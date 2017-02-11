/Поглед.инфо/ 2017 може да стане година на историческа промяна в живота на Стария свят. Предстоят президентски и парламентарни избори в Германия, Франция, Холандия, вероятно и в Италия. Във всичките тези страни във възход са сили, ратуващи за излизане от Евросъюза.

Центробежни тенденции в ЕС съществуваха и преди, но те се засилиха в резултат от миграционната криза и избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ. Най-радикалният носител на идеята за изход от Евросъюза е френският "Национален фронт" на Марин Льо Пен. Изходът на Франция може да доведе континента до екзистенциална криза. Адептите на евроинтеграцията обясняват дезинтеграционните процеси в съюза с интригите на Русия. Вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" пише: "Най-тревожното е, че днес западните демокрации са заразени с вируса на тоталитарната демокрация. В Съединените щати, Франция, Източна Европа, вирусът се разпространява толкова бързо, а Путин и Жириновски са указания за фанатизма, с който да се разруши либерално-демократичната система... Избива ни студена пот." Характерен е и коментарът на "Евронюз" за срещата на Виктор Орбан и Владимир Путин в Будапеща: "Орбан внася в Унгария от Русия автократичния стил и задушаванетo на пресата с методите на Путин." Европейските лидери са застинали сега в пасивно, психически проиграно от тях, очакване: "Какво ще каже Тръмп следващия път? Какво ще направи по-нататък?" Докато това състояние на умовете на европейските политици остава, алтернативните партии ще продължават да набират скорост в Европа. И без никаква помощ от "тоталитарната демокрация".

(рус.ез.)

Перепутья Европы и холодный пот либералов

2017 год – год парламентских и президентских выборов в Германии, Франции, Нидерландах, возможно, в Италии – может стать годом исторических перемен в жизни Старого Света. Во всех этих государствах на подъёме силы, вынашивающие идею выхода из Европейского союза.

Центробежные тенденции в Евросоюзе существовали и раньше, но их усилили кризис с беженцами и избрание президентом США Дональда Трампа. ЕС как одна из опор «моста через Атлантику» начал терять прочность.

Сегодня самый радикальный носитель идеи выхода из Евросоюза – «Национальный фронт», возглавляемый Марин Ле Пен, которая идёт на президентские выборы во Франции в апреле-мае с чётко сформулированным требованием референдума по вопросу о «фрекзите» (по аналогии с «брекзитом»). Высказалась Марин Ле Пен и за выход Франции из НАТО. По опросам начала февраля, Марин Ле Пен лидирует среди других кандидатов в президенты, и в Брюсселе обеспокоены. Как-никак Франция – вторая после Германии экономика Евросоюза, и есть опасения, что «выход Франции из ЕС опрокинет континент в экзистенциональный кризис».

Ещё раньше, 15 марта, пройдут парламентские выборы в Нидерландах. И здесь Партия свободы под руководством Герта Вильдерса ратует за выход из ЕС. Судя по опросам, шансы у этой партии хорошие.

Очередные выборы в Италии должны состояться в 2018 году, но кризис, вызванный досрочным уходом с поста премьера Маттео Ренци и ослаблением позиций его Демократической партии могут приблизить эту дату. Быстро растущие «Движение пяти звезд» и «Лига Севера» имеют большие шансы отвоевать места в парламенте, а возможно, и войти в новое правительство. Обе партии выступают за выход страны из зоны евро, а Италия – третья по величине экономика ЕС.

В сентябре должны состояться выборы в Германии. Здесь евроскептики (партия «Альтернатива для Германии» - АдГ) готовятся к кампании по-немецки обстоятельно. Они опубликовали развёрнутую партийную программу, где в разделе «Европейская политика» говорится о бесперспективности продолжения членства в Евросоюзе. Критики АдГ обвиняют её в намерении «вернуться в национальное государство», что, с их точки зрения, является архаикой, но рядовой немец смотрит на это иначе.

Нарастают также евроскептические настроения в Австрии, Испании, Венгрии.

Всё это заставляет адептов евроинтеграции искать какое-то объяснение происходящему. И объяснение, конечно, находится. Оказывается, дело в происках России, покусившейся на единство Европейского союза. Газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг» пишет: «Много лет назад, когда на трибуне российской политики появился Владимир Жириновский, мы думали: надо же, какой авантюрист! На сегодня этот националист стал прототипом авторитарных политиков… И самое тревожное состоит в том, что мы уже не можем отделаться фразой «что вы хотите, это же Россия». Сегодня все западные демократии заражены вирусом тоталитарной демократии. В США, Франции и Восточной Европе этот вирус распространился настолько, что Путин и Жириновский становятся примерами фанатизма, который посягает на либерально-демократическую систему… От этого покрываешься холодным потом».

Так незатейливо европейские «властители дум» объясняют крепнущее у европейцев желание освободиться от брюссельского бюрократического монстра. Подход не блещет новизной. Европейские поклонники российской «тоталитарной демократии» – это же пятая колонна Москвы, господа!

Призывы к обороне от тоталитаризма, напоминания об «основных ценностях Запада» становятся всё более частыми. Либеральные СМИ выражений не выбирают. Для них стремление европейских «правых популистов» развивать отношения с Россией без санкций, без информационных войн – это сигнал, подаваемый «агентурой Москвы». Очень характерен комментарий «Евроньюс» к встрече Виктора Орбана и Владимира Путина в Будапеште в начале февраля: Орбан «импортирует в Венгрию из России автократический стиль и удушение прессы методами Путина».

А вот комментарий из передачи Первой программы немецкого телевидения «Тагесшау»: «Орбан и Путин объединились в демонтаже демократии». В таком освещении происходящего Орбан - тоже агент Кремля.

Однако оппоненты либерального мейнстрима не сдаются. Они сопротивляются. Известный немецкий публицист Альбрехт Мюллер предлагает к рассмотрению вопрос «Что означает правый?»: «Разве те, кого у нас называют правыми, ведут агрессивные войны? Разве они начали разворот от взаимопонимания в Европе к конфронтации? Разве они возвращаются к доктрине ядерного устрашения?» Альбрехт Мюллер ещё не вполне освободился от гипноза политкорректности, он словно стесняется называть себя правым и продолжает: «Всё это делают силы, называющие себя либеральными демократами, хотя именно они на самом деле являются правыми радикалами… Наше общественное мнение уже не помнит, что преступная война в Ираке началась с невероятной лжи, а фрау бундесканцлерин, которая тогда была в оппозиции, требовала участия Германии в этой войне. Наше общественное мнение уже не помнит, что Франция и Великобритания, а также США осуществили в Ливии переворот, который стоил тысяч жизней и разрушения страны… Наше общественное мнение уже не помнит, что Германия воюет в Сирии и Афганистане, а вместо заявленного намерения разоружаться дело идет к новой гонке вооружений…»

Да, у Европы есть свои проблемы, отличные от американских, и шаткость Европейского союза – одна из главных. Заявила о себе эта проблема ещё до того, как Дональд Трамп стал президентом США. На сегодняшний день в политике нового американского президента по отношению к европейским союзникам сохраняется много неопределённости, но то, что Трамп не беззаветный рыцарь атлантизма и не сторонник единства «европейской семьи» во что бы то ни стало, уже совершенно ясно. Ясно также, что отношения ведущих европейских государств с Соединёнными Штатами неизбежно будут принимать новый вид.

Европейские лидеры застыли сейчас в пассивном, психологически проигрышном для них ожидании: «Что скажет Трамп дальше? Что он дальше сделает?» Пока это состояние умов европейских политиков сохраняется, альтернативные правые в Европе будут продолжать набирать силу. И без всякой помощи со стороны «тоталитарной демократии».