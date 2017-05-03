/Поглед.инфо/ Руският мото клуб "Нощни вълци" и тази година за пореден път се сблъска с опитите на полските власти да попречат на инициативата "Пътят на победата", именно, мотористите да преминат през европейските градове, където през годините на Втората световна война са се водили боеве и да положат цветя на гробовете на загиналите бойци. Въпреки това, мотористите от "Нощните вълци" са решени да бъдат в Берлин на 9 май. На Запад обаче, противопоставянето на мотористите се превръща в борбата със символа на победата над нацизма.

Впрочем, за координираното противопоставяне, дирижирано от известни кръгове на Запад, бяхме свидетели и ние в София на 1 май тази година. Когато мотористи от клуба на "Нощните вълци" (сред тях имаше и български съмишленици) пристигнаха към 11,30 часа сутринта пред паметника на Съветската армия, за да положат венци на признателност пред съветските войни-победители, един файтон лица с развети сини знамена с емблемата на ЕС, ги „посрещна” с вувузели и дюдюкане. Ако перифразираме източната поговорка, „Кучетата си лаят, ала керванът на историята, макар и бавно, продължава на Изток.”

(рус.ез.)

Борьба с «Ночными волками» стала частью антироссийской истерии на Западе

Российский мотоклуб «Ночные волки» в этом году вновь столкнулся с попытками Польши сорвать акцию «Дороги Победы», в ходе которой мотоциклисты проезжают по европейским городам, где шли бои Великой Отечественной войны, и возлагают цветы на могилы павших воинов. Впрочем, в клубе пообещали, что 9 мая будут в Берлине. Борьба с мотоциклистами уже переросла в борьбу с символами Победы на Западе.

В преддверии Дня Победы российский байкерский клуб «Ночные волки» начал уже ставший традиционным мотопробег на Берлин «Дороги Победы», в ходе которого мотоциклисты проезжают по европейским городам, где проходили крупнейшие сражения Красной армии с фашистскими захватчиками, и возлагают цветы на могилы павших. Кроме того, они везут письма российских ветеранов европейским.

Задержали со спецназом

Казалось бы, уважительная акция памяти в честь приближающегося праздника Победы в Великой Отечественной войне. Однако власти Польши считают иначе. Колонну байкеров, стартовавшую из Калининграда, не пропустили на польской границе, аннулировав визы. Для этого задействовали даже бойцов спецназа. Поляки отказывались пропускать байкеров «из соображений безопасности», подозревая их в причастности к экстремизму.

Другая группа мотоциклистов, выехавшая из Москвы и успевшая посетить Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь и Брест, уже знала о калининградском инциденте и понимала, что пытаться пройти польскую границу в полном составе бессмысленно. В этой связи через границу поехали только те участники акции, которые являются гражданами Евросоюза.

Стоит отметить, что подобные недружелюбные действия в отношении участников акции «Дороги Победы» стали не менее традиционными, чем сам мотопробег. В 2015 году, в годовщину 70-летия Победы, часть байкеров также не пропустили на польской границе. Не хотели пускать мотоциклистов и власти Чехии и Германии. Уже на германской территории выяснилось, что некоторым членам группы МИД ФРГ аннулировал визы. Однако остальным «Ночным волкам» все же удалось добраться до Берлина.

В 2016 году Польша и Литва отказались пропустить байкеров, причем даже тех из них, у кого были паспорта стран ЕС. Акция была продолжена силами мотоциклистов, проживающих в Европе, а также приехавших туда заранее. Кроме того, в Праге небольшая группа антироссийских активистов (в основном украинского происхождения) попыталась помешать проезду «Ночных волков», однако чешской полиции удалось предотвратить инцидент.

Запасной секретный план

«Это уже третий год, когда почему-то пытаются приравнять желание мотоклуба «Ночные волки» почтить память павших советских воинов к экстремистским действиям, а сам клуб – к экстремистским организациям, – заявил газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь клуба «Ночные волки» Александр Бульдог. – В том году, например, нас не пускали в связи с подрывом государственной безопасности Польши».

Вот и в этом году мотоциклистам приходится проводить акцию вопреки чинимым препонам. Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов, известный как Хирург, передал «европейским» участникам мотопробега, которых пропустили в Польшу, знамя 8-го особого мотоциклетного полка Сталинграда. Несмотря на то что поляки считают советские знамена «экстремистскими», пробившиеся через границу байкеры развернули его и продолжили свой путь. Они добрались до Варшавы и возложили цветы на мемориальном кладбище советских воинов. Далее они намерены направиться во Вроцлав, Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден и Берлин. Кроме того, поддержать акцию уже выехали байкеры из Македонии, Словакии и Болгарии, которые встретят группу уже в Европе.

В то же время оставшиеся за бортом на белорусско-польской границе участники акции с российскими паспортами также не намерены сдаваться. На этот случай был заранее заготовлен запасной план. «Чтобы попасть на территорию Европы, в данный момент они перешли к плану «Б». В любом случае завтра все будут в Европе», – заявил пресс-секретарь клуба «Ночные волки». Детали запасного варианта пока не раскрываются, чтобы не допустить его срыва.

Двойные стандарты

Однако чем же так не угодили европейским властям российские мотоциклисты? Ничего выходящего из ряда вон они не делают, да и сами байкерские движения для Евросоюза не являются чем-то невиданным. Тут стоит упомянуть тот факт, что ежегодные мотопробеги, приуроченные ко Дню Победы, «Ночные волки» начали проводить не с 2015 года, когда впервые развернулась громкая шумиха вокруг них в ЕС, а с 2006-го. То есть девять лет эти акции никому в Европе не мешали, не были экстремизмом и российской пропагандой. А вот с 2015 года – стали. Аккурат после начала украинского кризиса.

Отдельно стоит отметить, что сами граждане европейских стран не выказывают негатива в отношении российских байкеров и проводимого ими мотопробега. Напротив, акция памяти находит позитивные отзывы среди европейцев. «На территории Польши нас встречало порядка нескольких сотен европейских мотоциклистов. Сами поляки и европейцы оказывают большую поддержку, и даже польские СМИ положительно отзываются об акции. Письма приходят каждый час от людей поддерживающих, и идут звонки от людей, которые хотят присоединиться», – отметил Александр Бульдог. Он также отметил, что многие люди предлагают разместить и накормить байкеров.

Дополнительной странности рассуждениям об экстремизме и угрозе безопасности Польши со стороны байкеров придает и тот факт, что часть байкеров все-таки пропустили. То есть получается, что «экстремистским», по мнению поляков, является не весь клуб «Ночные волки», а лишь та его часть, которая не имеет гражданства стран ЕС. Налицо явные двойные стандарты.

Подобные действия можно также расценивать как ущемление прав и свобод российских граждан. Ведь им под надуманными предлогами ограничивают свободу передвижения, не давая въехать в Европу по законно полученным заранее визам. Не говоря уже о том, что им пытаются не позволить свободно высказываться и чтить память о подвиге советских воинов в Великой Отечественной войне.

«Если власти Польши не пускают часть байкеров на свою территорию в ходе акций, посвященных Дню Победы, то это означает, что чинятся искусственные препятствия передвижению граждан РФ. Если при наличии шенгенской визы им не дали возможность въехать, то это нарушение международных соглашений, причем политически окрашенное. Эту акцию со стороны польских властей можно рассматривать как демарш, нацеленный на то, чтобы помешать чтить память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны», – заявил газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Такая яростная борьба европейских властей с российскими мотоциклистами очень показательна. Дело тут не в байкерах, и противостояние идет не с ними, а с самой памятью Победы. Оно уже стало неотъемлемой частью общей антироссийской истерии на Западе вместе с мифическими хакерами и прочей «российской угрозой».

Запад настойчиво пытается увидеть угрозу во всем, что связано с Россией. Даже в акции, олицетворяющей собой знак уважения воинам, спасшим мир от фашизма, дань памяти Победе в Великой Отечественной войне. Ее пытаются использовать для политической игры против России. Однако активисты твердо нацелены в очередной раз, несмотря ни на что, довести начатый мотопробег до конца. «Знамя Победы будет 9 мая в Берлине», – пообещал Александр Бульдог.

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