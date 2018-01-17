/Поглед.инфо/ Миналият петък, на 12 януари 2018 година, в Берлин успешно завършиха предварителните консултации за формиране на ново правителство на базата на така наречената „Голяма коалиция“, т.е. на основата на съглашението на блока ХДС/ХСС със Социалдемократическата партия на Германия (СДПГ). Резултат от предварителните консултации стана документ от 28 страници за принципите на възможно коалиционно съглашение. В петък при обявяването на перспективите на „Голямата коалиция“ Ангела Меркел изглеждаше изморена, но доволна. СДПГ става „последната надежда“ на Меркел. Канцлерът просто няма избор. Дали Меркел ще остане канцлер сега изцяло зависи от СДПГ.

По какъв начин председателят на СДПГ направи обръщане на 180 градуса по отношение на „Голямата коалиция“? По-рано той категорично заявяваше, че по негово време коалиционно съглашение между социалдемократите и християнските демократи е съвършено невъзможно. Но не минаха и три месеца и председателят кардинално промени своето мнение. Официалното обяснение - „Шулц видя възможност да придвижи своя проевропейски социален дневен ред“. Т.е. на първо място става дума за европейската политика, а после за всичко останало. Съобщава се, че изглежда заради правителственото съглашение със социалдемократите Меркел е готова да преразгледа основата на основите на своята европейска политика – политика на остра бюджетна икономия, ограничена от нормите на бюджетния дефицит не повече от 3% от нивото на БВП.

На практика може да заподозрем и друго: обикновено между достъпа до властта и принципите заедно с интересите на своя традиционен електорат, върхушката на СДПГ винаги избира властта. И после, Мартин Шулц е вече съвсем системен човек за да не се вслуша в мнението на истинските стопани на германската демокрация, които не са заинтересовани от продължителната правителствена криза.

И въпреки всичко, заглавията към коментарите за предварителното съглашение от типа „Германия излиза от политическата криза“ ни изглеждат излишно оптимистични. Всичко остава в достатъчно неустойчиво и колебаещо се положение и мнозинството политически коментатори на ставащото остават на позицията, както се казва, на „внимателния оптимизъм“. Работата е там, че заради настроенията в своята партия Шулц е принуден на обуслови съглашението за „Голямата коалиция“ с мнението на своите партийни другари, в това число и на редовите. При това партията фактически два пъти трябва да одобри „Голямата коалиция“. Отначало – на извънреден конгрес, насрочен за следващата неделя – 21 януари. На него делегатите от регионалните организации ще гласуват за началото на коалиционните преговори. Ако мнозинството делегати на конгреса се изкажат за това, то тогава по-нататък те ще обсъдят конкретните точки, вземайки за основа предварителното съглашение. Напълно е възможно, че в такъв случай ще издигнат точки, които са неприемливи за ХДС/ХСС.

Ако всичко тръгне така, както го е замислил Шулц и конгресът на СДПГ даде съгласие, то преговорите по коалицията могат да започнат в края на януари. Преговорите могат да бъдат завършени към месец март. В този случай новото си правителство Германия ще получи едва към Великден, тоест към 1 април 2018 година. Но резултатът от преговорите – финалния проект за коалиционно съглашение отново ще бъде внесен за всеобщо утвърждаване от редовите членове на СДПГ, които ще гласуват по пощата. Т.е. съдбата на „Голямата коалиция“ на финала ще зависи от мнението на редовите членове на СДПГ.

(рус.ез.)

В общем, следует констатировать, что предстоящий через неделю съезд СДПГ станет критическим испытанием для партийного авторитета Мартина Шульца. Во имя коалиции с Меркель он поставил на карту свою собственную политическую судьбу. Сначала Шульц начисто исключал коалицию с ХДС/ХСС, а потом заявил о возможности стать верным министром при Меркель. Это более чем токсично для доверия к партии среди ее традиционного электората. Проголосуй сейчас съезд против коалиционных переговоров, Шульцу придется уйти с поста председателя.

У СДПГ остается неделя для определения позиции по переговорам о коалиции. Здесь все находится в подвешенном состоянии. В минувшую субботу, т. е. на следующий день после предварительного соглашения, конференция СДПГ в Саксонии-Ангальт с перевесом в один голос проголосовала против новой «Большой коалиции», а, следовательно, против курса председателя Шульца. Правда, мнение партийной организации Саксонии-Ангальт не является решающим. На съезде ее организация будет представлена только семью из 600 делегатов съезда. Но эпизод символизирует возникшие принципиальные разногласия в партии. Известно также, что партийная организация Тюрингии решительно выступает против «Большой коалиции». Аналогично и баварские социал-демократы скептически относятся к ней. Вот и бургомистр Берлина социал-демократ Михаэль Мюллер заявил, что критически смотрит на повторный запуск «Большой коалиции».

По большому счету, среди низовых функционеров и рядовых активистов преобладает мнение, что «большие коалиции» с христианскими демократами крайне губительны для СДПГ. С каждыми новыми выборами партия получает все меньше и меньше голосов избирателей и удаляется от возможности по-настоящему взять власть. Как частности, находящимся в оппозиции новой «Большой коалиции» в рядах СДПГ не понравилось, что в принятой в пятницу предварительной 28-ми страничной платформе среди пунктов не упоминается увеличение налогов на богатых и отмена частного медицинского страхования. Таким образом, еще до съезда проект становится основой для дискуссий в СДПГ.

По меньшей мере пятая часть, а возможно, и треть делегатов будущего съезда СДПГ решительно выступают против «Большой коалиции». Руководству партии ничего не остается, как в неделю перед съездом попытаться переменить в свою пользу мнение колеблющихся.

Решающий голос на съезде должна сказать партийная организация Северного Рейна-Вестфалии, которая пошлет на съезд четверть состава партийных делегатов. Известно, что ее партийный руководитель Михаэль Грошек ранее скептически относился к «Большой коалиции», но на прошлой неделе его отношение изменилось после того, как в предварительном соглашении была заявлена перспектива крупного финансирования муниципалитетов.

Хотя в руководстве социал-демократии наличествует мнение, что было бы неплохо запустить Меркель на правительственный цикл в режиме правительства меньшинства при нахождении СДПГ в оппозиции, только шесть из 40 членов политического руководства СДПГ в пятницу проголосовало против итогов предварительных переговоров с ХДС. Таким образом, на съезде речь может пойти об отрыве партийного руководства от мнения рядовых членов партии. Подобный возможный конфликт заранее подогревают безответственные заявления со стороны. Так, например, один из известных деятелей ХДС Александр Добриндт в воскресенье заявил, что Шульцу предстоит подавить «восстание гномов» в рядах своей партии.

Но, если на дело взглянуть серьезно, то по большому счету не только Шульц, но и лидер ХДС Меркель оказалась заложником мнения «гномов» — т. е. рядовых членов СДПГ. Здесь все более или менее честно. Ведь именно им предстоит утвердить соглашение по новой «Большой коалиции». Назначенный премьер-министром Баварии и представляющий ХСС Маркус Седер заявил в воскресенье в интервью в Bild, что он отказывается идти на какие-либо дальнейшие уступки социал-демократам на коалиционных переговорах. Подобного рода заявления явно ослабляют позиции Шульца на будущем съезде СДПГ.

У «восстания гномов» в СДПГ имеется и другая сторона. Лево-центристская составляющая германской политики рушится, подобно тому, как повсюду на европейском континенте. Поэтому один из основателей партии «Левых» (De Linke) Грегор Гизи заметил, что если социал-демократы продолжат участвовать в правительственных коалициях с ХДС/ХСС, то «у них будет 15 процентов, а у нас [т. е. Левых] может быть 12. Этого недостаточно, чтобы остановить правых». Один из лидеров партии «Левых» бывший левый социал-демократ Оскар Лафонтен недавно предложил: «Нам нужно левое движение, своего рода левая народная партия». Поэтому в течение двух последних недель среди Левых идут дебаты вокруг понятия «движение». Часть партийных организаторов Левых предлагают брать пример и равняться на движение Жана-Люка Меланшона во Франции. С Меланшона предлагают брать политический пример, например, его личные друзья в руководстве Левых — упомянутый Оскар Лафонтен и его супруга Сара Вагенкнехт. Это означает, что структурированная политическая партия с персональным членством совсем не нужна, а нужно каждый раз аморфное широкое движение под выборы. Правда, дискуссия показывает, что к подобному кардинальному переустройству своей партии «левые» пока совсем не готовы. Но они явно задумываются о грядущем кризисе среди социал-демократов и обдумывают форму сотрудничестве с теми, кто покинет СДПГ из-за буржуазной политики соглашательства ее руководства.

Вполне характерно, что сейчас для возможной мобилизации порвавшей с центром и либерализмом германская левая использовала памятные мероприятия в связи с очередной 99-летней годовщиной политического убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Левые серьезно задумались о перетягивании к себе всех недовольных из СДПГ и Зеленых. Среди них заранее полагают, что именно De Linke станут главными в левой части политического спектра Германии после того, как авторитет СДПГ из-за очередной «Большой коалиции» в очередной раз обрушится.

А пока под авансы будущей «Большой коалиции» Меркель уже спешит обделывать свои самые актуальные дела. Возможный старт коалиционных переговоров в Германии позволил Берлину и Парижу активизировать процесс подготовки реформ еврозоны. На этой неделе ведущие французские и немецкие экономисты обнародуют свои новые рекомендации, после чего в Париже состоится встреча министров финансов Франции и Германии.

Таким образом, Берлин собирается вести переговоры с Парижем по делам Евросоюза параллельно с коалиционными переговорами Меркель с СДПГ. Подвешенное состояние дел у себя дома явно ослабляет позиции Меркель на них. Проект коалиции, подписанный в пятницу, прокладывает путь к «сдвигу парадигмы» в еврозоне с политики бюджетной экономии к более активной политике расходов. Считается, что последняя увеличит инвестиции и создаст новые рабочие места.

Амбициозный план реформы ЕС и еврозоны Макрона сдержали выборы в Германии с их неопределенным исходом для Меркель. Но Меркель и Макрон крайне необходимо определиться с согласованной позицией по этим реформам к мартовскому саммиту ЕС. 2018 год — это ключевой год для стратегического планирования в ЕС, поскольку следующий год определен для выхода Британии из ЕС и проведения общеевропейских выборов, после которых начнется следующий цикл европейской политики. Хотя будущее внутригерманское правительственное коалиционное соглашение остается неясным в деталях, очевидно, что Германия не готова ослаблять свое влияние на фискальную политику в еврозоне и ЕС. Вместе с этим, Германия готова увеличить свой вклад в бюджет ЕС, как и все остальные государства-члены, из-за выхода Великобритании. Ключом к реформированию Европейского союза считается углубление и расширение германо-французского сотрудничества. Поэтому парадоксальным образом можно констатировать, что и актуальная программа реформ в еврозоне, знаменем которых стал Макрон, оказалась сейчас в залоге у пресловутых «гномов», будто бы восставших в СДПГ. Повторим. Все находится в достаточно подвешенном состоянии, и одно яростное выступление на съезде СДПГ может либо утвердить, либо смести все ставки со стола.

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