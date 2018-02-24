/Поглед.инфо/ „Русия е огромна и не е просто обикновена суперсила, а държава, към която трябва да се отнасяме много сериозно. Тя, разбира се, разполага с много и различни военни съоръжения; поддържа и някои гледни точки, които са в разрез с вижданията на ЕС и НАТО.

Това е реален конфликт на интереси. Но ние сме длъжни да можем да разговаряме един с друг, в противен случай нещата може да станат твърде опасни“, казва Марие Краруп, представител на Датската народна партия.

„Когато се говори с такива думи като „силата на влияние“[на Русия], трябва точно да се определя каква е тя. И тъй като това се казва от разузнавателната служба на въоръжените сили, трябва да е ясно срещу какво ни предупреждават... Нима съм руска шпионка само защото критически се отнасям към Евросъюза?“, обръща се тя с въпрос към датската разузнавателна служба.

Berlingske се обърна с въпрос към разузнавателната служба на въоръжените сили, която отказа да коментира случая.

(рус.ез.)

Марие Краруп — службе разведки: Неужели я — российская шпионка только потому, что критически отношусь к ЕС?

В то время как Разведывательная служба датских вооруженных сил предупреждает датских политиков о том, что они могут стать жертвами российских кампаний по оказанию давления, Марие Краруп относится к этому критически. Потому что это «лишь разжигает страх».

Спикер Датской народной партии по военным вопросам Марие Краруп напугана. Но она не вполне уверена в том, чего боится. В этом-то и проблема, считает она. Потому что Разведывательная служба датских вооруженных сил недавно опубликовала свой ежегодный доклад с оценкой рисков. И определенное место в этом докладе занимает угроза со стороны России. В одном из абзацев доклада говорится о российских «кампаниях с целью оказания воздействия», жертвами которых в конечном итоге могут оказаться датские политики.

В интервью газете Jyllands-Posten шеф Разведывательной службы датских вооруженных сил Ларс Финдсен предостерегал: «Дания может стать жертвой российских попыток оказания влияния — либо безо всякого предупреждения, либо о них станет известно буквально накануне. Весьма вероятно то, что Россия будет специально подвергать Данию кампаниям с целью оказания давления и приспосабливать их к датским условиям», — заявил он газете. Из оценки возможных рисков становится ясно, что воздействие, например, может сводиться к статьям с фальшивыми новостями в сети или к прямому воздействию на датских политиков в делах, исход которых может иметь значение для России. Но это неточно и неконкретно, считает представительница Датской народной партии Марие Краруп.

«Что это такое — кампания с целью оказания воздействия?» — спрашивает она. «Нигде не написано, чего я, будучи политиком, должна бояться конкретно. Статей в газетах? Или же кого-то, кто станет пытаться заставить меня что-то сказать? Или же кого-то, кто пытается заманить меня в ловушку с помощью бутылки водки? И к чему меня будут пытаться принуждать? Объясните мне, на что мне надо обращать внимание, и почему это опасно», — говорит Марие Краруп.

Она считает, что Разведывательной службе датских вооруженных сил следует быть более точной в своих предостережениях, потому что иначе существует риск того, что пропасть между Данией и Россией станет еще больше.

«Это наверняка приведет к тому, что людям не захочется ездить в Россию. Нас, политиков, уже и так, мягко говоря, призывают туда не ездить. Это порочный круг. Потому что, чем меньше ты знаешь о России, чем больше ты становишься подвержен страху, внушаемому другими, тем меньше ты в курсе того, что происходит на другой стороне», — говорит Марие Краруп и продолжает:

«Россия — огромная и непростая сверхдержава, к которой мы, конечно же, должны относиться очень серьезно. У них, разумеется, есть много разных военных железок, которых у них становится все больше, а еще у них есть некоторые точки зрения, которые расходятся с точками зрения ЕС и НАТО. Так что это реальный конфликт интересов. Но мы должны уметь разговаривать друг с другом, иначе все может стать очень опасным», — считает Марие Краруп.

У Марие Краруп доклад с оценкой рисков вызывает много вопросов. Но у нее еще не было возможности получить на них ответы, считает она. Это побудило Марие Краруп написать несколько новых сообщений в Facebook. В среду утром она спросила пользователей соцсети, на какие черты воздействия со стороны России ей следует обратить внимание: «Угрозы? Кампании с целью запугать? Приманки? Какую позицию мне занять? Что ЕС — дерьмо? О господи», — пишет Марие Краруп в Facebook.

«Неужели я — российская шпионка только потому, что критически отношусь к ЕС? Призыв Разведывательной службы неконкретен и лишь разжигает страх», — говорит она.

— Если вы публикуете официальное обновление — такое, как это, не рискуете ли вы тем самым посеять в датском населении сомнение в том, стоит ли верить разведывательной службе?

— Да, возможно, но вместе с тем я не понимаю, почему надо всегда автоматически доверять авторитетам. Я полностью согласна с главным выводом доклада, но мне не хватает определения того, о чем они говорят. И поэтому я позволяю себе критику».

— Но разве то, что вы как политик подвергаете сомнению содержание доклада Разведывательной службы, не является проблемой?

— Когда говоришь о таких словах, как сила воздействия, следует определить, что это такое. И поскольку они — Разведывательная служба вооруженных сил, должно быть ясно, от чего они предостерегают.

— А Вы не считаете, что датчанам следует полностью доверять службе разведки?

— Я сама никому никогда полностью не доверяю. Всегда все надо рассматривать через критические очки. Чего и кого бы это не касалось: Разведывательной службы Вооруженных сил, премьер-министра или библии.

Berlingske обратилась к Разведывательной службе Вооруженных сил, которая не стала давать никаких комментариев.

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