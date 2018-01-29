/Поглед.инфо/ „Ако избухне война, ние ще подкрепим Путин и неговата прекрасна армия”, смятат много британци, надсмивайки се над своите военни, които твърдят, че заплахата от нападение идвала от Русия.

По данни на организацията Global Firepower, Русия поддържа постоянна армия, наброяваща 800 000 души срещу 150 хилядна британска армия; руските военновъздушни сили разполагат с 3 800 самолета, в сравнение с британските 250; както и четири пъти повече военните кораби (съответно 352 срещу 76). И двете страни са ядрени сили, но Русия има около 7000 ядрени бойни глави, а Обединеното кралство само 215.

Както пише изданието thesun.co.uk, в изказването си пред Кралския институт за изследване на отбраната, британският генерал Ник Картър заяви, че "в никакъв случай" той не твърди, че Русия ще започне война в традиционния смисъл на думата, а само че Москва "може да започне бойни действия по-рано, отколкото очакваме".

На което читателите се подиграват с думите: „Как можем да се конкурираме с Русия... Пълна лудост е дори да се сравняваме с нея...” „Ужасен ужас .... Държава, която е 70 пъти по-голяма от нас и една от световните суперсили... По какъв начин ще се изправим срещу Русия...” А един читател, с ник „Ste Smith23”, пише: „Да живее Матушка Русия! Ако има война между, ще подкрепя напълно президента Путин и неговата прекрасна армия.”

(рус.ез.)

Как свидетельствует статистика, огромный военный арсенал России значительно превосходит арсенал Великобритании почти по всем аспектам, в том числе и по количеству войск, самолетов, военных кораблей и ядерных боеголовок. И этим фактом британские военные пытаются оперировать, когда начинают рассказывать о «коварных планах» России, которая, по их словам, может начать войну в любую минуту. У рядовых британцев подобные фантазии вызывают смех и недоумение.

Британские генералы опасаются, что Россия может начать военные действия

Британские генералы опасаются, что Россия может начать военные действия

royalnavy.mod.uk /

Недавно глава британской армии предупредил, что Россия может начать военные действия "раньше, чем мы ожидаем". Как пишет издание thesun.co.uk, в своем выступлении в Королевском институте оборонных исследований, генерал Ник Картер подчеркнул, что Кремль уже сейчас может похвастаться возможностями, которых нет у Великобритании. Он без конца твердил, что стране необходимо подготовиться к "войне, которую, возможно, придется вести" с Москвой.

Картер заявил: "Со времен окончания Холодной войны наше поколение привыкло выбирать войны. Но в конфликте с Россией у нас может не быть выбора".

По данным организации Global Firepower, постоянная армия России насчитывает 800 000 человек, а Великобритании – 150 000.

Военно-воздушные силы России имеют почти 3800 самолетов по сравнению с 250 Великобритании, и более чем в четыре раза больше военных кораблей (352 и 76 соответственно).

В то время как обе страны являются ядерными державами, Россия имеет около 7000 боеголовок, а Великобритания всего 215.

Для пущей убедительности генерал показал российское видео, в котором подробно описывается весь арсенал армии страны. А потом заявил, что всем нужно признать, что этот трехминутный видеоролик - "информационная война в лучшем своем проявлении".

Картер заявил, что он "ни в коем случае" не имеет в виду, что Россия начнет войну в традиционном смысле, а только, то, что Москва "может начать боевые действия раньше, чем мы ожидаем".

«Я не думаю, что все начнется с людей в зеленой форме, все начнется с чего-то неожиданного», - поделился своими мыслями генерал. Но развивать их глубже все же не стал. Видимо, побоялся ошибиться в прогнозах.

В своей пламенной речи генерал Картер еще несколько раз подчеркнул, что Британия "должна обратить внимание на то, что происходит вокруг нас" или на то, что способность Великобритании к бою будет "в значительной степени ограничена".

Огромный военный арсенал России значительно превосходит арсенал Великобритании почти по всем аспектам

Огромный военный арсенал России значительно превосходит арсенал Великобритании почти по всем аспектам

royalnavy.mod.uk / Официальный сайт Минобороны Великобритании

"Я считаю, что наша способность предупреждать угрозы или реагировать на них будет подорвана, если мы не начнем что-то делать уже сейчас, - сказал он. – Характер ведения войны в наше время не позволяет точно определять истинные намерения противника, и поэтому сложно отличать мир от войны".

Британский генерал далеко не первый, кому чудятся коварные планы Москвы. В конце 2017 года Вашингтону пришлось сглаживать слова генерала Роберта Неллера, заявившего о том, что внимание США с Ближнего Востока должно переключиться на Россию и страны АТР. Тогда коллеги генерала предположили, что, возможно, Неллер имел в виду ситуацию на Корейском полуострове или же он, таким образом, пытался вдохновить и мотивировать американских военнослужащих.

Стоит отметить, что обычно такие "запугивания" и выставление России монстром направлены на раздувание военных бюджетов - не секрет, что такую "тактику" практикует не только Великобритания, но и США. Хотя и так на сегодняшний день военный бюджет Соединенных Штатов превосходит совокупный военный бюджет многих остальных стран мира.

На сегодня военный бюджет США превосходит совокупный военный бюджет всех остальных стран мира

На сегодня военный бюджет США превосходит совокупный военный бюджет всех остальных стран мира

USN, MC1, USN / ZUMAPRESS.com

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя "наступательный характер" действий НАТО на востоке Европы, предупредил, что Россия будет реализовывать свое суверенное право об адекватном ответе на внешние угрозы, в том числе в части создания оружия, способного преодолеть любые западные системы ПРО.

P.S

Мнения читателей, появившиеся на сайте под статьей, в комментариях не нуждаются:

Джон Шеффилд: «Как мы можем конкурировать с Россией за оружие? Посмотрите на размер России по сравнению с Великобританией. Да, нам нужно больше тратить на нашу оборону, но совершенно безумно даже сравнивать нас с Россией».

Летние правила: «Ужасный ужас…. Страна, в 70 раз превышающая нас по размеру и одна из сверхдержав мира, имеет больше всего, чем мы! Но с каких пор мы собираемся идти один на один с Россией, за исключением этого журналиста, исказившего все факты?"

Ste Smith23: «Да здравствует Мать Россия! Если когда-нибудь будет война между нами и Россией, я буду полностью поддерживать президента Путина и его прекрасную армию»....

Источник: https://rueconomics.ru/302919-esli-budet-voina-my-podderzhim-putina-i-ego-prekrasnuyu-armiyu-britancy-smeyutsya-nad-svoimi-voennymi-tverdyashchimi-ob-ugroze-napadeniya-rossii#from_copy

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