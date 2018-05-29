/Поглед.инфо/ Доскоро в Германия да получиш "право на убежище" срещу подкуп – това бе просто невъзможно. А днес именно това подозират следователите, опитващи се да установят, за какви черни очи служителите от Бременското управление на Федералната служба по миграцията и бежанците (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF) са издали – без видими основания, – най-малкото 1200 положителни решения за предоставяне статут на бежанци на незаконни мигранти за периода от 2013 г. до 2016 г.

Разследването се води от прокуратурата в Бремен – градът, който се слави, между другото, с репутацията на един от центровете на салафитите в Германия. Проверяват се над 4,500 решения на Бременския клон на BAMF. Специалното внимание към Бремен е породено от обстоятелството, че в този град са издадени най-висок процент положителни решения на молби за убежище на мигранти - 96%. Средният показател за страната е 62%.

За това алармират депутатите от фракциите "Алтернативи за Германия" и Свободната демократическа партия в Бундестага. Те настояват за създаване на специална парламентарна комисия за провеждане на общофедерално разследване на машинациите при предоставянето на "убежище" в Германия.

Оказва се, че лица, на които им е отказано "убежище", обикновено не желаят доброволно да напуснат страната, дори за германска сметка и срещу предлаганите им допълнителни „бонуси”. Озлобени от миграционното си фиаско, тези "бежанци" са особено опасни и извършат най-дръзки престъпления в Германия. Новите "бежанци" вече се опитват да формират свои ислямистки структури в страната и като цяло създават сериозна заплаха за обществената сигурност.

(рус.ез.)

Немецких чиновников подозревают в «кормлении» с мигрантов Тема коррупции совсем нова для Германии, но мир не стоит на месте, и чиновников миграционного ведомства в Бремене, незаконно удовлетворявших прошения о статусе беженцев, подозревают именно в этом, хотя ими могли двигать и иные мотивы Ещё вчера такое было просто невозможно в Германии — «право на убежище» за взятки. А сегодня именно это подозревают следователи, пытающиеся установить, за какие такие красивые глаза чиновники бременского управления Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF) вынесли с 2013 по 2016 год не менее 1200 положительных решений о предоставлении избранным нелегальным мигрантам статуса беженцев. Без видимых на то оснований. Расследование ведёт прокуратура Бремена, имеющего, кстати, репутацию одного из салафитских центров Германии. Проверка ведётся по 4,5 тысячам решений бременского филиала BAMF. К Бремену привлечено особое внимание потому, что там самый высокий показатель положительных решений по ходатайствам мигрантов о предоставлении убежища — 96%. Средний показатель по стране — 62%.

Этот скандал разразился свыше месяца назад. И он вспыхнул в последние дни с новой силой после того, как в печать просочилась информация, что чиновники BAMF келейно просят следователей не проявлять излишней ретивости и не «выносить сор из избы». В то самое время, когда депутаты бундестага из фракций «Альтернативы для Германии» (АдГ) и Свободной демократической партии (СвДП) настаивают на создании парламентской спецкомиссии для проведения общефедерального расследования махинаций в сфере предоставления «убежища» в Германии. Они, правда, не находят в этом поддержки у остальных парламентских партий. Чтобы избежать политического ущерба и по идеологическим причинам, они не заинтересованы в том, чтобы к расколовшей немцев примерно поровну больной теме мигрантов и «беженцев» привлекать дополнительное общественное внимание.

А вдруг не коррупция?

Многие немцы полагают, что увольнения бывшей главы бременского управления BAMF Йозефы Шмид недостаточно, и одобряют тот факт, что в отношении неё и десятка бывших сотрудников — чиновников, переводчиков и даже юристов — ведётся расследование. Им предъявлены обвинения в «подкупе», так как полиция подозревает, что те выдавали мигрантам со всей Германии, которых привозили в Бремен на автобусах, «статус беженцев» за взятки. Следствие проверяет также, не действовали ли чиновники из жалости или сочувствия.

Подозрение в коррупции, которой ранее практически не было в Германии, — это первое, что приходит в голову. В стране ходят слухи, что статус «беженца» действительно можно купить, называют в этой связи и конкретные города и суммы. Так это на самом деле или нет, трудно сказать, хотя дыма без огня не бывает. Однако большинство рассматриваемых следствием случаев положительных решений по вопросу предоставления убежища в Бремене, как сообщается, получали езиды. На Ближнем Востоке представителей этой закрытой религии, созданной на основе зороастризма, многие считают адептами сатаны. И на родине им действительно грозила смерть от рук исламистов. Между тем миграционные ведомства стран ЕС обязаны игнорировать религию при решении вопроса о предоставлении убежища. И нередки случаи, когда в нём отказывают гонимым на Ближнем Востоке езидам или христианам, но дают тем, кто преследовал и терзал их. Нельзя исключать, что часть полученных разрешений на статус беженца была продиктована именно этими соображениями, была попыткой исправить несправедливость закона.

Проверяют во все стороны

Согласно Bild am Sonntag, в свете подозрений, что выявленные в Бремене нарушения не уникальны для ФРГ, власти проверяют 13 из 70 филиалов миграционного ведомства по всей стране. Любопытно, что под подозрение попали филиалы, в которых выносилось либо слишком много положительных решений по предоставлению «убежища», либо слишком много отрицательных. Проблемы возникли и у возглавляющей BAMF с 2017 года Ютты Кордт. Прокуратура Нюрнберга, где базируется штаб-квартира этого федерального ведомства, выясняет, когда чиновница узнала о скандале и какие действия предпринимала для исправления ситуации. В отношении Кордт и ещё трёх руководителей миграционного ведомства начато предварительное расследование. Это сделано, несмотря на решение BAMF проверить 18 тысяч положительных резолюций о предоставлении убежища «беженцам», принятых с 2000 года.

Нужный человек на своём месте

Главой МВД в нынешнем федеральном правительстве является бывший главный министр Баварии Хорст Зеехофер (ХСС), обещавший навести порядок в стране в миграционной сфере, в которой действительно имеется масса проблем: большинство «беженцев» уничтожили свои документы, и им приходится верить на слово, чем те откровенно злоупотребляют. Те, кому власти отказали в «убежище», обычно не желают добровольно уезжать из страны, даже за её счет и с приплатой. Депортировать их чаще всего не получается, что дискредитирует закон, особенно в глазах привыкших подчиняться властям немцев. Озлобленные на них за своё миграционное фиаско, эти «беженцы» особенно опасны и совершают в ФРГ самые дерзкие преступления. Новые «беженцы» подпитывают уже сформировавшиеся в стране исламистские структуры и создают в совокупности серьёзную угрозу общественной безопасности.

Зеехофер хочет исправить эту ситуацию и уже санкционировал ряд силовых операций по депортации особенно проблемных «беженцев». Он обещает «позаботиться об обеспечении закона и порядка в вопросах предоставления убежища, с тем чтобы исключить возможные ошибки в настоящем и будущем». Глава МВД обязал бургомистров, начальников окружной администрации и филиалов ведомства по делам иностранцев, которым известно о нарушениях порядка предоставления убежища, передавать эту информацию ему лично.

Немцы ждут от своих властей более решительных мер в миграционной сфере. Слетевшиеся на немецкие социальные блага иждивенчески настроенные лжебеженцы со всего мира, распускающие руки, стремящиеся навязать коренным жителям свои нередко дикие обычаи и традиции — это мина замедленного действия под Германию. Попытаться разминировать её и не допускать закладки новых мин будет в ближайшие годы одной из главных задач любой немецкой власти.

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