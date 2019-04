/Поглед.инфо/ Съединените щати започнаха подготовката за кампанията за президентските избори през ноември 2020 г. Първичните избори ще започнат следващата пролет, те ще бъдат отворени според традицията в щатите Айова и Ню Хемпшър, където поддръжниците на Демократическата и Републиканската партии ще проведат митинги.

От републиканска страна Доналд Тръмп обяви намерението си да бъде преизбран. Той вероятно ще бъде подкрепен от републиканците. Демократите се подготвят за старта с редица кандидати. Първият номиниран е 77-годишният сенатор Бърни Сандърс. Той каза, че вече е събрал 6 милиона долара за кампанията си, а телевизионният канал на CNBC съобщи че идеите на Сандърс ще имат „огромно влияние върху бизнеса“, припомняйки, че Сандърс преди това препоръча разработването на програми за социално осигуряване, минимална заплата от 15 долара на час и безплатно образование в общинските колежи.

За евентуалното участие в бъдещите избори на бившия вицепрезидент на САЩ 76-годишният Джоузеф Байдън пишат The New York Times и The Wall Street Journal. Байдън смята, че е единственият представител на демократите, който може успешно да устои на Тръмп. Въпреки това, кандидатурата на Байдън, въпреки внушителните му финансови и партийни ресурси, не се ползва с единодушна подкрепа от демократите. Байдън е бил кандидат в три президентски кампании - през 1984, 1988 и 2008 г. и загуби всички първични избори.

Най-известният от потенциалните опоненти на Доналд Тръмп след Джо Байдън и Бърни Сандърс е 69-годишният сенатор от Масачузетс Елизабет Уорън, която обяви кандидатурата си на 31 декември 2018 година. Елизабет Уорън е четвъртото дете в работническо семейство, учи като специалист по финансово право, става професор в Харвардския университет и получава признание като застъпник на средната класа. „Бостън Глоуб” я нарича „искреният глас на хората, смазани от хищнически кредитори”. Въпреки това, TIME я счита за „новия шериф от Уолстрийт” и два пъти я включва сред 100-те най-влиятелни хора в Америка.

На 8 април калифорнийски конгресмен, 38-годишният демократ Ерик Суолуел, обяви намерението си да се кандидатира за президент на САЩ. Той е един от най-твърдите критици на Тръмп в Конгреса, той активно подкрепя разследването на специалния прокурор Мюлер, но основната му задача е да затегне правилата за продажба на оръжие. Основната цел на неговата избирателна програма ще бъде реформата на изменението на Конституцията на САЩ относно правото на носене на оръжие. Суолуел казва, че вече е бил заплашван с насилие за това.

Общо повече от дузина демократи сега се борят за номинация на партията. Така кампанията си започнаха сенаторите Кори Букър, Ейми Клобушар, Камала Харис, Кирстен Джилибранд и Елизабет Уорън, губернаторът на щата Вашингтон, Джон Инсли, бившият губернатор на Колорадо, Джон Хикенлупър, конгресмените Тулси Габард, Джон Дилейни и Тим Райън, бившият конгресмен Робърт О'Рурк, кметът на Сан Антонио, Джулиан Кастро, кметът на Южен Бенд, Индиана Пийт Бътжет..

„Ще бъде много трудно да обединим всички демократи около една стратегия, една програма и общи ценности” пише Федерико Рампини, американският кореспондент на италианския вестник La Repubblica. Ако през 2016 г. социалната реторика на Бърни Сандърс беше като цяло новост, днес Елизабет Уорън говори много по-решително, за да защити американската средна класа. Две други сенаторки, Камала Харис от Калифорния и Кирстен Джилибранд от Ню Йорк, изглеждат напълно леви. В същото време левите и социалдемократичните идеи, обявени от Елизабет Уорън и Бърни Сандърс, не се споделят от ръководството на Демократическата партия.

Сред възможните кандидати от демократите най-висока оценка, според проучване на университета в Монмут, сега имат Джо Байдън с 28% подкрепа. Бърни Сандърс има 25 процента. И двамата са сериозно зад Доналд Тръмп, който според същата анкета се подкрепя от 38% от избирателите.

Вероятно само Джо Байдън и Бърни Сандърс ще се борят за правото да се борят срещу Тръмп в изборите през 2020 година. Широко известно е, че през 2016 г. Сандърс загуби първичните избори срещу Хилари Клинтън единствено в резултат на фалшифициране на ръководството на Демократическата партия, което със сигурност е подкрепило Клинтън. Сега се очертава „проблемът Байдън”.

Доналд Тръмп обаче заявява, че ще спечели лесно срещу Байдън. „Мечтая, мечтая за Байдън, това е мечта ... Президентът Обама буквално го измъкна от купчината за боклук и му даде позицията, а после шокира всички”, заяви Тръмп в интервю за CBS News.

Междувременно демократичното ръководство си взе поука от кампанията през 2016 г., която беше загубена. Мястото на Националната конвенция на Демократическата партия вече е избрано, то ще се проведе в Милуоки, най-големият град в щата Уисконсин и важен политически център. Целта на Демократите е да спечелят избирателите в Средния Запад, които преди три години подкрепиха Тръмп.

В „Магарешката партия” обаче няма сигурност с избирателната стратегия. Според младите демократични активисти политиците като Байдън имат малък или никакъв шанс срещу Тръмп. Стремежът на Байдън към спечелване на сините избори в Средния запад може да го сбълска с тези демократи, които виждат много по-голям потенциал за растеж „сред високо образованите градски предградия и процъфтяващия Слънчев пояс (Югоизточните и югозападни щати), пише The New York Times.

Пореден скандал може да отслаби позициите на Байдън и Демократическата партия като цяло, чийто сценарий, за разлика от предишните президентски избори, ще бъде написан от републиканци.

На 3 април американският журналист Джон Соломон публикува във вестник The Hill статия за Украйна и за това как Байдън е заплашвал Петро Порошенко с отказ да предостави милиард долара на САЩ, ако Порошенко не уволни Виктор Шокин от поста главен прокурор. Шокин проведе проверка на фирмата „Бурисма”, най-голямата компания за производство на газ в Украйна, чийто партньор е синът на Джо Байдън - Хънтър. От пролетта на 2014 до есента на 2015 г. „Бурисма” е прехвърляла на Rosemont Seneca Partners LLC, собственост на Байдън-младши 166 000 долара месечно. „Ще си тръгна след 6 часа; ако прокурорът не бъде уволнен, няма да получите никакви пари”, е казал Байдън на Петро Порошенко. Последният, разбира се, изпълнява заповедта на вицепрезидента на Съединените щати.

За съмнителните отношения на семейството Байдън със собственика на „Бурисма”, украинският олигарх Николай Злочевски, писа през април и британският The Guardian.

„Доналд Тръмп използва и най-малката възможност да смаже политическите си съперници”, заяви бившият главен стратег на Белия дом Стивън Банън. В интервю за Yahoo News, той каза, че след неуспешното приключване на разследването на специалния прокурор Мюлер, Тръмп „ще счупи веригата и ще отприщи звяра”. Той също така прогнозира, че Хилари Клинтън ще се върне в политиката и ще участва отново в президентската надпревара на фона на неуспеха на демократите да формират обща избирателна стратегия.

Продължаващата несигурност относно възможния противник на Доналд Тръмп от Демократическата партия на изборите през следващата година увеличава шансовете на 45-ия американски президент да бъде избран за втори мандат.

Превод: В.Сергеев

