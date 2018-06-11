/Поглед.инфо/ На 30 май в Киев, шефът на Украинския институт за национална памет (УИНП) Владимир Вятрович даде пресконференция. Реакцията на средствата за масова информация върху събитието беше вяло: вниманието на медиите беше фокусирано върху аферата "Бабченко"; но събитието заслужава внимание. Като централен орган на изпълнителната власт на Украйна, УИНП предприе стъпка към културна катастрофа.

На пресконференцията Вятрович заяви, че "декомунизацията" в Украйна е почти приключена и сега може да се пристъпи към "деколонизация". "Ние сме готови да се заемем с имперското минало", каза той. Това е немаловажно признание: Украйна има имперско минало – наследството на Съветския съюз ("Червената империя"), наследството на Руската империя. И това, според Вятрович, подлежи на изкореняване.

Идеята за „деколонизация” не се лансира за първи път. За необходимостта от деколонизация говори и роденият в София в семейство на белоемигранти Юрий Макаров, известен телевизионен журналист, който е в борда на Националната обществена телевизия и радио компания, на която принадлежи Първи канал, канала "Култура" и още няколко държавни радиостанции. Макаров освен това е член на Националния награден комитет на името на Тарас Шевченко.

(рус.уз.)

«Деколонизация» превратит Украину в Дикое поле

До пропасти только шаг

30 мая в Киеве прошла пресс-конференция главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича. Реакция на событие была вялой (внимание СМИ было сосредоточено на «деле Бабченко»), но событие заслуживает внимания: УИНП как центральный орган исполнительной власти Украины сделал шаг к культурной катастрофе.

На пресс-конференции Вятрович заявил, что «декоммунизация» Украины практически завершена и можно переходить к «деколонизации». «Мы готовы взяться за имперское прошлое», – сказал он. Что ж, для наших дней это немаловажное признание: у Украины ЕСТЬ имперское прошлое. Есть наследие Советского Союза («красной империи»), есть наследие Российской империи. И оно, по Вятровичу, подлежит искоренению.

Идея «деколонизации» вынашивается не первый год. О необходимости «деколонизации» говорит и Юрий Макаров, известный тележурналист, состоящий в правлении Национальной общественной телерадиокомпании, которой принадлежат Первый канал, канал «Культура», несколько государственных радиостанций. Макаров ещё член Комитета по национальной премии им. Т. Шевченко.

Процитируем «деколонизаторов».

Вятрович: «Не все щупальца «руского мира» такие отвратительные и очевидные, как совок и московская церковь. Некоторые более милые, изысканные и респектабельные, но столь же опасные. «Ирониясудьбы», «восьмоемарта», булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля – эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его возрождения. И именно культура – это фундамент, на котором каждый империализм возводит храм своего величия». Итак, ещё одно важное признание: у Украины ЕСТЬ единое с Россией культурное пространство.

Макаров: «Можно отрицать связь культуры и политики, а, мол, противоположное мнение — фашизм (хотя это еще стоит доказать). Рихард Вагнер не отвечает за Адольфа Гитлера, Федор Достоевский — за Владимира Ленина. А уже Владимир Высоцкий за Леонида Брежнева и подавно. Однако они связаны, и это печальный, но неоспоримый факт. Пока Пушкин для тебя значит больше, чем Байрон, Тургенев больше, чем Мопассан, а, допустим, Высоцкий больше, чем Боб Дилан, ты являешься, по сути, частью «русского мира», нравится это тебе или нет. Я вижу в этом не трагедию, но, бесспорно, драму и почву для тяжелых рефлексий. Ментальная зависимость от метрополии ничем не безопаснее, чем зависимость политическая».

Юрий Макаров – образец того, как развращалось сознание бывших русских людей. Он родился в Софии в семье белоэмигрантов, дед был капитаном лейб-гвардии Семёновского полка, автором мемуаров «Моя служба в Старой Гвардии. 1905-1917». В конце 1950-х переехал с родителями в СССР, где прошла большая часть жизни внука офицера-гвардейца. Внучок по капле выдавливал из себя русского, а теперь собирается проделать ту же операцию с миллионами жителей Украины.

Ещё один видный проповедник «деколонизации» – 90-летний Левко Лукьяненко из плеяды советских диссидентов, бывший депутат, бывший посол, один из тех, кого на Украине числят в «патриархах отечественной политики»: «Нужно почистить украинскую землю не только от следов коммунистической деспотии, но и от следов Российской Империи. А у нас уже во времена независимости восстанавливают памятник Катерине второй! Мы что, не знаем, что эта курва сделала с Украиной? Лярва, которая отменила автономию Украины, Гетманщину, в 1764 году. В 1775 году ликвидировала последний вооруженный оплот Украины – Запорожскую Сечь. Потом распространяла у нас крепостничество. Я не понимаю, как вообще можно терпеть эту царицу, не говоря о том, чтобы строить ей памятники!»

В словах Вятровича, Макарова, Лукьяненко – готовая программа «деколонизации». УИНП – орган исполнительной власти, обладающий законодательной инициативой, и речь идёт о том, чтобы возвести «деколонизацию» в ранг официальной политики. В одном из интервью Вятрович заметил, что вопрос уже обсуждается в комитете Верховной рады.

Конечно, с «декоммунизацией» было проще: равнялись на страны Центральной и Восточной Европы (бывшие страны-члены Организации Варшавского договора), на бывшие советские республики Прибалтики, где «декоммунизацию» провели раньше и с размахом. А вот «деколонизацию» скопировать не с кого. Хотя Кучма и сочинил пятнадцать лет назад книгу «Украина – не Россия», пытаться доказывать этот тезис приходится даже на пятом году после государственного переворота.

Зачистка «имперского прошлого», если она начнётся, станет небывало масштабной. Переименование улиц, смена названий городов приобретут массовый характер. Мощные удары будут нанесены по Петру I и Екатерине II. Память о Екатерине Великой и екатерининских орлах, начиная с Григория Потёмкина, похороненного в Херсоне, будет уничтожаться беспощадно.

Ещё одной жертвой «деколонизации» падёт киевлянин Михаил Булгаков. К нему – почти звериная ненависть, которая выплёскивалась ещё в годы перестройки. Под ударом окажутся Пушкин, Достоевский, Лев Толстой. Приведу слова ещё одного «деколонизатора: «Следующий этап декоммунизации – деимпериализация и дерусификация… придет время и мы выметем улицы пушкиных, львов толстых и достоевских». Это говорит Александр Аронц, бывший депутат Киевского облсовета, сейчас один из буйствующих активистов ВО «Свобода». Переименовать улицу Льва Толстого в Киеве уже пытались – не получилось. Теперь поднят вопрос о смене названия площади Льва Толстого. А два года из столицы Украины исчезли улицы Суворова и Кутузова, названные именами петлюровских генералов.

То же самое ждёт Одессу. «Жемчужину у моря» невозможно представить без Дерибасовской, Ришельевской, Ланжероновской, без Потёмкинской лестницы и памятника Екатерине, без улицы и площади в честь императрицы. Однако Дерибас, Ришелье, Ланжерон – видные царские сановники, деятели империи. Это кажется фантастикой, но Одесса может остаться без Потёмкинской лестницы! Снесёт ли, стерпит ли Одесса такое унижение?!

Выбросив Екатерину с Потёмкиным, Украина лишится огромного пласта своей истории, перечеркнёт самые яркие события последних десятилетий XVIII века – русско-турецкие войны, освоение Новороссии, основание Одессы, Херсона, Николаева. Без этого новая история Украины – чёрная дыра.

Последствия борьбы с великими русскими писателями будут ещё страшнее. Пушкин, Достоевский, Толстой – фигуры мирового масштаба, часть культурного наследия человечества. Пока что они присутствуют в украинской школьной программе (в ужатом по сравнению с советским временем виде), но, если их из учебников выкинут, путь страны к культурному самоубийству ускорится. Украину будет ждать превращение в Дикое поле.

«Деколонизаторы» могут пойти и по пути нацистской Германии: Булгакова, например, оставят в школьной программе как автора «Мастера и Маргариты», но удалят все упоминания о «Белой гвардии» и прочих «антиукраинских» произведениях. Как при Гитлере: Генриха Гейне запретили за то, что он был евреем, книги уничтожили, памятники разрушили, но одно стихотворение («Лорелею») оставили: обработка народной поэзии.

То, что немецкие нацисты сделали с евреями, украинские нацисты готовятся сделать с русскими «империалистами» и «колонизаторами» (пока – на символическом уровне). Германию её нацистский эксперимент привёл к катастрофе. Сейчас к катастрофе вплотную подошла Украина. До пропасти – только шаг.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели