/Поглед.инфо/ Брюксел е домакин на срещата на високо равнище на лидерите на страните от Евросъюза. Главната цел на мероприятието стана известна още преди началото на срещата: окончателно решение за миграцията. Но представителите на Съвета на Европейския съюз съобщиха, че няма да подпишат окончателния документ за миграцията. Това всъщност означава провал на срещата на високо равнище: Европа е изправена пред заплаха от политическа криза в Германия и фанатично затваряне на границите на държавите-членки на ЕС.

Настоящата среща на върха на ЕС се оказа неуспех във всяко отношение. Изглеждаше, че върхът на европейската криза е преминал през последната година. Евроскептиците "загубиха" изборите в основните европейски държави - Германия и Франция; случаят с Великобритания бе единичен и не предизвика ефекта на доминото.

Заплахата от скоропостижната смърт на Европейския съюз отстъпи за неопределено време; и на преден план излезе идеята за системни реформи на "Обединена Европа". Но точно в това е причината за кризата на европейската интеграция: всички възможни реформи на Европейския съюз за пореден път затъват в безкрайни дискусии, съгласувания, опити се да изгладят нещата, да се постигне компромис и намери общо решение, приемливо за всичките 27 страни от ЕС с противоположни интереси...

(рус.ез.)

Мигранты разваливают Евросоюз

В Брюсселе проходит саммит лидеров стран Евросоюза. Главный итог мероприятия стал известен еще до его начала: представители Совета ЕС сообщили, что итоговый документ по миграции европейские лидеры подписывать не станут. Это фактически означает провал саммита: над Европой нависла угроза политического кризиса в Германии и веерного закрытия границ стран — членов ЕС.



Нынешний саммит ЕС оказался провальным во всех отношениях. Казалось бы, пик европейского кризиса был пройден в позапрошлом году. Евроскептики «проиграли» на выборах в главные европейские страны — Германию с Францией, казус Великобритании оказался единичным эксцессом и не породил эффекта домино.



Угроза скоропостижной смерти Европейского союза на неопределенное время отступила, на первый план вышла идея системных реформ «Единой Европы». Но в том-то и причина кризиса европейской интеграции: все возможные реформы Евросоюза в очередной раз завязли в бесконечных обсуждениях, согласованиях, попытках сгладить острые углы, прийти к компромиссу и найти общее решение, устраивающее все 27 стран ЕС с противоположными интересами.



В результате все проблемы, породившие кризис, остались нерешенными, к середине этого года накопилась их критическая масса, и кризис ЕС вернулся как ни в чём не бывало.



Все конфликтные узлы европейской интеграции сошлись на нынешнем саммите воедино. Процесс выхода Великобритании из ЕС становится необратимым. Европейские лидеры будут согласовывать следующую семилетнюю перспективу с учетом «брексита» и урезания общеевропейского бюджета на долю Соединенного Королевства.



Сокращение общего «пирога» неминуемо порождает недовольных, которых обошли при его дележке. Обделенные уже определились: Прибалтика и страны Вышеградской группы, которым намерены урезать дотации из структурных фондов ЕС. Жалобы «Новой Европы» на сокращение финансирования и призывы проявлять солидарность к менее развитым европейским союзникам не помогут: какая солидарность, отвечают им Германия, Франция и Италия, если «младоевропейцы» отказываются помочь Западной и Южной Европе с размещением беженцев?



Мигранты — это главный камень преткновения в «Единой Европе», который уже привел к расколу, а теперь ведет и к распаду ЕС.



И вновь та же примечательная деталь: пик миграционного кризиса ведь уже пройден. Количество пересечений границы ЕС беженцами из стран Азии и Африки в прошлом году было в несколько раз меньше, чем в приснопамятном 2015‑м. Однако никаких решений по предотвращению кризисных ситуаций в будущем за прошедшие годы принято не было. Европейские политики повели себя как беременная гимназистка: решили, что как-нибудь само рассосется.



Не рассосалось. Миграционного кризиса нет, зато политический кризис из-за мигрантов налицо.



Страны Южной Европы, куда первоначально прибывают все беженцы, требуют от Брюсселя заставить страны Центральной и Восточной Европы разделить с ними миграционную нагрузку. Италия угрожает заблокировать саммит ЕС, если в итоговом документе по миграции не будет прописана коллективная ответственность за размещение беженцев. Страны Вышеградской четверки готовы заблокировать саммит при прямо противоположном условии: если им навяжут коллективную ответственность и заставят принимать беженцев.



В итоге Евросоюз выбрал компромиссное решение в своем неповторимом стиле.



Представители Совета ЕС сообщили прессе, что итогового документа по миграции на саммите в Брюсселе не будет предложено вовсе.



То есть решение прежнее — не предпринимать вообще ничего, ожидая, что терпение и время всё вылечат и проблема исчезнет сама собой.



Но проблема от попыток затолкать ее в долгий ящик становится только более запущенной. Еще пару месяцев назад сложно было представить, что наплыв азиатских и африканских гостей поставит под вопрос единство не только Евросоюза, но и входящих в него государств. Теперь это реальность, причем относится эта реальность не к какой-то периферийной малой стране, а к главному донору «Единой Европы» — Германии.



Южногерманская Бавария, которая приняла наибольшее количество беженцев среди всех федеральных земель, готова ужесточить миграционную политику на своей территории и в ускоренном порядке высылать нелегальных мигрантов, не оглядываясь на Берлин.



Лидер правящего в Баварии Христианского социального союза (ХСС) Хорст Зеерхофер, занимающий пост министра внутренних дел Германии, выставил своей начальнице Ангеле Меркель ультиматум: или она до конца месяца находит общеевропейское решение миграционной проблемы, или он своей властью главы МВД закрывает границы Германии и начинает депортировать нелегальных мигрантов. При нынешнем «раздрае» между разными частями ЕС найти такое решение практически невозможно.



Как в таком случае будут развиваться события в ФРГ? Что ждет объективно главную страну Европы? Баварский сепаратизм? Политический кризис, распад правительства и досрочные выборы? Или то самое закрытие границ?



Закрытие границ ФРГ может спровоцировать веерное закрытие границ во всех странах ЕС, что станет началом распада Евросоюза; политический кризис в Германии в разгар общеевропейского кризиса чреват тем же.



«Единой Европе» не хватает политической воли, чтобы вытащить себя из болота разногласий и противоречий, в которое она погружается, и обрести заветное единство. Источник этой политической воли всегда находился за пределами «Единой Европы». За океаном. Но теперь рассчитывать на то, что Вашингтон вмешается в европейские распри и волевым решением определит стратегию будущего ЕС, которой будут вынуждены следовать и согласные, и несогласные, не приходится.



Евросоюз всё время своего существования был экономическим гигантом и политическим карликом. Однако Америку даже в условиях политического доминирования над Европой внутри Западного мира раздражало, что общеевропейская экономика как минимум не уступает американской, а Евросоюз в экономическом отношении является достойным конкурентом США.



Предыдущая американская администрация пыталась изменить эту ситуацию посредством создания Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (TTIP) на условиях, выгодных США. Нынешний президент Дональд Трамп действует проще, грубее и жестче. Он обкладывает европейских союзников пошлинами, настаивает на поборах за военную защиту, поддерживает организаторов «брексита» и других смутьянов внутри Европы.



Трагедия Евросоюза в том, что если он распадется, то бывший заокеанский покровитель европейской интеграции горевать по этому поводу не станет и даже сочтет развал ЕС соответствующим национальным интересам США.



От всего этого «Единая Европа» чувствует себя брошенной и неприкаянной и не знает, что делать. Единственное, на что ее сейчас хватает, — это аккуратно продлевать на полгода антироссийские санкции в надежде, что такой демонстрацией приверженности «трансатлантической солидарности» расположение заокеанского патрона еще можно вернуть.

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