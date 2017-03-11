/Поглед.инфо/ Подалият неотдавна оставка бивш съветник по въпросите на националната сигурност на американския президент, е лобирал и за Турция. Иначе казано, Майкъл Флин се оказва „международен шпионин”. Каква е връзката между Флин, руския посланик Кисляк, Турция и оставката? Очевидно, "виновни за всичко са руснаците". "Независимите следователи" сега издирват кои други са се срещали с Кисляк? И преди дни подозрения в "непристойно поведение" паднаха върху Джеф Сешънс, настоящият главен прокурор на САЩ.

Всъщност „главният руски агент” е Доналд Тръмп. Той е бил на приеми на Руското посолство във Вашингтон и е твърде възможно по време на такива мероприятия „да е водил кулоарни преговори”. Въпреки че според нормите на международното право, присъствия на приеми в чуждестранни посолства, срещи с дипломати на тези приеми и общуване с тях не са забранени. Както се вижда, американският политически елит вади от скрина с вехториите и "рестартира" доктрината Макарти. Същият този Джозеф Макарти, който, следствие от хроничния му алкохолизъм, умря от хепатит на 48 годишна възраст през 1954 г.

(рус.ез.)

Новый «маккартизм», или политическая паранойя в США

История с нашим послом в США Сергеем Кисляком и выявлением тех, кто «имел с ним контакты» из американского руководства, продолжает набирать обороты. Стоит напомнить, что уже подал в отставку советник по национальной безопастности США Майкл Флинн, из-за того, что «недостаточно полно указал информацию о своих встречах с российским послом».

Кстати, что самое интересное, Флинн оказался «иностранным агентом», лоббирующим интересы Турции, и это он как раз четко указал в Минюсте США. Просто этот статус американские спецслужбы обнаружили буквально недавно.

Какая связь между Флинном, Кисляком, Турцией и отставкой? Ну, видимо, та, что «виноваты все равно русские». Что характерно, теперь ряд «независимых исследователей» ищут, кто еще встречался с Кисляком, и буквально недавно подозрения в «недостойном поведении» пали на Джеффа Сешнса, ныне генерального прокурора Соединенных Штатов.

Во встречах с Кисляком заподозрили и «главного российского агента» - Дональда Трампа. Он, стоит напомнить, бывал на приемах в российском посольстве в Вашингтоне. Белому Дому в итоге пришлось официально опровергать информацию о том, что Трамп на этом мероприятии «вел кулуарные переговоры».

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс 8 марта сделала заявление в СМИ, в котором, в частности, отметила, что «мы уже не помним, кому он (Трамп) мог пожать руку на приеме. Кроме того, мы не несем ответственности за подбор гостей. Те, кто утверждают о «встрече», лукавят и очень сильно вводят людей в заблуждение».

Важен во всей этой истории, конечно, накал паранойи. Потому что, фактически, теперь все, кто хотя бы пожал руку или поздоровался с российским послом, а то и обозначен в какой-нибудь публикации западных СМИ в одном абзаце с нашим дипломатом – автоматически начинает подозреваться в тайной работе на русских.

В это связи фигура Сергея Кисляка вообще обретает какие-то демонические масштабы.

Вот посмотрит на тебя Кисляк, нахмурит брови, и все – ты уже «агент КГБ». Что самое интересное, встречи с дипломатами, участие в приемах в иностранных посольствах, общение с ними по нормам международного права не запрещены.

Это относится и к нашему посольству в США, и к американскому посольству в РФ, ну и вообще, это некая норма. Политики на таких приемах общаются в формальной и неформальной обстановке. И уже очень давно сами по себе такого рода визиты не были поводом для преследований, отставок и прочего административного давления.

Но теперь, как мы видим, американские политические элиты вынули с антресолей доктрину Джозефа Рэймонда Маккарти, и решили устроить ей «перезагрузку».

Стоит напомнить, что этот республиканский сенатор продвигал простую и незамысловатую идею о том, что «коммунисты проникли во все слои американского общества», в том числе и во власть, а особенно в профсоюзное движение. И решить эту проблему можно просто и радикально – арестами.

Репрессивная машина в середине прошлого века в США поработала славно. Гребли всех и по малейшему подозрению. Правда, так параноить американцам очень быстро надоело, и уже в 1957 году антикоммунистическая политика стала более «внешней», нежели репрессивно-внутренней.

Самым ярким предвестником и показательным случаем этих параноидальных доктрин стало самоубийство экс-министра обороны США, который выбросился из окна с криком «Русские идут!». Его слова «Русские идут. Русские идут. Они здесь. Я видел русских солдат!», стали квинтэссенцией маккартизма и одновременно – сатирой в рамках критики этой паранойи.

В общем-то, глядя даже не на персону Сергея Кисляка, а на отставки одних американских чиновников, и на подозрения по поводу других – начинаешь думать, что «дедушка умер, а дело живет». До массовых репрессий, конечно, еще далеко, но лиха беда начало.

Тем более что сейчас, учитывая и развитость информационных технологий, и тот простой факт, что мир стал «меньше», в смысле легкости и доступности коммуникаций на самых разных уровнях, «за общение с русскими» можно увольнять кого угодно.

Вот буквально пару дней назад волонтеры на 8 марта раздавали в Нью-Йорке цветы и поздравляли американок «с праздником из России». А не являются ли эти цветы «российской информационной угрозой»? И не предают ли таким образом американки идеалы западной демократии?

Кстати, если вспомнить недавние марши феминисток против Трампа, то еще как предают. Цветы и 8 марта в России сейчас – это история про женственность, а не про феминизм. В общем, тут можно целую идеологическую платформу подвести, почему «взял цветочек у российского волонтера – уже враг народа».

Но Бог с ними, с женщинами. Но вот есть, например, американский концептуальный и очень оппозиционный правительству США режиссер Оливер Стоун. Его тоже за «измену Родине» сажать, увольнять и устраивать ему тотальную обструкцию?

Мало того, что он совместно с Питером Кузником написал «Нерассказанную историю США», которая о том, что Соединенные Штаты – это ненасытный монстр, готовый на массовые убийства ради коммерческих прибылей. Он же еще и «Украину в огне» продюсировал. И в этом кино нынешние киевские власти и активисты «евромайдана» показаны не с самой лучшей стороны.

А именно эти власти и этих активистов до недавнего времени безоговорочно поддерживал Вашингтон. В общем, как-то тоже подозрительно лояльно к России относится человек. Важно понимать, что эта «охота на русских ведьм» – история больше не про Россию, наших дипломатов вообще и Кисляка в частности, а про американскую политическую систему и американское общество.

Политическая система пытается найти некоего «универсального внешнего врага», но уже на своей территории. То есть, обществу в США навязывается параноидальная модель мышления. И для общества, да и для системы – это очень плохо.

Посмотрите на ту же Украину, они там с 2014 года то «титушек», то «агентов ФСБ» ловят и с Россией на Донбассе воюют. И что, хорошо им живется, в таких истерике и страхе, как думаете? Это помимо очевидных внутренних политических и экономических проблем.

Что же до США, то у них уже был опыт поиска русских шпионов. Быстро и неприятно закончился. Стоит напомнить, что тот же Маккарти умер от гепатита, спровоцированного хроническим алкоголизмом, в возрасте 48 лет, в 1954 году.

Перед этим он был подвергнут уничижительной критике в СМИ, а также ему было внесено официальное порицание со стороны Сената США. В общем, не самый приятный конец политической карьеры и жизни.

В этом контексте нынешним инициаторам «маккартизма 2.0» есть над чем подумать.