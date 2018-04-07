/Поглед.инфо/ Ясно е, че няма да се извинят на Русия. Само честни и справедливи хора могат да се извиняват. Такива не се срещат на чешкия, британския и американския политически небосклон. Но последиците от британското мюре за виновността на Русия в безмислено покушение, което по-скоро е опит да се отклони вниманието от все по-очевидното игнориране на Брексита, ще бъдат все по-сериозни.

Комисията по външна политика към Сената на Чешката република нарече президента Земан заплаха за сигурността на страната само защото той се осмели да нареди на Службата за информация и сигурност да установи истината за възможното производство или съхранение на бойното отровно вещество „Новичок” в Чешката република. Същият ден Великобритания призна, че не може да установи неговия произход. Опитът на президента да даде на Чешката република възможност да опровергае предположенията за Русия (а не обвиненията!), очевидно трябва да се разглежда като риск за сигурността на държавата!?

„Еврофилите” от комитета обаче трябва да изяснят за коя държава президентът Земан е заплаха? За Чешката република и нейния народ ли? Определено не, защото досега знанието и истината не бяха считани у нас за нежелани ценности (официално те трябва да "побеждават лъжата и омразата"). Но понеже чешкото правителство официално не стори това, правя го аз: „Срам ме е и се извинявам на Русия...”

(рус.ез.

Будут ли извинения в адрес России?

Скандал вокруг покушения на Скрипаля и его последствия.

Комитет по иностранным делам Сената ЧР назвал президента Земана угрозой для безопасности страны только потому, что он осмелился поручить Службе информации и безопасности (BIS) доискаться правды о возможном производстве или хранении боевого отравляющего вещества «Новичок» в Чехии. В тот же день Британия признала, что его происхождение установить невозможно. Попытку президента дать Чехии возможность опровергнуть российские предположения (а не обвинения!) якобы нужно расценивать как риск для безопасности государства.

Но «еврофилам» из комитета стоило бы уточнить, для какого государства президент представляет угрозу. Для Чешской Республики и ее народа? Определенно, нет, ведь до сих пор знание и правда у нас не считались нежелательными ценностями (официально они вообще должны «победить ложь и ненависть»)

Поймай в Праге своего русского… («Правда, любовь и так далее…»)

Национальную безопасность США, Великобритании или тех стран, которые в знак «солидарности» поддержали британские обвинения и выслали русских, господин президент тоже не ставил под угрозу. Означенные субъекты своей агрессивной политикой и лакейским потаканием этой политике и сами справляются. Ах да! Мы же относимся к американским шавкам! Достаточно, чтобы к нам приехал отдохнуть какой-нибудь американский политик, чтобы обе палаты чешского парламента тут же встали в стойку, независимые суды были готовы на все. И вот «отдохнувший» американец увозит из Праги в качестве сувенира еще одного русского.

Так кто же является угрозой для безопасности государства? Президент, который ищет правды, или банда алчных политиканов с гуттаперчивыми хребтами, которые исполняют западные желания даже раньше, чем те высказываются? Так кто же настоящий изменник? Президент и его команда или всякие газдики, фарские, немцовы и другие политики и «журналистская» дрянь, которые подталкивают наш народ к конфликту с Россией, оперируя совершенно выдуманными «фактами»? Ответ прост, и каждый может сформулировать его сам.

В тот же день, когда руководитель британской химической лаборатории Гэри Эйткенхед сообщил, что происхождение вещества, которым был отравлен после освобождения из России предатель Скрипаль, установить невозможно, наши мэйнстрим медиа во главе с «Чешским телевидением» продолжали утверждать, что виновата Россия. Так, например, вчера в программе «Интервью» на телеканале ČT 24 в российской вине не сомневался депутат Европарламента от партии KDU-ČSL Павел Свобода. Ведущая Зузана Тваружкова радостно кивала (конечно, в духе «расследовательской» журналистики) и не задала ни одного вопроса, почему собственно Свобода так уверен. Да, убежденность — штука сильная, а в случае Свободы это прямо-таки вера. И в целом все это намного важнее, чем правда.

Мне стыдно, и я извиняюсь

Теперь, когда уже стало ясно, что речь идет о намеренно устроенной буре в стакане воды, МИДу ЧР следовало бы подготовить очень вежливое извинение за опрометчивую «солидарность» с британскими авторами политических сказок и отказаться от высылки российских дипломатов из Праги. Правда, уже понятно, что чешская политическая верхушка во главе с очередным предателем избирателей (Андреем Бабишем) ничего подобного делать не собирается. И нам остается только осознать, что впредь Россия будет поступать с нами по заслугам.

Поэтому я сам извиняюсь перед Россией за наших авантюристов. Это ничего не значит, ничему не поможет, но я хотя бы буду не так плохо спать, извинившись публично.

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