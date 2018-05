/Поглед.инфо/ Част I: Най-големите агенти и корпорации, чрез които кралица Елизабет контролира света.



Организацията на обединените нации включва 193 държави, които се смятат че са суверенни и независими, че изцяло контролират своята вътрешна и външна политика и че са равни на всички останали държави. Всяка страна има свои учебници по история, в които, наред с уникалния героизъм на съответния народ през вековете, са описани и уникалносттите на всяка отделна държава, борбите за нейната независимост, облени с кръвта на патриоти в поредици от войни и революции.

Но абсолютно всички учебници на всички страни премълчават един прост факт: в действителност, повечето от страните все още са под пълния контрол и властта на кралица Елизабет. В света съществува йерархия и опитите да бъде описана, изпълват терабайти изследвания, доклади, дисертации и статии. Ако трябва да обобщим, повечето от тези нации и народи са управлявани от президенти и министър-председатели, те пък се управляват от мултинационалните корпорации и картели, които от своя страна са управлявани от семейни кланове и банкови къщи – един вид координационен съвет на тези кланове, които имат законодателни органи в лицето на Билдербергския клуб или Трилатералната комисия; и изпълнителните органи в лицето на Световната банка и Международния валутен фонд.

За да се разбере всичко това, не е необходимо да използваме различни "факти", навеждащи към конспирологични теории. Достатъчно е да се анализират реалните факти, които са обществено достояние и които никой не крие.

Най-демократичният правов ред в Англия пряко забранява да се поставя под съмнение, да се провежда разследване или дори да се пита относно личните владения, собствеността и бизнеса на английската монархия. Същото право се отнася и за всички монархии в Европа, независимо дали са управляващи в своите държави или не. Истинските богатства на всички монархии се намилат извън пределите на страните им, откъдето са натрупани, имевво, в офшорните банки, които са под юрисдикцията на британската корона.

(рус.ез.)

Британская корона завершает захват власти над миром

Часть I Самые крупные агенты и корпорации, через которые королева Елизавета контролирует мир. Организация Объединенных Наций включает в себя 193 государства, которые считают себя суверенными и независимыми, полностью контролирующими свою внутреннюю и внешнюю политику, и считающими себя равными всем остальным государствам. Каждая страна имеет свои учебники истории, в которых наряду с уникальной героической историей народов и стран, написано об уникальности каждой отдельной страны и ее независимости, политой кровью множества патриотов в борьбе за эту самую независимость в череде войн и революций. Но абсолютно все учебники всех стран умалчивают об одном простом факте: в реальности большинство из стран до сих пор находятся под полным управлением и властью королевы Елизаветы. В мире существует иерархия, попыткам описать которую посвящены террабайты исследований, докладов, диссертаций и статей. Если обобщить большинство из них, то странами и народами правят президенты и премьеры, ими правят межнациональные корпорации и картели, которыми в свою очередь правят фамильные кланы и банкирские дома. Некий координирующий совет из этих кланов имеет законодательные органы в виде Бильдербергского клуба или Трехсторонней комиссии, и исполнительные органы в виде Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Различные версии того, кто руководит этим советом, ожидаемо относят к конспирологическим теориям, теориям заговора, являющимися, выражаясь современным языком, верхом искусства троллинга, в целях дискредитации реальности и правды. Истина же заключается в том, что подавляющая часть планеты сейчас находится под властью британской короны

Чтобы понять это, совершенно не обязательно использовать различные конспирологические «факты» из серии пришельцев и рептилоидов, контролирующих планету. Достаточно проанализировать реальные факты, которые находятся в открытом доступе, и которые на самом деле особо никто не скрывает.

***

Английское самое демократическое право напрямую запрещает ставить под сомнение, исследовать или проводить дознание об личных владениях, собственности и бизнесе английской монархии. Это же право относится и ко всем монархиям Европы вне зависимости от того, являются ли они правящими в своих странах, или нет. Истинные богатства всех монархий находятся за пределами стран, где они эти богатства обрели – в офшорных банках, которые находятся под юрисдикцией британской короны. Исходя из анализа открытых источников, в настоящее время в офшорах Британской империи находится 35 триллионов долларов различных королевских домов и финансовых учреждений Ватикана. И все они контролируются домом Виндзоров.

Представители монархий не являются президентами, военноначальниками или банкирами. Лично они не создают хаос, кризисы, дестабилизацию экономик, революции и войны с целью захвата национальных богатств. Они руководят этими процессами, отбирая у народов их богатства, одновременно внушая им сказки о свободе и независимости через созданные ими многочисленные общественные организации и СМИ.

Сама британская корона возглавляет и контролирует как минимум Содружество наций, состоящее из 53 государств с площадью 39 млн. кв. км. и населением почти 2,5 млрд. Эти государства охватывают весь мир, одну пятую часть Земли, и владеют огромной частью богатств, производств и природных ресурсов. Недавно королева Елизавета сняла с себя обязанности главы Содружества наций в пользу своего сына принца Чарльза. Сама же королева остается одним из руководителей самой могущественной организации – Мальтийского Ордена, реальных хозяев острова Мальта.+ История этого ордена весьма интересна. Суверенный военный орден Мальты (SMOM) стал наследником и взял под свой контроль власть и богатство известного ордена Тамплиеров, а также контролировал военную, экономическую и банковскую системы Римской империи и Ватикана через первый центральный банк – банк Ватикана. В 1798 году при завоевании Мальты Наполеоном, последний передал Мальтийский орден под контроль Римско-католического священнического ордена иезуитов (Общество Иисуса). В дальнейшем иезуиты установили британский контроль над островом Мальта и создали там иезуитский колледж, укомплектованный исключительно британскими иезуитами. Иезуиты подорвали исключительно католическое влияние в Европе, для чего влили полученные ими в Южной Америке богатства в протестантские и иудейские банковские дома, создали контроль венецианского клана Паллавичини над Великобританией и Ротшильдами.

Иезуиты в 1840 году через брак королевы Виктории привели к трону ветвь Саксен-Кобург-Готской династии, которая в дальнейшем стала называться Виндзорской, и сейчас управляет Великобританией и странами Содружества. Аналогичная судьба постигла и Ватикан. Иезуиты взяли его под полный контроль к 1814 году. И Мальтийский орден, и все протестантские церкви фактически оказались под управлением иезуитов, основной орден которых – орден госпиталя Святого Иоанна Иерусалимского, отошел под управление королевы Елизаветы II. Все последние гроссмейстеры Мальтийского ордена – британцы. Бывший гроссмейстер Эндрю Виллоубби Ниниан Берти был двоюродным братом королевы Елизаветы. Британское подразделение Мальтийского ордена известно как Великий Приорат Англии, а его директорат ранее являлся штаб-квартирой рыцарей-тамплиеров в Британии. Ордену Мальты принадлежит и так называемый Лондиниум (TheCityofLondon), который был захвачен иезуитами в 1825 году при помощи семьи Ротшильдов. TheCityofLondon стал самой мощной экономической силой в Англии и в мире – финансовым центром планеты.

Рыцари Мальты сегодня в основном участвуют в работе с так называемым the Black Nobility (Черным Дворянством – королевскими домами без трона), Ватиканом и различными папскими и королевскими орденами, особенно с иезуитами, которые, в конечном счете, контролируют Ватикан и Военный Орден Мальты. Самыми мощными контролирующими внутренними органами SMOM являются Орден Подвязки и Общество Пилигримов, которые управляются королевой Елизаветой.

Если же мы поинтересуемся, кто контролирует финансовый мир, то обнаружим, что это - Конный орден Святого Гроба Господня Иерусалима (Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem), Орден Мальты и Опус Деи (Opus Dei). Контроль происходит через City of London Corporation и The Worshipful Company of Mercers, а также позднее через The Worshipful Company of International Bankers. Львиная доля контролируемых ими финансовых активов и потоков проходит через офшорную империю Великобритании. По некоторым оценкам одна треть всего мирового капитала, дающего половину всех торговых и финансовых потоков, спрятана от налоговых органов национальных государств в британских офшорах.+ Джеймс С. Генри, бывший главный экономист McKinsey & Company, считает, что в британских офшорах скрыто около 35 триллионов долларов, а в зависимых от Британии государствах – 6,1 трлн. дол. В результате подобной офшорной политики 60% мировой торговли теперь состоит из внутренних транзакций в многонациональных компаниях. В целом благодаря офшорам многонациональные корпорации не доплачивают около 240 млрд. долл. в год в виде налогов.

Основные оффшорные гавани Великобритании:

- The City of London UK - сегодня является мировой столицей по отмыванию денег. Осуществляется с помощью британских фирм, помогающими коррумпированным чиновникам и преступникам со всего мира скрыть триллионы долларов США неизвестного происхождения. Только с 2000 года британские банки помогли скрыть более 6 трлн. долл. производя нелегальные платежи и легализуя доходы от преступной деятельности.

- Каймановы острова - являются территорией Соединенного Королевства. Они предлагают ряд налоговых льгот, а также низкое финансовое регулирование и надзор. Сегодня страна является пятым по величине центром финансовых услуг в мире. На Кайманах находится более 10 000 паевых инвестиционных фондов, более 200 банков, более 90 000 компаний и 140 целевых компаний. Это лучшее в мире место для хедж-фондов и страховых компаний.

- Бермудские острова - еще одна часть территории Великобритании, давно известная как налоговая гавань. Налоговая система Бермудских островов облагает налогами только оплату труда сотрудников, но не доходы корпораций или доходы от инвестиций.

- Крупнейшим клиентом Багам для офшорных транзакций является США.

- Гернси - принадлежит британской короне, но имеет свои собственные законы в сфере налогообложения. Остров с населением 65 000 человек целиком стал офшорным финансовым раем, а его главная улица застроена частными банками, юридическими и бухгалтерскими фирмами.

- Джерси – зависимый от Короны остров в Ла-Манше. Джерси имеет собственную валюту и налоговое законодательство. Культура секретности и неразглашения финансовой информации на острове привела к тому, что жилье в Джерси оценивается в 5 миллиардов долларов на квадратную милю. Половина всех сделок по уклонению от налогов в Джерси поступает из Великобритании.

