилия са успешни, неизбраните длъжностни лица от ЕС ще решат дали да изпратят или да не изпратят "своите" войници да се бият някъде. Решението за разполагане на сили със заплаха за живота на военния персонал е една от най-свещените задължения на всяко правителство. Идеята, че длъжностни лица, които не са избрани, които са безотчетни и не могат да бъдат отстранени, могат да изпратят съпруг, дете или приятел в битка, за мнозина в Европа трябва да станат повод за размисъл.



Тази седмица Европейският съюз направи още една крачка напред, за да направи този антиутопичен сценарий реалност. Беше подписан документ за създаването на постоянно структурирано сътрудничество (PESCO). Това споразумение все още не е армия на ЕС, но това е голяма стъпка към създаването на единна армия на ЕС.



Въпреки че споразумението се отнася до твърдението за координация на доставките за отбраната, обединяване на средства и военен потенциал, Pesco е още една крачка на бюрократите от ЕС в борбата за контрол на въпросите за сигурността на отделните държави-членки. От сегашните държави-членки на ЕС само Дания, Малта и Обединеното кралство (ЕС) няма да участват в PESCO.



Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер туитна ентусиазиран пост за PESCO: "Тя се събуди, Спящата красавица на Договора от Лисабон: започна постоянното структурирано сътрудничество. Приветствам навременните стъпки, предприети от държавите-членки днес, за да положат основите на Европейския съюз за сигурност. Сигурността ни не може да бъде прехвърлена на друга. "

/рус.ез./

Исползвани източници:

One Step Closer to a Bad Idea: A European Union Army

На практике, PESCO, скорее всего, будет большой на обещания шумихой, но это вряд ли даст много дополнительного военного потенциала. Организация не будет увеличивать расходы на оборону (фраза не соответствует действительности, в основополагающем решении указано о регулярном увеличении оборонных бюджетов). Действительно, это может уменьшить траты на оборону у некоторых стран. Единственное, что вероятно, PESCO поможет создать это дополнительные бюрократические структуры в ЕС.

С PESCO или без него, только НАТО останется организацией способной на реальную защиту Европы.

Это не означает, что администрация Трампа не должна выражать свое несогласие с силой захватывающе власть в ЕС. Постоянное стремление ЕС к интеграции в оборонной сфере идет в конфликт с каждым из трех пунктов, заложенным девятнадцать лет назад тогдашним госсекретарём Мадлен Олбрайт. Олбрайт дала три ориентира для политики США в отношении усилий интеграции ЕС в оборонной сфере: никакого отрыва США от защиты Европы, никакого дублирования НАТО и никакой дискриминации в отношении европейских государств-членов НАТО. Эти три пункта сегодня актуальны как никогда.

Усилия ЕС по глубокой военной интеграции не принесут увеличения военного потенциала США и НАТО. Вместо этого, они конкурируют с НАТО за скудные европейские оборонные ресурсы.

Каждый Евро, потраченный на дублирующую структуру (возьмем, к примеру, создание военного штаба ЕС, в начале этого года) - это на один евро меньше, чем может быть потрачено на реальные возможности.

Даже координация закупок, исследований и развития, которые PESCO собирается регулировать, могут быть более эффективно осуществлены посредством двусторонних или многосторонних соглашений между отдельными государствами, или в рамках НАТО.

Более того, оборонная интеграция ЕС дискриминирует членов НАТО, не входящих в ЕС, таких как Албания, Черногория, Норвегия и Турция, страны, которые имеют решающее значение для поддержания мира и стабильности на континенте.

И вот наконец, оборонная интеграция ЕС развивается, но ЕС никогда не сможет обеспечить ту безопасность, которую обеспечивает, в настоящее время, НАТО и активное участие США. Интеграционные усилия подрывают верховенство НАТО по вопросам безопасности в Европе и ослабляют трансатлантические связи безопасности, будут способствовать отстранению США от законных интересов по сохранению мира и безопасность на европейском континенте.

США пожертвовали и продолжают жертвовать — в плане крови и достояний, на сохранение Европы свободной и безопасной. Это чрезмерное влияние США в НАТО соответствует их огромным вложениям. Усилия по интеграции в ЕС грозят оторвать США от этих вложений и снизить американское влияние на европейскую безопасность.

История показала, что усилия ЕС на оборонную интеграцию, вряд ли приведут к увеличению Европейского потенциала. Что еще хуже, они подрывают НАТО, основного гаранта безопасности в Европе и ослабляют трансатлантические связи. Соединенные Штаты должны помочь правильному курсу Европы, путем продвижения лидерства НАТО в повестке дня, которая гарантирует американское взаимодействие и влияние на защиту континента.

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