/Поглед.инфо/ Точно преди 100 години, на 8 януари 1918 година, президентът на САЩ Удроу Уилсън представя на Конгреса проект за документ, който ляга в основата на Версайския мирен договор, завършил Първата световна война. 14-те точки на Уилсън за десетилетия напред определят съдбата на Европа. В тези тезиси за пръв път се оформя стремежа на САЩ за световна хегемония, считат експерти. Как документът, разработен от американския лидер е повлиял на историята – в материала на RT.

На 8 януари 1918 година 28-ят президент на САЩ Удроу Уилсън говори пред Конгреса с призив да разгледа проект за международен договор, състоящ се от 14 точки.

Документът е призван да обобщи резултатите от Първата световна война, създавайки принципиално нова система от международни отношения. В подготовката на плана вземат участие съветниците на държавния глава в това число адвоката Дейвид Милер, публициста Уолтър Липман, географа Исайя Баоумън и други.

Политика на отворените врати

Първа точка на проекта е забраната на тайни преговори и съюзи между държавите. Вашингтон настоява за откритост като ключов принцип на дипломацията. Според историците, американската страна иска да предотврати повторението на сделки, подобни на негласното съглашение между европейските държави – Великобритания, Франция, Руската империя и Италия от 1916 година за разделяне зоните на влияние в Близкия Изток.

Вторият момент е установяване на свобода на корабоплаването извън териториалните води на страните както в мирно, така и във военно време. Изключение могли да бъдат само мисиите, свързани с изпълнение на международни договори. Очевидно, че това положение изцяло отговаря на интересите на младата морска империя, каквато към онзи момент са Щатите: американците се надяват да изтласкат „владетелката на моретата“ Великобритания.

Първата световна война позволява на САЩ да увеличат обемите на износа в Европа. За годините на конфликта американските доставки както на военна, така и на гражданска продукция са нарастнали в пъти. Според историците и икономистите именно това става един от ключовите фактори, позволили на икономиката на САЩ да се утвърди в ролята на водеща в света.

Впрочем САЩ през годините на войната са доставяли продукция не само на страните от Антантата, но на членовете на Тройния съюз. Като посредници са се използвали неутралните държави. В тази ситуация Лондон за най-голямо недоволство на Вашингтон е бил принуден да засили контрола над американските доставки, блокирайки товарите по море. Освен това британските власти инициират въвеждане на норми на внос за неутралните страни – той не трябвало да превишава предвоенните обеми.

Според експертите, третата точка на плана, представен от президента Уилсън също е насочена към подкрепа на американския износ – предлага се да се отстранят „доколкото е възможно“ икономическите бариери и да се установят равни условия за търговия.

Разделяй и владей

Четвъртата точка предлага да се установят „справедливи гаранции“ за съкращаване на националните въоръжения до минимум.

Освен това според замисъла на американската страна, колониалните империи на Стария Свят трябва да регулират споровете със своите задгранични владения. При това населението на колоните получава еднакви права със жителите на метрополиите.

(рус.ез.)

Американский президент также выступил против иностранного вмешательства во внутренние дела Советской России и за освобождение всех её территорий от германских войск.

России было обещано право свободного самоопределения в вопросах внутренней политики.

Россия может рассчитывать на «радушный приём в сообществе свободных наций», а также «всяческую поддержку», говорилось в шестом пункте.

Следует напомнить, что ещё в декабре 1917 года на переговорах в Париже Франция и Великобритания произвели заочный раздел владений павшей Российской империи. Так, французская сторона претендовала на Украину, Бессарабию и Крым. Впрочем, державы надеялись при этом избежать прямого столкновения с большевистской властью, прикрывая свои истинные намерения словами о борьбе с Германией.

Помимо прочего, в 14 пунктах американская администрация определила новые границы Европы, призвав «исправить зло», причинённое Франции Пруссией. Речь шла об Эльзасе и Лотарингии, ставших частью Германской империи во второй половине XIX века. Предлагалось также «освободить и восстановить» Бельгию, а территорию Италии установить в соответствии с национальными границами.

Кроме того, освобождению народов Старого Света посвящены несколько пунктов о независимости территорий, входивших в состав Османской и Австро-Венгерской империй.

«Должны быть установлены международные гарантии политической и экономической независимости и территориальной целости различных балканских государств», — говорилось в плане Вильсона.

«Народы Австро-Венгрии, место которых в Лиге Наций мы хотим видеть ограждённым и обеспеченным, должны получить широчайшую возможность автономного развития», — гласит ещё один пункт.

План включал и создание независимого Польского государства на территориях, заселённых «неоспоримо польским населением». Обязательным условием при этом было предоставление стране доступа к морю. По мнению экспертов, Польша должна была стать сдерживающим фактором для имперских амбиций Москвы и Берлина. Напомним, в 1795 году был осуществлён третий раздел Речи Посполитой, по итогам которого Россия получила территории современной южной Латвии и Литвы, Австрия — Западную Галицию, а Пруссия — Варшаву.

Как отмечал впоследствии Генри Киссинджер, говоря о подписанном в 1922 году германской и советской сторонами Рапалльском договоре, западные страны сами толкнули Берлин и Москву к примирению, сформировав вокруг них целый пояс малых враждебных друг другу государств, «а также посредством расчленения как Германии, так и Советского Союза». Национальное унижение, через которое по итогам Первой мировой войны пришлось пройти Германии, разожгло в немецком народе жажду реванша, на чём затем и сыграл Адольф Гитлер.

«Германский милитаризм явился результатом версальских договорённостей, которые унизили страну и поставили её на грань экономического коллапса. Было сделано всё, чтобы выкачивать деньги из уже обескровленной войной Германии. Это работало на интересы США, которые прямо рассчитывали закрепить свою руководящую роль в восстановлении Европы», — пояснил в интервью RT политолог МГИМО Виктор Мизин.

Последним пунктом Вудро Вильсон призвал к созданию «общего объединения наций на основе особых статутов» с целью обеспечения гарантий «политической независимости и территориальной целости как больших, так и малых государств». Такой структурой стала основанная в 1919 году Лига Наций.

Изоляция России

Следует отметить, что впервые с мирными инициативами выступили не в Вашингтоне, а в Москве. 8 ноября 1917 года II съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов единогласно принял разработанный Владимиром Лениным Декрет о мире — первый декрет советской власти.

Большевики обратились ко всем «воюющим народам и их правительствам» с призывом немедленно начать переговоры о «справедливом демократическом мире», то есть мире «без аннексий и контрибуций».

Под «аннексией» в данном случае подразумевалось насильственное удержание наций в границах более сильного государства, включая зарубежные владения. Декрет провозглашал право наций на самоопределение в рамках свободного голосования. Завершить войну Ленин предлагал на равно справедливых, «без изъятия народностей» условиях.

Напомним, впоследствии Германия и Россия — ключевые участники Первой мировой войны — не были даже допущены к обсуждению условий мира.

Поводом к исключению России из переговоров стала разгоревшаяся в ней Гражданская война. Ни большевики, ни белое движение не были признаны сторонами, способными представлять российские интересы. Кроме того, Москву упрекали в предательстве — 3 марта 1918 года Советская Россия подписала сепаратный мир с Германией и её сторонниками.

Впрочем, это произошло лишь после того, как бывшие союзники проигнорировали инициативу Ленина о перемирии и переговорах, хотя в Декрете о мире подчёркивалось, что предлагаемые условия носят неультимативный характер.

Также большевики отменили тайную дипломатию, выразив твёрдое намерение вести все переговоры открыто. В заключительной части ленинского декрета говорилось о необходимости «довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации».

По мнению Виктора Мизина, рассчитывать, что Запад откликнется на призыв Ленина, не приходилось. «Большевистский режим был исчадием ада в глазах Запада, и просто по определению никакой политический союз с ним не был возможен, — пояснил эксперт. — Только гитлеровская агрессия заставила англо-американских лидеров войти в альянс с Советским Союзом, хоть и непрочный. Белым Запад хоть и помогал, но тоже делал это не очень охотно. На Россию просто махнули рукой, исключив её из всех процессов. Интервенция тоже была достаточно быстро свёрнута — Запад предпочёл изолировать Россию».

Доктрина мирового господства

Идеи американской стороны легли в основу Версальского договора, подписанного в июне 1919 года. Что интересно, США впоследствии отказались от участия в созданной по инициативе Вудро Вильсона Лиге Наций. Несмотря на все усилия президента, сенат проголосовал против ратификации соответствующего соглашения. Сенаторы сочли, что членство в организации может стать угрозой для американского суверенитета.

«Дело в том, что американский народ на тот момент был ещё не готов отказаться от изоляционизма. Идеи мирового господства, популярные у политической элиты, не были ему близки», — пояснил в интервью RT научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Михаил Мягков.

Также вне Лиги Наций из-за недопуска оказалась Германия. Советский Союз был принят в организацию в 1934 году, но уже в 1939-м — исключён из неё. Причиной изгнания Москвы стала советско-финская война. Как отмечают историки, Лига Наций не попыталась ни предотвратить, ни остановить конфликт, выбрав наиболее простой путь — исключение СССР из своих рядов.

Не вступив в Лигу Наций, США в итоге только выиграли — не беря на себя никаких обязательств, страна воспользовалась результатами достигнутых соглашений, полагают эксперты.

По словам Михаила Мягкова, 14 пунктов Вильсона во многом были реакцией на ленинский Декрет о мире. Инициативы американского президента целиком и полностью отвечали задачам внешней политики США.

«Политика, начатая при Вильсоне, была продолжена Франклином Рузвельтом. Штаты вступали в войны только тогда, когда это было выгодно им, ближе к окончанию, но стремились затем навязывать свои условия остальным странам», — пояснил Мягков.

Похожей точки зрения придерживается и Виктор Мизин.

«Особенно это проявилось в годы Второй мировой войны, когда за счёт поставок в Европу был осуществлён взлёт американской промышленности. Это не только помогло Соединённым Штатам восстановить экономику после Великой депрессии, но и обеспечило роль США как главенствующей державы Запада», — подвёл итог Мизин.

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