/Поглед.инфо/ След като в Италия дойде на власт новото правителство, съставено от представители на двете евроскептични партии, в западните медии, една след друга започнаха да се появяват статии с панически предсказания, че в Рим на власт са приятелите на Путин, които ще отменят санкциите срещу Русия и ще признаят Крим, както и че тези ужасни италиански популисти на първо място ще се опитат да създадат много проблеми на сегашния лидер на така наречения свободния свят, тоест на Ангела Меркел.

Аз и моите колеги в телеканала, също заснехме няколко видеоматериали за италианската бомба, която сега може да взриви самият фундамент на Европейския съюз.

Радвам се, че моите оценки се оказват близки до реалността, а в някои моменти италианското правителство дори надхвърли очакванията ми.

Какво точно ще стане със санкциите срещу Русия, ще видим през зимата, когато ще бъде гласувано тяхното удължаване.

Но още сега може да кажем, че днешното италианско ръководство ни е от полза.

В присъствието на лидерите на Азербайджан, Украйна, Сърбия и България, Турция тържествено откри газопровода TANAP, който ще транспортира газ до Европа, заобикаляйки Русия. "Ще се радваме да диверсифицираме енергийните си източници като получаваме доставки през България и Румъния", каза Порошенко.

Само че този газопровод се построи не за Украйна, нито за Сърбия или България; а за да доставя азерски газ на Италия, т.е. там, където има най-голямо търсене...

(рус.ез.)

Итальянцы взрывают Евросоюз и помогают Газпрому

После того, как в Италии к власти пришло новое правительство, состоящее из представителей двух евроскептических партий, в западных СМИ одна за другой начали появляться статьи с паническими предсказаниями, что теперь Евросоюзу хана, что в Риме к власти пришли друзья Путина, которые отменят санкции против России и признают Крым, и что эти ужасные итальянские популисты первым делом постараются создать много-много проблем настоящему лидеру так называемого свободного мира, то есть Ангеле Меркель.

Я и мои коллеги на канале тоже сняли несколько видео об итальянской бомбе, которая сейчас может взорваться под самым фундаментом Евросоюза и должен сказать, что я рад видеть, что мои оценки оказались близкими к реальности, а в некоторых моментах новое итальянское правительство даже превзошло мои ожидания. Как оно там будет с санкциями против России разбираться мы еще посмотрим зимой, когда будет голосование по их продлению, но уже сейчас можно сказать, что нынешнее итальянское руководство приносит нам пользу.

Позвольте привести конкретный пример. Вы, наверное, помните, как Порошенко недавно участвовал в открытии так называемого трубопровода в обход России? Если нет, на всякий случай напомню этот инфоповод, который вовсю использовался украинской пропагандой, чтобы доказать, что "Газпрому конец" и что теперь Украина сможет спокойно получать газ не из России, а из Азербайджана, что позволит Киеву вести жесткие переговоры с Кремлем и взвинтить цены на транзит.

"В Турции торжественно открыли газопровод TANAP, он предназначен для транспортировки топлива из Азербайджана в Европу в обход России. В церемонии запуска TANAP в турецком Эскишехире участвовали президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев, Украины Петр Порошенко, Сербии Александр Вучич, премьер Болгарии Бойко Борисов, а также представители ряда компаний. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев хотел бы получать газ по новому турецкому газопроводу TANAP. «Мы будем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию и Румынию поставки газа», — сказал Порошено."

А теперь пару моментов, о которых все забыли. На самом деле этот газопровод строился не для Украины, и не для Сербии или Болгарии. В этот газопровод вложены миллиарды долларов, чтобы доставить азербайджанский газ в Италию - то есть туда, где есть много платежеспособного спроса. Посмотрите на карту от британского нефтегазового гиганта British Petroleum, который участвует во всей этой схеме:







Думаю, нет нужды дальше доказывать, что главный приз в этой истории - это богатый итальянский рынок, с которого собираются вытеснить Газпром. Но вот новое правительство Италии официально заявило, что проект будет подвергнут проверке или даже пересмотру, а министр экологии Италии Серджио Коста даже назвал турецко-азербайджанско-британский газопровод "бессмысленным".

Для так называемого "Южного газового коридора", частью которого является построенный турками газопровод, это очень и очень плохие новости. Представьте себе как бы себя чувствовал Газпром, если бы министр экологии Германии вдруг заявил о своем решительном несогласии с Северным Потоком - 2. Это же катастрофа.

Получается, что в результате действий итальянского правительства финансирование всего проекта, к которому хотел примазаться Порошенко и вся его экономика, всё сейчас висит на волоске. Конечно, в Европу азербайджанский газ может попасть и через Балканы, пройдя через Грецию, Болгарию, Румынию и даже дойти до Украины, только теперь из-за действий Рима есть две проблемы.

Проблема первая: непонятно на какие деньги это всё строить, потому что теперь нельзя рассчитывать на прибыль от продажи газа в Италию. И как вы сами понимаете, Сербия и Украина в плане финансирования больших проектов - это инвесторы так себе. Вторая проблема: даже при очень хороших условиях быстро протянуть ветку до Украины уже никто не успеет. А часики-то тикают и "Северный Поток - 2" строится полным ходом.





В общем ждем обвинений в адрес Путина и Газпрома на тему того, что они скупили итальянское правительство в полном составе. Но это еще не все. Для того чтобы Евросоюзу не было скучно, а Джордж Сорос плакал от злости, новое правительство Италии фактически взяло в заложники шенгескую зону. Сейчас в Евросоюзе кризис мигрантов и итальянские евроскептики требуют от Меркель чтобы Германия, раз она так любит мигрантов, забрала их из Италии к себе, ну и пыталась кормить, интегрировать, охранять и так далее, конечно же за свой счет. Если этого не будет сделано, то итальянская делегация будет пытаться вообще отменить всю существующую внутри Евросоюза систему перемещения граждан и беженцев, по крайней мере об этом сообщает британская пресса.

Для Германии это неприемлемый подход и что с этим делать непонятно. Но зато понятно вот что - Евросоюзу скоро будет не до противодействия России. Его разламывают изнутри и решения его внутренних проблем просто не видно. Для России - это хорошие новости. Договариваться со слабой Европой - гораздо удобнее, чем пытаться договориться с еврочиновниками, которые считают себя властелинами мира.

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