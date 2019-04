/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп се разрази в серия от туитове, в които той остро критикува американските медии. В частност, ръководителят на Белия дом обяви The New York Times за „враг на народа“ и каза, че вестникът ще трябва да поиска прошка от него „на колене“, пише The Washington Examiner.

Една от целите на ръководителя на Белия дом беше The New York Times. Той нарече вестника "враг на народа" и подчерта, че "ще трябва да коленичи и да поиска прошка". В същото време Тръмп погрешно заяви, че изданието вече му се е извинило пред него през 2016 г. за осветляването на предизборната надпревара.

След това държавният глава нападна Пол Кругман, журналист от The New York Times. Тръмп нарече икономиста „идиот“, обвинявайки го в написването на „фалшиви и изключително неправилни“ статии, но не обясни какво точно е предизвикало неговото неодобрение. Освен това президентът разкритикува основните медии, че игнорират успеха на американската икономика, която се развива под негово управление, отбелязва The Washington Examiner.

След това Тръмп започна да се кара на водещите телевизионни предавания MSNBC Morning Joe на Джо Скарборо и Мика Бжезинска, наричайки ги "зли", "тъпи", "болни" и "луди". Президентът завърши тирадата си с подигравка с лидера на CNN Крис Куомо, когото определи като „пълен неудачник“, подчертава изданието.

И все пак, Тръмп удостои с похвала някои представители на американските медии - Fox News. Този кабелен информационен канал почти ежедневно излъчва селекция от туитове на президента, обръща внимание The Washington Examiner.

Превод: М.Желязкова

