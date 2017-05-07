/Поглед.инфо/ Имам само един прост въпрос към съвременните украински нацисти: смятате ли, че с вас ще постъпят другояче? Освен широко известния Нюрнбергски процес, създадени бяха още много съдилища за съд над нацистите и техните сътрудници. В Нюрнберг осъдиха нацизма като идеология, и нацистките лидери като основен носител на тази идеология.

Нямаше място на земята, където нацисткият престъпник можеше да се чувства сигурен. Дори в страните, които не ги екстрадираха, нацистите бяха унищожавани извън съдебната сфера. Кой го е правил? Сътрудници на КГБ, еврейски отмъстители, местни антифашисти – няма принципно значение. Главното е, че възмездието се осъществи.

Още Ото фон Бисмарк разбра, че "руснакът винаги идва да събере дълговете си." Всичките тези глупци като галицийски рагули или днепропетровски и други вируси не могат да разберат една проста и очевидна истина. ВЪЗМЕЗДИЕТО Е НЕИЗБЕЖНО.

(рус.ез.)

Александр Роджерс: Возмездие неизбежно

И в связи с этим у меня всего один простой вопрос к современным украинским нацистам: вы думаете, что с вами будет иначе?

Кроме широко разрекламированного Нюрнбергского процесса было огромное количество других судов над нацистами и их пособниками. Нюрнберг судил нацизм как идеологию и лидеров нацистов, как главных её носителей.

Но когда некоторые говорят «таких-то не осудили на Нюрнбергском трибунале, поэтому они не коллаборационисты» – это исключительно показатель их личного невежества. Потому что нацистов поменьше и их приспешников судили тысячи трибуналов, вынося как групповые, так и индивидуальные решения.

Так, по результатам процесса над охранниками концлагеря «Бухенвальд», 22 сотрудника охраны были приговорены к повешению, а комендант «Бухенвальда» Герман Пистер, ожидая казни, умер как крыса от инфаркта в тюремной камере.

И даже те нацисты, которым удалось бежать в другие страны, никогда не могли обрести покоя. Они были вынуждены скрываться под чужими именами, в ежесекундном страхе, что их кто-нибудь узнает.

Ведь не было такого места на земле, где беглый нацистский преступник мог чувствовать себя в безопасности. Даже в тех странах, из которых не было экстрадиции, нацистов уничтожали вне правового поля. Кто это делал – сотрудники КГБ СССР, еврейские мстители, местные антифашисты – это уже не имело принципиального значения. Главное – возмездие свершалось.

Причём поскольку на такие преступления нет сроков дальности, то их продолжали ловить или карать и через десять, и через двадцать, а в отдельных случаях и через сорок лет.

Как я недавно написал одному укронацисту, у которого в статусе в соцсетях было написано «Ещё не отлита та пуля, которой меня убьют», чтобы он не переживал за пули, потому что его повесят.

Другой аналогичный пример – это кровавая хунта диктатора Пиночета. Сколько лет прошло, а каждый год несколько десятков пособников Пиночета, выполнявших преступные приказы и карательные функции, оказываются на скамье подсудимых и получают справедливое возмездие за совершённые преступления. Большинство из них получает пожизненный срок без права амнистии, потому что кровавые крысы должны дохнуть в клетках.

Подобное же сейчас начинает происходить с хорватскими военными преступниками, зверствовавшими в Сербской Краине. По одному их вылавливают и отдают под трибунал. Это, кстати, для многих из них уже вторая волна арестов. В первый раз, по горячим следам, американцы некоторых из них отмазывали, как своих подручных, а теперь всё – отработанный шлак никому не нужен, особенно англосаксам.

И в связи с этим у меня всего один простой вопрос к украинским нацистам: вы думаете, что с вами будет иначе?

Факт незаконного госпереворота уже признан московским судом. Все евромайдановцы как минимум пойдут по статье «организация государственного переворота», плюс к этому будут подшиты все их сопутствующие преступления – попытки убийства сотрудников МВД, избиения прохожих, грабежи, пытки и многое другое. Фото и видео доказательств собрано огромное количество, равно как и показаний очевидцев.

То же самое относительно участников незаконного «АТО». У него ведь нет никаких правовых оснований. ВСУ не имеет права действовать на территории страны без объявления войны или военного положения. А его до сих пор нет, и даже если Порошенко его введёт, то закон обратной силы не имеет – и все три года все вояки ВСУ являются военными преступниками. ВСЕ!

Про различные «тербаты» и «нацбаты» я вообще молчу – УК Украины однозначно квалифицирует их как незаконные вооружённые бандформирования. А «Бандитизм» – сама по себе серьёзная статья. Плюс к этому обвинения в убийствах, изнасилованиях, мародёрстве и так далее. Мало не покажется.

Я бывал в СК РФ в профильном подразделении. Я видел эти комнаты, забитые досье и делами как на переворотчиков, так и на карателей. Десятки тысяч дел, все ждут лишь отмашки «Можно».

И раз Путин на встрече с Меркель называет шабаш в Киеве зимой 2014 года госпереворотом (раз суд признал, нужно так называть, Путин вообще очень законопослушный), то это подразумевает последующее преследование нарушителей законности. И, судя по риторике ряда чиновников, отмашка «Можно» будет уже скоро.

Кстати, все эти сетевые патриоты, писавшие «москалей на ножи» и «жечь вату», на вас тоже есть как минимум одна статья – в России это ст. 282 УК РФ «Разжигание», на Украине почти аналогичная ст. 176 УК Украины. Так что и вы, голоса ненависти, не уйдёте безнаказанно.

Ещё Отто фон Бисмарк понял, что «Русские всегда приходят за своими долгами».

Все эти дурачки, как галичанские рагули, так и днепропетровские и прочие выруси, не могут понять одной простой и очевидной вещи. ВОЗМЕЗДИЕ НЕИЗБЕЖНО.

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