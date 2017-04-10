/Поглед.инфо/ Ясно могат да се разграничат силите и групите, които използват такова събитие, каквото е терористичната атака, за организиране на информационни атаки срещу Русия. Сам по себе си, терористичният акт е еднократно събитие.

И в повечето случаи това се прави не за да убият определен брой хора. Убийството е само средство, а целта е да се направят промени в когнитивното, понятийното, информационното поле. Съвременните войни се водят в три пространства – в икономическото, информационното, и едва в последно време – и в силовото. Нищо чудно, че американската военна доктрина се нарича "шок и ужас" и има за основна цел не толкова унищожаването на възможно най-голям брой вражески сили и техника, а общата деморализация на противника. Но най-главното: трябва да се разбере "кому е изгодно?" И кой стои зад терористичния акт?

(рус. ез.)

Александр Роджерс: Террор как технология — кто использовал

Можно чётко выделить несколько сил и групп, которые используют такое событие, как теракт, для организации информационных атак против России.

Сам по себе теракт – одномоментное событие. И совершается он, в подавляющем большинстве случаев, не ради того, чтобы убить определённое количество людей. Убить – это только средство, а цель – это внести изменения в когнитивное, понятийное, информационное поле.

Современные войны ведутся в трёх пространствах – в экономическом, в информационном и лишь в последнюю очередь в силовом. Недаром американская военная доктрина называется «Шок и трепет», и ставит своей главной задачей не уничтожение как можно большего количество живой силы и техники врага, а его тотальную деморализацию.

С точки зрения информационной войны теракт – это просто ещё один инфоповод. Безусловно, очень сильный.

Нужно понимать, «кому выгодно?», и кто стоит за этим терактом. Понятно, что сейчас силовики будут копать и по линии материалов, из которых были собраны взрывные устройства, отслеживая их происхождение, и по линии контактов и связей смертника, пытаясь выйти на вербовщиков, источники финансирования и, в конце цепочки, на заказчиков этого теракта.

Но есть и другой метод анализа. Анализируя информационное пространство мы можем вычислить тех врагов, которые используют этот теракт именно в качестве инфоповода для атаки на российскую государственность. Тех, для кого это не трагедия, а возможность потанцевать на костях.

Итак, достичь первичной цели – посеять среди жителей Питера страх и панику – не получилось. Наоборот, жители сплотились, самоорганизовались и продемонстрировали пример настоящего гражданского общества.

Но многие ведь попытались использовать этот теракт в своих корыстных целях и по-другому. Постараюсь их перечислить.

1. Некоторые американские издания начали публиковать сообщения о теракте в Питере с фотографиями с протестов 26 марта. Таким образом связывая протесты и теракт, и подталкивая читателей к мысли, что теракт устроила российская власть, чтобы запугать протестующих (что является полной ахинеей в том числе и потому, что удар был нанесён не по участникам протестов). И Марии Захаровой пришлось лично звонить и писать в эти издательства, чтобы заставить их убрать эти фотографии.

2. Издание «Медуза» соврало, что «Путин не упомянул о теракте в Петербурге во время переговоров с Лукашенко». Хотя Путин как раз начал публичную часть переговоров с выражения соболезнования жертвам и их родственникам.

Также «Медуза» (аффилированная с беглым уголовником Ходорковским) соврала, что «Соболезнования Лукашенко публично выражать не стал». Это тоже грубая ложь.

3. Телеканал «Лождь» ехидно написал, что Путин «дождался темноты», чтобы поехать на место трагедии и возложить там цветы. Переговоры с Лукашенко? Меры по спасению выживших? Оперативно-следственные мероприятия? Не, не слышали. Главное – свонять.

4. В соцсетях боты и хомячки Навального начали орать, что «теракт был совершён властью, чтобы помешать нам майданить». Хотя никакой теракт не может быть выгоден для имиджа президента – ему нужно демонстрировать, что он может обеспечивать безопасность граждан, это одно из очевидных достижений правления Путина. Собственными руками разрушать свои достижения? До такого может додуматься только безумный майданутый хомячок.

Соответственно, мы можем с полной уверенностью утверждать, что российские либералы (как «навальнята», так и «ходорковцы») используют террор, как средство политической борьбы. Не «организаторы теракта», я этого не утверждаю, но «используют террор».

5. В тех же соцсетях упоротые укронацисты демонстрировали открытую радость и злорадство, публикуя картиночки типа «За Русь взорвусь» или комментарии «Теперь их меньше поедет на Донбасс» (хотя среди погибших и раненых преимущественно студенты питерских ВУЗов, которые никуда не ездили и не собирались).

Подчёркиваю: не украинцы, а упоротые нацисты! Потому что огромное количество адекватных украинцев писало искренние слова соболезнования и поддержки. И всех всегда призываю никогда не путать эти две категории – нелюдей и людей; нацистов и тех, кому просто не повезло жить на Украине – они не пересекаются.

6. Пока рядовые немцы выражали сочувствие и поддержку, мэрия Берлина выпустила специальный пресс-релиз, в котором написано «Мы не будем подсвечивать Бранденбургские ворота в цвета российского триколора, потому что Петербурга нет среди списка наших городов-побратимов». Можно подумать, что для того, чтобы быть человеком, нужен особый официальный статус. Молчали бы, может никто бы и не заметил.

7. Про радостные смайлики и лайки под сообщением «Аль-Джазиры» о теракте уже писали и говорили.

Как видим, можно чётко выделить несколько сил и групп, которые используют даже такое событие, как теракт, для организации информационных атак против России. Вам ещё не ясно, кто наши враги?

P.S. Хочу сформулировать ещё один вопрос, который (как и «Чей Крым?») позволит почти безошибочно отделять психически здоровых людей от упоротых. Если бы теракт произошёл 26 марта в толпе, собравшейся на несанкционированный митинг, безопасность которого правоохранители обеспечить не могли, то кто был бы в этом виноват? Кто подверг жизни детей и подростков неоправданной опасности?

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