/Поглед.инфо/ Французи са написали около 4 милиона доноси през периода на нацистката окупация (1940-1944 г.). По заповед на германските окупационни власти и колаборационисткото френско правителството във Виши французите масово са предавали евреи, масони, комунисти, членове на съпротивата или укриващи се от изпращане на работа в Германия.

В резултат на такива писмени доноси или телефонни обаждания, стотици хиляди французи са били арестувани от Гестапо и изпратени в концентрационни лагери или са били екзекутирани. В документален филм, показан по френския канал France 3, свидетели разказаха как и защо те или членове на семействата им, са доносничели срещу своите съграждани.

В интервю за руската телевизия, режисьорът Андрей Кончаловски наскоро каза, как е искал разрешение от френските власти да заснеме пълнометражен филм за тези факти, но му е било отказано. Французите предпочитат също да не си спомнят за своите каторжни лагери в Гвинея, в които са изпращани не само углавни престъпници, но и политически затворници. Лагерите са били закрити едва през 1953 г., като малцина са успели да оцелеят при нечовешките условия на живот.

(рус.ез.)

С 1940 по 1944 год французами было написано около 4 млн доносов на своих соотечественников

С 1940 по 1944 год на 40 млн населения французами было написано около 4 млн доносов . По приказу немцев и правительства Виши французы массивно сдавали других французов евреев, франко-масонов, коммунистов, членов сопротивления или укрывавшихся от отправки на работы в Германию. Часто за идеологической подоплёкой в этих доносах скрывались зависть, соперничество... Эти доносы или телефонные звонки имели следствием вызов в Гестапо, отправку в концлагерь или уничтожение.

В документальной ленте, показанной в марте 2012 года по французскому каналу France 3, свидетели рассказывали как и почему они или члены их семей доносили на своих сограждан. Французы сдавали своих соотечественников не только во время оккупации, но и после неё, теперь уже тех, кто по их мнению был лоялен немцам.

Вот несколько послеоккупационных доносов их архивов :

Марсель В., преподаватель танцев

«Месьё Марсель В. 15 сентября 1943 года апплодировал при падении самолёта союзников, а также подошёл к немецкому офицеру, пожал ему руку и сказал «это прекрасная работа». Таким образом он ранил чувство патриотизма французов, присутсвовавших при этом печальном спектакле. Также Марсель В. через третьих лиц участвовал в колабрационистской группе «европейский кружок», что подтверждает его антинациональное поведение».

Был осуждён в 1946 г. на запрет на проживание во Франции на 20 лет и лишение части гражданских прав (голосовать, носить оружие, быть чиновником, адвокатом, журналистом и т.п). Был амнистирован в 1951 г.

Prosper PС., инспектор страховой компании

Выразил своё антинациональное поведение словами «Шарль дэ Голль- предатель». Будучи директором предприятия не проявил умеренности в отсылке рабочих на работы в Германию. Высказывался по этому поводу следующим образом: «они должны ехать в Германию, как и другие», что нужно у них «отбирать рабочие карты, и таким образом их схватят в метро», угрожал другим инспекторам, а также обвинял других свидетелей в том, что они саботируют национальную революцию.

Был лишён части гражданских прав в 1946. Полностью амнистирован в 1948 г.

М.Ф. безработный

Хвалился тем, что приканчивал раненых англичан во время первой мировой войны, тем что получал 10 000 франков каждый раз, как сдавал кого-нибудь гитлеровцам, заявлял что «все евреи и их дети должны быть убиты и порезаны на мясо для сосисек»

Лишён на 5 лет части гражданских прав в 1946 г.

Мадам М.,

Донесла на мадемуазель С, преподавателя в лицее Дюруа, что та во время уроков восхищалась молодёжью из Сопротивления и не признавала маршала Петэна в качестве главы государства

Осуждена навечно в 1946 г. на лишение части гражданских прав, амнистирована в 1953 г.

Жоржетта С. , без професии

Она сказала в беседе с мадам М., что донесла на своего соседа немцам, что он является коммунистом. Во время оккупации часто высказывала германофильские взгляды, сообщила немцам, что еврей Ф. торгует на рынке. Эти факты были подтверждены многочисленными свидетелями.

Была осуждена в 1946 г.на лишение проживания на 20 лет в департаменте Сены и пожизненное лишение части гражданских прав. Амнистирован в 1953 г.

B., дирижёр

Отвёл в немецкий комиссариат молодого человека, расклеивающего листовки с назаванием «Вспомните дело Мер-эль-Кебир» (3 июля 1940 г. англичане потопили французские суда в алжирском порту Мер-эль-Кебир, погибло 1297 моряков и гражданских французов)

Был осужден в 1946 г.на лишение части гражданских прав на 5 лет.

P.S. Недавно Кончаловский в интервью на российском телевидении рассказал, что он обращался к Франции за разрешеним снять художественный фильм об этих фактах. На что ему было отвечено: «Давайте не будем ворошить эту страницу нашей истории». В школьных учебниках тоже обходят стороной эти факты.

Французы также предпочитают не вспоминать и о своих каторжных лагерях в Гвинее, в которые ссылались не только уголовники, но и политические заключенные. Эти лагеря были закрыты только в 1953 г. Только единицы смогли вернуться живыми с этих мест заключения, настолько бесчеловечными были условия заключения.

Не любят французы говорить и о своих концентрационных лагерях для политических заключённых, построенных правительством Виши. Например в 1939 году был открыт лагерь в Дранси, специально для коммунистов. С 1941 туда стали сгонять и евреев.

Зато Запад, уничтоживший 27 млн советских людей, Запад дошедший в своих идеях не только до сжигания «ведьм» на кострах, но и до создания газовых печей, считает своим моральным правом постоянно упрекать нас Гулагом.

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