/Поглед.инфо/ Войната като ядрото на парадигмата на американската външна политика



Американската политика и икономика зависят от войната. Войната е необходима на Съединените щати от гледна точка на идеологията, политиката и икономиката. Ето защо американският военно-промишлен комплекс е една от най-влиятелните сили в държавата.

Понякога този военно-промишлен комплекс /ВПК/ се нарича "дълбока държава", «deep state». За да може тази "дълбока държава"/ВПК/ да получи нови поръчки от отбраната, оценени на трилиони долари, е необходимо да воюваме. В противен случай тези разходи няма да бъдат оправдани. С тях никой не може да не се съобразява: нито така нареченият миротворец Обама, нито твърдият реалист Тръмп. Американският военно-индустриален комплекс диктува своите искания към всеки президент с всякакъв светоглед и следователно войната е необходима (неизбежна). Но какво прави Тръмп?

/рус.ез./

Стратегия Трампа

Трамп стремится изменить парадигму внешней политики, но не может сделать это резко, находясь под давлением глубинного государства (ВПК). Любое резкое изменение курса и методологии внешней политики приведет к его смещению, его ликвидации, поэтому Трамп пузырь его военных расходов пытается обратить в другое русло. Самая главная задача Трампа как политика, обещавшего избежать ядерного конфликта с Россией и увернуться от назревающей опасности Третьей мировой ядерной войны, — нормализация отношений с Россией. В то же время давление ВПК США на Трампа не ослабевает и он вынужден вести войну. Но не с Россией. Из этого нужно исходить при анализе эскалации конфликта вокруг Северной Кореи.

Столкновение с Россией наиболее вероятно в Сирии, поэтому Трамп уводит внимание от Сирии на Дальний Восток. Стоит отметить, что Россия явно не заинтересована в войне США против КНДР, тем более в дело вмешивается Китай. Но все-таки это не так болезненно, это более косвенная конфронтация с США. Другим кандидатам на агрессию со стороны США в Трамповской парадигме является Иран. Иран — более тесный союзник России с общими политическими интересами в регионе. Для нас война США с Ираном окажется гораздо более болезненной.

И если учесть, что Трамп не может не воевать (а наиболее вероятным противником является Россия с угрозой развертывания ядерной войны), то конфликт США и КНДР — это меньшая из зол, которая в данной ситуации возможна и которая затрагивает Россию лишь по касательной. Нам это не выгодно, но это лучше чем война США с Россией.

Война с КНДР – политическое самоубийство Трампа?

Трамп с рациональной точки зрения войну с КНДР начинать не должен, этим он никак не улучшит свои позиции. Военные базы США есть в Южной Кореи, регион в той или иной контролируется США. Для войны с КНДР нет особых ни стратегических, ни имиджевых интересов. Война приведет к огромной гражданским жертвам, то есть к сотням, тысячам людей и обернется полной политической катастрофой со всех точек зрения. Трамп не может этого не понимать. Начало войны с КНДР — это самоубийство Трампа и создание ситуации, которая не имеет выигрыша. Но тем не менее это лучше, чем ядерная мировая война, к которой постоянно подталкивает Трампа разгорячённая военно-промышленная машина США, да и вообще любого президента США (и на что бы видимо пошла Хилари Клинтон). Мы видели, что Трамп сменил советника по России, конфронтация в этом направлении будет немного ослаблена.

Трамп сменил советника по Ближнему Востоку: конфронтация в этом направлении будет также ослаблена. В такой ситуации «козлом отпущения» выбран совершенно невинный, замечательный Ким Чен Ын, который просто защищает и пытается отстоять на международной арене суверенитет своей маленькой, но великой страны. С моральной точки зрения он прекрасен, но с точки зрения большой политики, если эта война начнется, то в нее будет втянут Китай, и это может стать концом США. Если Трамп решится на эту войну… Если он опять не решится, поступит рационально, то конфронтация с внутренним ВПК тоже будет фатальна. Ситуация будет напряженной, но в первую очередь для Трампа, который пытается лавировать между «Сциллой и Харибдой», между рациональностью, которая подсказывает ему не вести войн, и курсом ВПК, глубинного государства. Рациональность была бы замечательна и наиболее выгодна для США и для Трампа лично, но это спровоцирует непримиримый конфликт с агрессивной американской военной промышленностью, которая такого мирного решения и перехода к реализму не допустит.

С рациональной точки зрения, войны с КНДР быть не должно, потому что она приведет к бесчисленным и неоправданным жертвам, резкому падению политического статуса США в мире. Это будет не оправданное насилие, ничем не оправданное. Выигрыша здесь быть не может. И тем не менее это лучше, чем ядерный конфликт с Россией из-за Украины или Сирии, к чему бы могла привести альтернативная администрация. Дело, конечно, плохо, Трампу выбирать…

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Дугин Александр Гельевич (р. 1962) – видный отечественный философ, писатель, издатель, общественный и политический деятель. октор политических наук. Профессор МГУ. Лидер Международного Евразийского движения. Постоянный член Изборского клуба.

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