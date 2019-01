/Поглед.инфо/ Погребението през декември 2018 г. на 41-ия президент на САЩ Джордж Буш-старши стана символичното примирие между един от най-влиятелните американски кланове – кланът Буш с 45-ия президент на Америка Доналд Тръмп. Враждата на Тръмп със семейство Буш, започнала по време на президентската надпревара през 2016 г. , към края на 2018 г. се сменя с алианс, основан на трезва политическа преценка.

Бившият губернатор на Флорида, син и брат на бившите президенти на страната, републиканецът Джеб Буш влезе в борба за издигането на своята кандидатура на поста президент на САЩ с подкрепата на семейството си, но след провала на първичните избори в щатите Невада и Южна Каролина обяви, че излиза от предизборната кампания. Телевизионната компания CNN нарече тогава това „край на династията”. А Тръмп победи убедително на първичните избори в Южна Каролина.

В разгара на предизборната борба Тръмп и Джеб Буш не се щадяха взаимно. Буш нарича Тръмп „плюшен мечок”, а Тръмп заяви, че Джеб Буш е „нищожество” и писа в „Туитър”: „Последното, от което се нуждае нашата страна, е още един Буш! Тъп като камък”. Както разказа в интервю пред канал CNN историкът Марк Алдегроув, автор на книгата The Last Republicans, Джордж Буш-старши, в разговор с него, веднъж казва за Тръмп: „Не го харесвам. Не знам много за него, но той е самохвалко. Не съм във възторг, че той е лидер”. Според Буш-старши, Доналд Тръмп може да обедини САЩ, но това ще изисква скромност от него, което е сложно за Тръмп: „Това момче не знае какво е да си президент”.

Но през ноември 2016 г. Тръмп заяви, че е получил поздравления за победата на изборите от редица републиканци, които по-рано отказват да го подкрепят. Сред тях той изброи Буш-старши и двамата му синове Джордж и Джеб.

На 7 ноември 2018 г., ден след междинните избори за Конгреса, Тръмп назначи временно изпълняващия задълженията генерален прокурор Ман Уитакър за ръководител на апарата на излезлия в оставка генерален прокурор Джеф Сешънс. А през декември Тръмп номинира на тази длъжност републиканеца Уилям Бар. Тези решения на президента предизвикаха немалък шум. Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър незабавно поиска Уитакър да се отстрани сам от вземането на решения във връзка с разследването на специалния прокурор Робърт Мюлер за връзките по време на президентската предизборната кампания на Тръмп с Русия.

Същественото е, че и Бар, и Уитакър са свързани с клана Буш. Уилям Бар вече е бил генерален прокурор на САЩ през 1991 г, когато на тази длъжност го назначава Джорд Буш-старши. Мат Уитакър е задължен за възхода на кариерата си на Джордж Буш-младши.

Още по-забележим представител на клиентелата на клана Буш е дошлият от компания „Боинг” и поставен от Тръмп начело на Пентагона Патрик Шанахан. В американската политическа система той е смятан за човек с уникални способности. В „Боинг” той дълги години се занимава както с граждански, така и с военни програми, изпращат го там, където има технически проблеми и бизнесът не върви. И той навсякъде урежда нещата, без да се провали нито веднъж.

„Трябва само веднъж да помолите Пат да направи нещо и то ще бъде направено”, заяви в интервю за The New York Times Джим Албог, бивш топ-мениджър на „Боинг”. The New York Times цитира отзив за Шанахан от старейшината на американския военно-промишлен комплекс Дъв Закхайм: „Ако Матис бе господин „Отвън”, съсредоточен върху въпросите на политиката и международните съюзи, то Пат е господин „Вътре”, основен операционен директор на Пентагона… Той разбира каква трябва да бъде ролята му на мениджър. Той не се опитва да бъде такъв, какъвто не е. Той не се опитва да бъде алтер егото на Матис”.

От казаното от ветерана следва, че Матис и Шанахан по време на съвместната си работа в министерството на отбраната си разделят грамотно функциите: единият се занимава с вътрешната военна стратегия, другият прочиства авгиевите обори на военните поръчки. Заемайки длъжността заместник-министър на отбраната през юли 2017 г., Шанахан започва бързо да променя системата: две седмици след своето назначение той заедно с министъра представи на Конгреса предложения за промяна на системата за покупки, насочена към изкореняване на лобизма и купуването на най-добрите технологични разработки за най-малко пари.

И ако се вземе предвид, че компанията „Боинг”, където Шанахан се налага като кризисен мениджър от висок клас, е един от основните спонсори на клана Буш, то издигането на господин „Решение”, както наричат Шанахан в корпорацията, е още един довод в полза на версията, че има съюзи между Тръмп и клана Буш.

Трябва да се отбележи, че предците на Буш са сред първите европейски заселници, пристигнали в Америка на кораба „Мейфлауър”. А корените на това семейство произтичат от старата европейска аристокрация с кралска кръв: английските крале Хенри Втори и Ричард Лъвското Сърце Плантагенет, кралят на Шотландия Робърт Втори, френските крале Луи Седми и Филип Хубави, граф Робер Артоа и други. И още две причини за силата на този клан. Първата е здравата финансова основа на семейството, заложена от Самюел Буш и сина му Прескът в началото на ХХ век. Втората и може би най-важната причина е умението да се върви към целта без стеснение какви са средствата. Нито финансирането на Хитлер, нито негласната подкрепа към Осама бин Ладен не затварят пред това семейство вратите на американската политика.

Въртят се слухове, че Джеб Буш е бил убеден да се откаже от президентската надпревара през 2016 г. От своя баща и брат – видите ли, не му било времето. Ако е така, може да се предположи, че тогава и се очертават контурите на съюза Буш-Тръмп. Съюз, който може да помогне и на Тръмп, стремящ се към втори срок, и самите Буш, които не са съгласни с твърденията на американските журналисти, че е дошъл край на кариерата им.

Превод: В.Сергеев

