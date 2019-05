/Поглед.инфо/ На 5-ти май 2019 г. в Енфийлд, Северен Лондон, българите във Великобритания ще се включат в най-големият фестивал на българската общност в Обединеното кралство - традиционното Гергьовско хоро, което тази година ще се организира съвместно с фестивала на Източноевропейската култура.

Идеята за този фестивал е част от стратегията на East European Forum да се промотира културата на страните от Източна Европа и да развенчае внушаваната с години от крайнодесни политически партии и таблоиди във Великобритания подвеждаща представа за тези държави.

Организатори на този фестивал са благотворителна организация “Български фолклор, традиции и култура”, East European Forum – платформа на 45 организации подкрепящи гражданите на ЕС във Великобритания, БСП-Лондон, кметство Енфийлд и Forty Hall & Estate.

Над 2 млн. граждани на ЕС от Източна Европа живеят в Кралството. Един милион от тях са в Лондон. Техният принос към това Лондон да е един от най-проспериращите градове в света и да е магнит за емигрантите от цял свят е безспорен. Те плащат такси, цели отрасли от икономиката на Лондон зависят от тях. От хотелиерство, ресторантьорство, строителство, до здравеопазване.

Те са данъкоплатци и гласоподаватели и участват активно в икономическия, културен и социален живот на Лондон. Този фестивал показва изключителното разнообразие на култури, религии и етноси, което е уникално за Великобритания – една от малкото страни в света, успяла да привлече емигранти от цял свят.

Специални гости на фестивала ще бъдат Khalid Mahmood MP, Shadow Minister Foreign and Commonwealth Affairs, Saray Karakus – Mayor of Enfield, Nesil Caliskan – Leader of Enfield Council, Kate Osamor MP, Joan Ryan MP, Joanne McCartney – Deputy Mayor of London, Cllr Yasemin Brett, представители на Home Office, the3million и New Europeans – двете най-големи организации в подкрепа на гражданите на ЕС във Великобритания, представители на Лейбъристката партия, както и на екипа на кмета на Лондон, Садик Кан.

Гости на фестивала са кандидатите за ЕП от листата на „БСП за България“ Сергей Станишев, Цветелина Пенкова и Иван Кръстев.

До момента над 15 български групи за народна музика и танци са потвърдили участие, както и представители на общностите от Румъния, Полша, Сърбия, Унгария, Украйна, Македония и Кипър.

По време на фестивала ще се проведе и среща на Сергей Станишев със структурата на ПЕС в Лондон, обхващаща партии-членки на ПЕС със структури във Великобритания.

Българската общност във Великобритания

Според данни на МВнР, изнесени преди няколко месеца, над два милиона български граждани живеят и работят в чужбина. Също така според БНБ, българите в чужбина, за поредна година, са най-големият донор на финансови средства в България. Великобритания е една от страните от ЕС, от която постъпват най-големите парични потоци. Разработването на стратегия за работа с тези големи, новосформирани общности, е необходимост, която не търпи отлагане. Само на територията на Лондон, съществуват 18 български училища, десетки магазини, български клиники, книжарници, дори частни болници. За огромно съжаление, българската общност не е представена на политическо ниво във Великобритания, не съществува и адекватна, работеща стратегия за работа с българите в чужбина и темата за тези два милиона български граждани, гласоподаватели и данъкоплатци, не е в центъра на политическия дебат.

Наред с това българската общност във Великобритания преминава през изключително труден период. След Брекзит гражданите на ЕС живеещи в Обединеното кралство ще трябва да кандидатстват за нов статут. Голяма част от българите, живеещи там обаче не покриват изискванията на Home Office. Това неизбежно ще доведе до вълна от завръщащи се българи, което ще натовари социалната система на България и може да предизвика безпрецедентна ситуация с потенциално хиляди незаконно пребиваващи българи във Великобритания.

Междувременно през 2017 г., българската общност бе идентифицирана като една от шестте приоритетни за работа от екипа на кмета на Лондон г-н Садик Кан. Това, безспорно, е отлична възможност за съвместни проекти и подкрепа на българите в Лондон, но е и индикация за това, че българите в Обединеното кралство изпитват определени трудности в процеса на адаптация и интеграция. Българската общност е една от най-големите сред държавите от Източна Европа. Според данни на HM Revenue & Customs 280 000 български граждани са кандидатствали и получили National Insurance Number – национално осигурителен номер, който се издава на всеки живеещ в Обединеното кралство. Междувременно реалният брой българи, пребиваващи във Великобритания, е чувствително по-голям. Много от тях обаче не притежават необходимите документи, работят като сезонни работници или пътуват между двете държави.

БСП-Лондон и Български център за социална интеграция и култура

БСП-Лондон е единствената структура на БСП извън България и може би една от най-малките структури на партията. Въпреки това, за последните четири години, ние успяхме да изградим мрежа от партньори и активно работим с Лейбъристката партия и конкретно с членове на “кабинета в сянка”, Новите европейци, платформа на девет политически партии от ЕС със структури във Великобритания, университетите Кеймбридж и Оксфорд, кметство Брент и Енфийлд, представителство на Европейската комисия в Лондон, ПЕС Жени, Амнести Интернешънъл, “Лекари без граници” и много други организации. Организатори сме на десетки срещи и дебати в Лондон, включително със Сергей Станишев, Велислава Дърева, Георги Пирински, Петър Курумбашев, Садик Кан, Греъм Уотсън, Себ Денс, Мартин Шулц, както и с представители на всички представени партии в Британския парламент.

Българският център за социална интеграция и култура е благотворителна организация, регистрирана с цел подпомагане на българската общност в Лондон. За няколко месеца от регистрацията, центърът успява да установи отлични контакти с Edmonton Partnership Forum (платформа, обединяваща 24 училища в Северен Лондон), както и да спечели два проекта за работа с българската общност в Лондон, финансирани от кметството на Лондон и от National Lottery Awards for All. Само през последните два месеца над 1000 български граждани са посетили страницата във Фейсбук, а почти 200 човека са се възползвали услугите на центъра.

БСП-Лондон и Българският център за социална интеграция и култура имат за цел активно да популяризират правата и проблемите, пред които са изправени българските граждани във Великобритания. През 2015 г., отворено писмо на БСП-Лондон до Дейвид Камерън бе внесено и дебатирано в Британския парламент. Над 100 публикации и интервюта по тази тема и за дейността на БСП Лондон, бяха отразени във всички медии в България, както и по BBC, Euronews, Radio France Internationale and Telewizja Polska.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели