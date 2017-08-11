/Поглед.инфо/ По-друго начин Америка не може запази своето влияние

Президентът Доналд Тръмп подписа законопроект за нови санкции срещу Русия, Иран и Северна Корея. Конгресът гласува новия закон с огромно мнозинство, така че правомощията на президента Тръмп да наложи вето върху него са сведени до нула.

Дори антиинтервенционистски настроеният член на Камарата на представителите от щата Хавай Тулси Габард, гласувала "за", за пореден път потвърждава, че републиканците и демократите винаги намират общ език, когато става въпрос за това как да водят война срещу суверенни държави, които са предприели и най-малките неоправдани действия - ако наистина те са направили някакви стъпки - по отношение на Съединените щати.

/рус.ез./

Но ведь это же просто санкции, а не военные действия, не акты войны, верно? Ведь нет же ничего плохого в том, чтобы экономически попугать другие страны и заставить их сдаться, чтобы вновь блюсти глобальный порядок, верно?

Не совсем.

Санкции — это всегда прелюдия к войне. Немногие это знают, но нападение Японии на Перл-Харбор в 1941 году явилось ответом на попытки Америки сокрушить переживавшую бум экономику Японии с помощью набора из нескольких видов эмбарго и замораживания активов. Торговые отношения США с Японией были прекращены, и воцарившееся отчаяние спровоцировало нападение.

А в августе 1990 года США ввели санкционный режим против Саддама Хусейна и Ирака. В 1990 году США вторглись в Ирак, убив большое количество военнослужищих иракских вооруженных сил и разрушив значительную часть гражданской инфраструктуры страны. Вслед за этим разрушением США расширили и углубили ранее действовавшие санкции в качестве дальнейшего наказания Ирака. По данным ООН, эти санкции привели к гибели 1,7 миллиона иракцев из числа гражданского населения, включая от 500 000 до 600 000 детей.

Когда госсекретаря в администрации Билла Клинтона Мадлен Олбрайт спросили об этой статистике, она откровенно сказала, что цена «того стоила».

Эти санкции были остановлены только после второго вторжения США в Ирак в 2003 году, а международный санкционный режим был снят полностью только в декабре 2010 года.

Ливии также пришлось испытать на себе введенные Америкой санкции начиная с 1990 года. И мы все знаем, как и чем это закончилось.

В мае 2004 года США ввели экономические санкции против Сирии — официально за поддержку Сирией терроризма и за ее «неспособность остановить внедрение боевиков в Ирак» — страны, которую сами же Соединенные Штаты и дестабилизировали. В действительности эти санкции были ответом Сирии и Ирану за развитие двусторонних отношений по мере того, как эти страны, как сообщалось, в том же году согласились заключить договор о совместной обороне.

Сирия стала мишенью операций по смене режима еще в 2006, США в открытую бомбили территорию этой страны и при Бараке Обаме, и при Дональде Трампе. Только в прошлом году США многократно бомбили правительственные силы Сирии. Если бы не вмешательство России, США, скорее всего, свергли бы правительство Сирии силой еще до того, как во власть пришел Трамп.

Иран уже многие годы борется с санкциями. Анти-иранский санкционный режим служит как дымовая завеса в той же степени, как и такой же режим ранее — в отношении Ливии, Сирии и Ирака.

В случае с Ираном основополагающие мотивы совершенно ясны — набор возобновленных санкций нацелен на подрыв ядерного соглашения 2015 года, так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). И хотя администрации Трампа совершенно точно известно, что Иран полностью соблюдает СВПД, сам Трамп в качестве своей собственной официальной политической линии взял на вооружение целенаправленное разрушение этого соглашения.

Зачем ему это надо?

Как в своей книге «Каков путь в Персию? Варианты новой американской стратегии в отношении Ирана» объясняет один из бывших аналитиков ЦРУ, который выступал за вторжение в Ирак в 2003 году «У тех, кто выступает за смену режима или за военное нападение на Иран (со стороны США или Израиля), имеется сильный аргумент в пользу того, чтобы воспользоваться сначала этим вариантом. Подстрекательство к смене режима в Иране будет весьма сильно подкреплено, если иранский народ убедить в том, что их правительство настолько идеологически зашорено, что отказывается сделать полезное для народа, а вместо этого хватается за политику, которая может только разрушить страну. Идеальным сценарием был бы такой, при котором США и международное сообщество представили бы набор позитивных заманчивых стимулов, которые соблазняли бы иранских граждан и были поддержаны ими — только для того, чтобы режим этот набор стимулов отверг. В аналогичном ключе, любая военная акция против Ирана будет очень непопулярной во всем мире и для нее потребуется подходящий международный контекст — как для логистической поддержки этой операции, так и для сведения к минимуму отдачу от нее. Наилучший способ минимизировать международное посрамление и максимизировать поддержку (пусть даже скупую или тайную) это нанести удар только тогда, когда будет присутствовать широко распространенная убежденность в том, что иранцам было дано превосходное предложение, которое было отвергнуто. Должна быть убежденность в том, что предложение это настолько хорошо, что только режим, поставивший себе целью обрести ядерное оружие и обрести его ради неверных целей, смог бы отвергнуть это предложение».

Этот пример блестяще демонстрирует, почему ястребы в команде Трампа целиком против того, чтобы Трамп в одностороннем порядке похоронил СВПД. Эти чиновники не хотят, чтобы на США возложили вину за разрушение ядерной сделки с Ираном, поскольку это породит новые трения в международном сообществе и напрямую ударит по американскому доллару.

При этом, если власти США будут по-прежнему вести против Ирана подрывную деятельность, применяя санкции против весьма могущественного в Иране Корпуса стражей исламской революции (КСИР)), Соединенным Штатам, возможно, удастся сделать так, что Иран сам выйдет из ядерного соглашения. При таком сценарии США получат такой результат, который они давно желали.

Северная Корея на протяжении многих лет страдает от санкций, организованных Соединенными Штатами. И все эти годы американские самолеты-бомбардировщики нарушали воздушное пространство этой страны, провоцируя КНДР ответить на это военным способом.

Главный вопрос сейчас — против кого выведет Трамп Америку на тропу войны: против Ирана или против Северной Кореи?

По некоторым данным), Трамп создает условия для конфронтации с Ираном уже в октябре. Он выбрал новую стратегию демонизации Ирана, если санкционный режим не приведет к возникновению войны таким способом, который предпочтителен для Трампа, и до истечения 90-дневного периода сертификации соблюдения соглашения Ираном. Эта стратегия предполагает, что Трамп поручит своей команде сформировать инспекции на местах с целью проверки иранских ядерных объектов в надежде найти доказательства несоблюдения Ираном СВПД.

Тем временем, Америка продолжит свою одностороннюю политику запугивания неподчиняющихся ей государств, все больше оставаясь в изоляции от своих традиционных союзников. Германия, например, без одобрения смотрит на санкции против России, поскольку они ущемляют ее собственные национальные интересы.

Нечего удивляться тому, что санкции, навязываемые Соединенными Штатами, толкают страны, недовольные сложившейся ситуацией, в объятья друг друга. Так, в начале августа Иран и Россия заключили сделку на два с половиной миллиарда долларов. Для них это хороший обычный бизнес, но, таким образом, они показывают Дональду Трампу средний палец.

Если США продолжат тактику глобального удушения на финансовых рынках в качестве инструмента для ослабления других стран, то у этих стран тоже не будет другого выхода, кроме как отказаться от доллара и перейти на альтернативные валюты, с помощью которых они будут проводить свои транзакции. Неудивительно, что Россия об этом уже заявила.

И не надо заблуждаться — США стоят на перекрестке, от которого идет дорога к пункту с надписью «статус умирающей глобальной сверхдержавы». Для того, чтобы остаться на плаву, она может принять один-единственный реальный вариант — продолжить движение по тропе войны, которую она сама для себя выбрала, и вести дело к конфронтации со странами, желающими подняться в том международном порядке, который возникнет после ухода с пьедестала Соединенных Штатов.

Вновь установленный санкционный режим — всего лишь начало. Впереди — тяжелая дорога. В конце концов, холодные головы, возможно, возьмут верх, ведь уже видно, какой будет отдача от этих санкций.

Американской общественности все эти войны уже почти невозможно «продать». А международное сообщество уже рассматривает доказательства того, что США действуют поспешно и безрассудно, вопреки интересам всего остального мира. Однако, если США смогут спровоцировать Иран или Северную Корею на нечто прискорбное, то Вашингтон, в конце концов, оправдает себя тем, что это была та война, в которой он отчаянно нуждался.

А когда это случится, произойти может все, что угодно.

Публикуется с разрешения издателя. © Creative Commons 2017 The Anti-Media

Перевод Сергея Духанова

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