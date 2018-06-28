/Поглед.инфо/ Докато повечето световни медии са заети със световното първенство по футбол, търговските войни и предстоящите преговори на високо равнище, американското списание Defense News коментира какво става в кухнята на официалната политика на Тръмп – увеличаване с повече от два пъти финансирането на военното строителство в рамките на „Европейска инициатива за сдържане на Русия”. До 2019 г. ще се разходват още 828 милиона долара за разширяване на военната инфраструктура в Европа, за сдържане на "руската агресия".

Почти половината от тези средства са предназначени за изграждане и реконструкция на военни летища за нуждите на ВВС на САЩ.

На фона на големите надежди на руските анализатори и някои политици за възстановяване на предишните отношения със Съединените щати, официален Вашингтон не само не се примирява, но се готви за "хуманитарни бомбардировки".

"Финансирането на програмата „Европейска инициатива за сдържане на Русия” нараства на 6,5 милиарда долара, в сравнение с 4,8-те милиарда през 2018 г...

От тях Военновъздушните сили ще трябва да похарчат 368,6 милиона долара за предварително разполагане и съхранение на оборудването и 363,8 милиона щатски долара за военно строителство. Тази сума е значително по-голяма от изразходваното през 2017 финансова година, когато финансирането за предварително разполагане и съхранение на ВВС е в размер на 31,2 милиона долара, а за военно строителство – 85,4 милиона долара.

(рус.ез.)

Американские СМИ: США готовят европейские аэродромы для войны с Россией

Пока большинство мировых изданий заняты обсуждением чемпионата мира по футболу, торговых войн и ближайших переговоров на высшем уровне, американский журнал Defense News обратил внимание, что за ширмой официальной политики администрация Трампа увеличивает финансирование военного строительства в рамках Европейской инициативы сдерживания России (EDI) более чем в два раза и собирается потратить в 2019 году 828 млн. долларов на расширение военной инфраструктуры в Европе для сдерживания «российской агрессии». Причем почти половина этих средств должна быть выделена на строительство и реконструкцию военных аэропортов под нужды ВВС США.

На фоне радужных надежд российских аналитиков и ряда политиков на восстановление прежних отношений с США, те не только не собираются мириться, но и откровенно готовятся к «гуманитарным бомбардировкам». «Поскольку сумма, запрашиваемая на финансирование программы EDI, выросла до 6,5 миллиарда долларов по сравнению с 4,8 миллиарда долларов в 2018 году, существенно увеличится и ассигнования на военное строительство в рамках финансирования EDI по сравнению с 338 миллионами долларов в 2018 году. При этом ассигнования на заблаговременное размещение и складирование увеличились с 2,2 миллиарда до 3,2 миллиарда долларов. Из них ВВС должны будут потратить 368,6 миллиона долларов на заблаговременное размещение и складирование техники и 363,8 миллиона долларов на военное строительство. Хотя это приблизительно столько же, сколько было потрачено в 2018 финансовом году, эта сумма значительно больше того, что было израсходовано в 2017 финансовом году, когда на финансирование заблаговременного размещения и складирования ВВС получили только 31,2 миллиона долларов и 85,4 миллиона долларов на военное строительство.

Идея заключается в том, что если Россия вторгнется в какую-нибудь европейскую страну — например, в Латвию — ВВС США смогли бы быстро отреагировать, используя для перезагрузки, дозаправки и устранения повреждений основные аэродромы. Для этого США осуществляют заблаговременное размещение и складирование средств ВВС в странах, изначально входивших в состав НАТО, таких как Германия и Великобритания, а также проводят существенную модернизацию аэродромов в странах восточного блока и за его пределами», — сообщает американское издание.

Для чего русским нападать, например, на Латвию или Литву с Эстонией, журнал не рассказывает, ибо и так ясно — русские только спять и видят, как оккупировать гордые прибалтийские империи шпрот и рижского бальзама. Впрочем, как станет ясно из дальнейшего расклада, возможно придется данных товарищей и временно завоевать, в целях создания коридора в Калининград.

«В случае начала боевых действий против России ВВС США, скорее всего, будут задействованы для сдерживания российских ВВС, обеспечения огневой поддержки сил США и союзников, а также для обеспечения превосходства в милитаризованном российском анклаве — Калининградской области», — пишут открытым текстом американцы.

То есть, данные планы откровенно направлены для того, чтобы сдержать Россию, пока янки будут отжимать Калининград, а Прибалтика должна не допускать туда подкрепления. В любом случае американцы уже заранее похоронили гордых латышей, которые должны героически замостить своими телами продвижение русских, пока США помогает им авиацией.

Впрочем, одной Прибалтикой национальные интересы Штатов не ограничиваются. В планах штатовских стратегов-- развернуть полномасштабную армию у наших западных границ. Приводим далее практически полный текст второй части статьи.

«Для уточнения следует отметить, США не рассматривают вопрос о строительстве в странах бывшего советского блока новых крупных баз, они лишь модернизируют существующую инфраструктуру, чтобы она соответствовала требованиям с учетом специфических задач США. Что касается районов, находящихся вблизи границ России, бюджетные ассигнования 2018 года обеспечили финансирование строительства системы дозаправки и места стоянки тактических истребителей, а также рулежной дорожки на авиабазе Амари в Эстонии, в результате чего она сможет принимать и обслуживать самолеты A-10, F-15, F-16, F-22 и F-35. Бюджетная заявка на 2019 год предусматривает ассигнование дополнительных 16 миллионов долларов на подготовку командования специальных операций США и размещения средств обеспечения полетов в Амари. Из средств, выделенных на 2018 год, 56 миллионов долларов идут на финансирование модернизации авиабазы Кечкемет в Венгрии — это хранилище горючего, строительство рулежных дорожек, а также строительство и реконструкция других объектов, что позволит принимать и размещать на базе транспортные самолеты F-15, A-10 и C-5. В рамках бюджетной заявки на 2019 год предусмотрено выделение средств на строительство склада боеприпасов на авиабазе Малацки в Словакии, где за счет ассигнований 2018 года ведутся работы по расширению стоянки для тактических истребителей A-10 и F-15. Кроме этого в 2019 финансовом году ВВС США хотят получить13,8 миллиона долларов на строительство рулежных дорожек на авиабазе в Рюгге, Норвегия.

Заявка на ассигнование заблаговременного размещения и складирования техники в рамках программы EDI на 2019 год также предполагает финансирование таких приоритетных проектов, как две крупнейшие авиабазы ВВС США в Европе — Рамштайн в Германии и авиабаза Фэрфорд Королевских ВВС Великобритании. В соответствии с программой заблаговременного складирования и размещения в Европе оборудования военной авиации США (European Contingency Air Operations Set (ECAOS) Deployable Airbase System (DABS), ВВС США осуществляют комплектацию и складирование различной техники и оборудования. Речь идет об оборудовании для снабжения топливом, водоснабжения, транспортных средствах, средствах обеспечения безопасности и наземном оборудовании обеспечения полетов воздушно-космических систем. То есть, фактически создается складированная экспедиционная база. Предполагается также заблаговременное складирование по всей Европе других систем. Командование намерено складировать эти комплекты оборудования не только на авиабазах Рамштайн и Фэрворд, но и в других местах.

Пока ВВС осваивают наземные объекты, Европейское командование ВС США планирует реализовать ряд проектов по заблаговременному складированию и военному строительству, которые должны обеспечить логистику во всех сферах и стать наглядным символом присутствия американских сил альянса в Европе. Бюджетная заявка на реализацию программы EDI на 2019 год предусматривает ассигнования на строительство хранилищ боеприпасов, организацию аэродромного обслуживания, реконструкцию железнодорожных путей, строительство хранилищ горючего, а также реконструкцию аэродромов и портов.

Армия США по-прежнему играет главную роль в военных усилиях США в Европе. На закупку оборудования для заблаговременного складирования в целях обеспечения армейских подразделений предполагается потратить 2,5 миллиарда долларов, а 921 миллион долларов будет выделен на осуществление ротации размещенных в Европе американских бронетанковых войск, а также находящихся в их составе войск, не имеющих гусеничной техники, и бригад, вооруженных боевыми машинами «Страйкер». И 100 миллионов долларов пойдут на осуществление ротации бригад армейской авиации. На сегодня в Европе контингент составляет примерно до 34 тысяч человек, количество основных операционных баз — до шести, а самолетный парк — до 204 единицы», — пишет Defense News. То есть по всей длине границы создается полноценная экспедиционная военная группировка.

Конечно, по численности состава вооруженных сил им с нами не тягаться — только штатная численность военнослужащих РФ свыше миллиона человек. Если сравнивать возможность военных действий только с этой группировкой в воздухе, то и тут мы имеем существенное преимущество — в настоящее время российская армия обладает 3547 воздушными аппаратами, которые можно использовать в военных целях из них свыше тысячи боевых самолетов различных типов, в том числе и самых совершенных, превосходящих американские аналоги.

Казалось бы, можно спать спокойно, если бы не сам подход американцев — они не собираются подставлять под «Калибры» и «Искандеры» все свои силы, предоставив получить первый удар местным «аборигенам», а готовят пункты для переброски авиации и мобильных войск. То есть собираются воевать как везде, используя местных как пушечное мясо и прикрывая авиацией. И единственно, что их беспокоит в таком случае — это наши зоны A2/AD.

«Одна из проблем заключается в том, что Россия создала перекрывающие друг друга «пузыри» A2/AD, системы ограничения и воспрещения доступа, включающие ракеты большой, малой и средней дальности класса «поверхность-воздух», которые должны лишить силы НАТО возможности свободно действовать. Неясно, как США и их союзники будут им противостоять. Модернизируя различные аэродромы партнеров, находящиеся «вне досягаемости зубов дракона», но достаточно близко, чтобы это имело смысл, США получают дополнительные возможности, сказал один помощник конгрессмена. Если Москва захочет ослабить авиацию США, она окажется в сложном положении — ей придется наносить удары по нескольким странам Европы», — подводит итог издание.

Сама система зон A2/AD как раз в том, что развитые, эшелонированные системы ПВО всех уровней (дальнего, среднего и ближнего действия), продвинутые системы РЭБ и кибератаки создают своеобразный «пузырь», который гарантирует прикрытие этой области от «господства» ВВС США на некое время.

В свою очередь, под прикрытием этого «пузыря» системы противокорабельной защиты, тактические ракетные системы и РСЗО «сковывают» наземный и морской компонент противостоящих вооруженных сил, не давая им развить инициативу. В сумме, эти факторы создают практически идеальные условия для применения тактических соединений, где ставка делается на кинжальные удары танковых и механизированных частей в условиях масштабной поддержки артиллерии и РСЗО, чем так славится Российская армия.

Стоит отметить, стратегия и темпы подготовки впечатляют. Однако, даже они точно не направлены на противостояние США с нынешней Россией, обладающей способностью нанести полноценный ядерный ответный удар. Скорей здесь мы видим планируемую не на один год подготовку ко вторжению в Россию, которая находится в состоянии внутреннего противостояния, гражданской войны или при нахождении у власти руководства, которое гарантированно не нажмет «красную кнопку». Притом строительство началось с ПРО еще в середине тысячных и планы там строят на после 2020 года вне зависимости от президентов, а значит и все разговоры о «дружбе» могут быть не более чем тактическим шагом для подготовки войны. И нам следует это серьезно учитывать при любых переговорах.

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