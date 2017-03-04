/Поглед.инфо/ Чешкият премиер и председател на Чешката социалдемократическа партия (ЧСДП) Бохуслав Соботка заяви, че е готов да формира управляваща коалиция с Комунистическата партия на Бохемия и Моравия (КПБМ) след парламентарните избори, насрочени за октомври 2017 г. КПБМ ще си сътрудничи с ЧСДП при условие, че се урегулират отношенията с Русия и се отменят санкциите, както и възможността да се проведе референдум за членството на страната в НАТО.

През 1995 г., на конгреса в град Бохумин, ЧСДП прие резолюция забраняваща сътрудничество с комунистите. Чешкият премиер и председател на партията Бохуслав Соботка обаче наскоро заяви, че Бохуминската декларация е остарял документ, който не отразява сегашната политическа ситуация. За отмяната му се застъпва и президента Милош Земан, който е бивш лидер на социалдемократите. Земан многократно е заявявал за необходимостта от прекратяване на санкциите срещу Русия.

(рус.ез.)

Чехия может отменить антироссийские санкции

Это становится вопросом политического выживания правящей партии

Премьер-министр Чехии и председатель Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) Богуслав Соботка заявил, что готов сформировать правящую коалицию с Коммунистической партией Чехии и Моравии (КПЧМ) после парламентских выборов. Они намечены на октябрь 2017 года. КПЧМ пойдет на сотрудничество с ЧСДП при условии налаживания отношений с Россией и снятия санкций, а также при возможности провести референдум о членстве страны в НАТО. Об этом «Известиям» рассказали чешские депутаты Европарламента, входящие в Коммунистическую партию.

Правящая партия Чехии ЧСДП впервые с 1995 года вступит в коалицию с коммунистами ради сохранения власти. КПЧМ всегда заявляла о готовности сотрудничать с другими силами в правящей коалиции. Одним из главных требований был отход от однобокого внешнеполитического курса страны. По мнению коммунистов, отношения с другими странами должны строиться на принципе диалога, а не политики санкций, которой придерживается Запад.

— Россия — европейское государство, и мы поддерживаем идею сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. КПЧМ всегда выступала против санкций, наложенных не только на Россию, но и на другие страны, в частности Иран. Помимо этого, мы считаем, что необходимо ввести безвизовый режим для граждан РФ, потому что приток (в Чехию. — «Известия») российских туристов окажет положительный эффект на экономику страны, — рассказал «Известиям» депутат Европарламента, член КПЧМ Яромир Кохличек.

Чехия с 1999 году является членом НАТО. Однако решение о вступлении в альянс было принято без согласия граждан. По мнению депутата Европарламента, также члена КПЧМ Катерины Конечной, жителям страны необходимо предоставить возможность высказаться по поводу членства в НАТО.

— Мы не согласны с евроатлантическим курсом во внешней политике, поэтому предлагаем провести референдум по вопросу членства страны в НАТО. У Праги нет необходимости быть частью военного блока, который мы считаем по своей сути агрессивным. От Чехии требуют повышения оборонных расходов, что, по нашему мнению, бессмысленно, так как нам не угрожает ни Россия, ни какое бы то ни было другое государство. Деньги можно более эффективным способом использовать для улучшений в социальном секторе, — отметила чешский политик.

C экономической точки зрения Россия чрезвычайно важна для Чехии. В течение десяти лет, с 2003 по 2013 год, чешский экспорт в нашу страну вырос примерно в десять раз и составил $6 млрд. И даже несмотря на санкции, Россия остается важным рынком сбыта для чешских компаний. Напомним, что даже в 2015 году, когда был зарегистрирован самый крупный спад в двусторонней торговле, экспорт в Россию превышал объем поставок в остальные страны БРИКС вместе взятые.

— Москва — важный торговый партнер для Чехии. Однако антироссийская политика и санкции привели к приостановке развития отношений. Отмена экономических ограничений могла бы стать логичным шагом, который положительно повлиял бы прежде всего на экономику самой Чехии, — рассказал «Известиям» аналитик Общества по изучению Восточной и Центральной Европы Михаил Ондрейчик.

В 1995 году на съезде в чешском городе Богумин ЧСДП приняла резолюцию, запрещающую сотрудничать с коммунистами. Премьер-министр Чехии и председатель партии Богуслав Соботка, однако, недавно заявил, что «Богуминская декларация» является устаревшим документом, который не отражает нынешнюю политическую ситуацию. За ее аннулирование выступает и президент Милош Земан, бывший лидер социал-демократов, который ранее неоднократно заявлял о необходимости отменить санкции против России.

Подобного рода заявления стали звучать на фоне снижения поддержки ЧСДП со стороны жителей страны. Опросы общественного мнения демонстрируют, что ЧСДП, входящая в коалицию с партиями «Акция недовольных граждан» (АНО) и Христианско-демократический союз (ХДС), теряет свои позиции. Если бы парламентские выборы проходили в феврале 2017 года, то победителем стала бы АНО, набрав более 28% голосов. Второе место досталось бы ЧСДП с 18% голосами, в то время как оппозиционная КПЧМ получила бы 12,1% голосов. Поддержка ХДС минимальна — около 6,5%. Разногласия между нынешним председателем ЧСДП Богуславом Соботкой и лидером АНО Андреем Бабишем могут вынудить ЧСДП искать новых партнеров среди оппозиционных партий. И коммунисты, имеющие немалую поддержку населения, представляют собой подходящую альтернативу.

КПЧМ выступает в качестве главной политической силы, требующей переоценки отношений с Россией. Прага в результате санкций теряет большой рынок сбыта, что негативно отражается на экономике страны. Поэтому неудивительно, что налаживание сотрудничества с Москвой приветствует и действующий президент Чехии. Страны Центральной Европы постепенно осознают бессмысленность политики, которая нацелена на противостояние с РФ, и стремятся найти пути к восстановлению отношений с Москвой.