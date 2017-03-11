/Поглед.инфо/ Офциалните лица в новата администрация на САЩ са само част от "колективния Тръмп." Има и друга част, влиянието на която не бива да се подценява. Това са съветниците. Значима структура е създаденият през 1993 г. Национален икономически съвет, оглавяван от самия президент. Основната задача на Съвета е да координира вътрешната и външната икономическа политика, да изготвя аналитични доклади и проекти за президентски решения. Старши съветник на Тръмп по икономическата политика и директор на Националния икономически съвет е инвестиционният банкер Гери Кон с лично богатство, оценявано на 1 милиард долара. Цялата досегашна кариера на Кон е във финансовия конгломерат Goldman Sachs.

Друг представител на Goldman Sachs в новата администрация и главен стратег на Тръмп, който ръководеше предизборния му щаб, а сега е ръководител на „Група за стратегически инициативи”, е Стив Банън. Медиите го наричат "президент в сянка".

Най-успешният в историята на Америка рейдер и корпоративен "лешояд", със състояние от над 17 млрд. долара, е 81-годишният Карл Айкан. Той председателства Комитета за регулаторната реформа в областта на финансите и икономиката...

(рус.ез.)

Трамп и его ближний круг

Официальные лица в новой администрации США – это лишь один срез «коллективного Трампа». Есть и другой срез, влияние которого трудно переоценить. Это советники.



Так, весьма значимой структурой является созданный в 1993 году Национальный экономический совет, председательствует в котором президент США. Главная задача Совета – координация внутренней и внешней экономической политики США, подготовка аналитических докладов и проектов решений президента.



Старшим советником Трампа по экономической политике и директором Национального экономического совета стал инвестиционный банкир Гэри Кон (его личное состояние оценивается в 1 миллиард долларов). Кон практически всю жизнь проработал в Goldman Sachs. Начав карьеру рядовым менеджером регионального отделения, он дослужился до президента и главного операционного директора одного из крупнейших в мире банков и является, если угодно, олицетворением могущества финансового капитала.



По имеющимся свидетельствам Трамп до вступления в борьбу за пост президента не имел тесных контактов с Коном. На его кандидатуре настояли «близкие из близких» Джаред Кушнер и Иванка Трамп, а также старый друг Трампа миллиардер Карл Икан и руководитель крупнейшей компании по управлению активами Black Stone и тоже миллиардер Стив Шварцман, возглавивший общественный Совет бизнеса при Президенте.



Ещё один представитель Goldman Sachs в новой администрации и главный стратег Трампа, возглавлявший его предвыборный штаб, а после инаугурации президента создавший «новый теневой центр силы» – Группу стратегических инициатив – Стив Бэннон. Всё чаще в массмедиа Бэннона называют «теневым президентом». А он невозмутимо поддерживает ажиотаж вокруг своего имени, эпатирует общественное мнение, сравнивая себя с Лениным и одобрительно высказываясь о В. Путине как защитнике традиционных ценностей и национального суверенитета.



Крупнейший и наиболее удачливый в истории Америки рейдер и корпоративный «стервятник» с состоянием свыше 17 млрд долл. 81-летний Карл Икан получил пост председателя Комиссии по реформе регулирования в области финансов и экономики.



Занимаясь рейдерскими атаками, Икан отдавал предпочтение технологическим компаниям. В его сети попадали Motorola, Yahoo, Dell, Apple. В разгар финансового кризиса 2007-2008 гг. Икан инициировал (при негласном одобрении Трампа и еще нескольких человек) создание движения Объединённых акционеров Америки. Суть идеи проста – объединить мельчайшие пакеты акций, а затем от их имени как миноритарный акционер приступить к захвату крупных корпораций. Лозунг Объединения идентичен знаменитому слогану Трампа «Сделаем Америку снова великой».



Кстати, Бюро финансовой защиты потребителей, созданное администрацией Обамы, запретило деятельность Объединённых акционеров Америки, уличив эту организацию в использовании чужих активов для достижения личных целей. Однако причастность к этой деятельности Карла Икана не помешала ему занять пост председателя Комиссии по реформе регулирования в области финансов и экономики.



Дела новых советников не заставили себя ждать: подписан президентский указ о пересмотре закона Додда-Франка, регулирующего банковскую сферу и принятого с целью предотвратить повторение кризисов, подобных финансовому кризису 2008-2009 гг.; подписано распоряжение о проведении анализа целесообразности сохранения Бюро финансовой защиты потребителей. А Министерство юстиции готовит разъяснения, которые поставят крест на возможностях сената и палаты представителей Конгресса США проводить независимый аудит Федеральной резервной системы (ФРС).



Если же говорить об узкой команде Трампа, о «Семье» с большой буквы, то в неё входят наиболее доверенные лица и близкие родственники. Они имеют беспрепятственный доступ к президенту и участвуют в выработке важнейших решений. Состав «Семьи» следующий: главный стратег Стив Бэннон; глава аппарата Белого дома, главный оперативник Райнхольд Ричард «Райнс» Прибус; старший советник Трампа по политическим вопросам – Стивен Миллер; Джаред Кушнер и Иванка Трамп (в Вашингтоне их называют «Джованка»). В эту тесную группу входят также экономический советник Трампа Дэвид Мэлпэсс и министр финансов Стивен Мнучин.



Такой «коллективный Трамп» сам по себе является свидетельством грядущих перемен.



Во-первых, угроза второй волны финансового кризиса требует не просто консолидации элиты, а более тесного сплочения представителей её финансового, энергетического, промышленного и военного секторов.



Во-вторых, доминирование в ряду высокопоставленных лиц новой американской администрации представителей Goldman Sachs говорит о расколе в средебанкстеров – в случае чего власти будут спасать далеко не все крупные банки, но только банки «лоялистов».



В-третьих, под лозунгами возвращения Америке величия могут происходить невозможные ранее рейдерские схемы и банкротства, когда крупные рыбы будут пожирать мелких.



В-четвёртых, союз части банкстеров и нефтяников, промышленников и военных может стать рычагом, способным изменить вектор развития не только Америки, но и мировой политики в целом, в том числе и в первую очередь – энергетической политики. Уже отменены введенные при президенте Обаме ограничения на добычу сланцевой нефти на территории США, расконсервированы угольные месторождения. Скорее всего, в ближайшем будущем будут отменены ограничения на добычу нефти на шельфе. Трамп дал зелёный свет прокладке нефтепроводовKeystone XL из Канады в США и Dakota Access из Северной Дакоты в Иллинойс, на строительство которых Обама наложил вето из-за возможного вреда окружающей среде.



По всей видимости, и другие вредные с точки зрения новой команды в Белом доме ограничения в сфере энергетики будут отменяться или пересматриваться. Уже сняты все ограничения на экспорт американской нефти. А 3 февраля 2017 г. сенат отменил правила раскрытия информации и сумм, которые американские нефтяные компании платят местным правительствам при разработке месторождений. Фактически это решение означает легализацию и засекречивание (для широкой общественности) коррупционных механизмов.



Ещё не стали, но станут новыми факторами мировой политики ужесточение позиции США в отношении Ирана и усиление давления на Китай. В условиях глобальной взаимозависимости это коснётся и всех других крупных участников международных отношений.



Приход новой команды в Белый дом в Вашингтоне и её первые шаги можно рассматривать как артподготовку перед боем – грядущим и очень болезненным переделом мирового нефтяного рынка. Пресловутый «изоляционизм», который приписывают новому президенту США, может обернуться новой формой глобальной экспансии и драматической перестройкой мировой политики. Преимущество в этих условиях будет иметь тот, кто при любом повороте международных событий не утратит стратегическую инициативу.