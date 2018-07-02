/Поглед.инфо/ Иде реч за "меката сила", която поляците прилагат в източната част на Украйна.



На 23 юни в полския град Вроцлав се проведе малко тържество. Поводът бе преименуването на едно от кръговите кръстовища на града на името на Петлюровския генерал Безручко. В Полша обичат такива персонажи: заедно с полската армия, дивизията на Безручко превзе в 1920 г. Киев, след това се бие срещу червеноармейците на Будьони.

Самата церемония бе ограничена до поставянето на знак с новото име на кръстовището. На събитието присъстваха няколко десетки души, сред които и посланикът на Украйна в Полша Андрей Дещица. Той каза, че това е много важен ден, защото Безручко е общ герой и на двете страни, защото Украйна и Полша са силни, когато са заедно.

Киев непрекъснато се опитва да изисква от Варшава и да недоволства, когато от другата страна на границата предупреждават, че с Бандера, Украйна няма да й позволят да влезе в Европа. При това, нито тези, които правят политиката в Киев, нито упоритите "активисти" не виждат как полската експанзия се разгръща в тяхната страна. И това става не само в западните региони на Украйна, особено тези, които някога са били част от Речпосполита.

В източните райони, поляците също са активни, главно в един от най-големите градове в страната - Харков. Там функционира Генерално консулство на Полша, начело с Януш Яблонски, който има богат опит в страните от бившия Съветски съюз (Москва, Лвов, Калининград и ето сега – и в Харков).

Още с поемането на поста си в Харков през 2016 г., Яблонски успя да договори с общинските власти, в сградата на ул. Университетская 16 да се постави възпоменателна плоча с името на Юзеф Пилсудски. На тържествената церемония по откриването присъства полският посланик Ян Пекло.

Престоят на Пилсудски в Харков е краткотраен. Бъдещият диктатор на Полша учи само един семестър в местния университет. След това се прехвърля в Дерпт (сега Тарту), после в Петербург...

(рус.ез.)

Польский Харьков — бред становится реальностью

«Мягкая сила» поляков на востоке Украины.

23 июня в польском Вроцлаве состоялось небольшое торжество. Поводом для него стало присвоение одному из круговых перекрёстков имени петлюровского генерала Безручко. Таких персонажей в Польше любят: вместе с поляками дивизия Безручко брала в 1920 году Киев, потом воевала против армии Будённого.

Сама церемония свелась к открытию таблички с названием перекрёстка. В мероприятии приняли участие пару десятков человек и среди них посол Украины в Польше Андрей Дещица, который говорил, что это очень важный день, что Безручко общий герой обеих стран, что вместе Украина и Польша сильны.

Киев постоянно мечется между заискиванием перед Варшавой и недовольством, когда с той стороны границы предупреждают, что с Бандерой Украину в Европу не пустят. При этом ни те, кто делает политику в Киеве, ни «активисты» в упор не видят, как в их стране разворачивается польская экспансия. И это происходит не только в западных областях Украины, особенно тех, что когда-то входили в состав Речи Посполитой. В восточных областях поляки также активны и в первую очередь в одном из крупнейших городов страны – Харькове. Здесь функционирует генеральное консульство Польши, которое возглавляет Януш Яблонский, имеющий большой опыт работы в странах бывшего СССР (Москва, Львов, Калининград и вот теперь Харьков).

В первый год работы Яблонского (2016) в Харькове появилась мемориальная доска Юзефу Пилсудскому. Польский генконсул высказал свою идею городским властям, те инициативу поддержали, и вскоре на здании по адресу Университетская, 16 появилась памятная доска, на торжественную церемонию открытия которой прибыл посол Польши Ян Пекло.

При этом для Харькова Пилсудский ничтожен. Будущий диктатор Польши учился в местном университете, но всего один курс. Потом он попытался перевестись в Дерпт (ныне Тарту), затем оказался в Петербурге, где был арестован и отправился в ссылку. Больше жизнь Пилсудского с Харьковом не пересекалась, но мемориальная доска ему уже есть, её каждый день созерцают студенты и преподаватели инженерно-педагогической академии. Добавлю, что Университетская – это не окраина, а самый центр Харькова.

В современной Польше существует культ личности Пилсудского, активно распространяемый на Украину. Во Львовской области, например, людей водят по туристическим тропам Юзефа Пилсудского (маршал когда-то любил пешие прогулки в Карпатах), а харьковчанам предлагают гордиться тем, что этот человек один год отучился в их городе.

Установлением мемориальной доски Пилсудскому поляки не ограничились. В конце 2017 г. Януш Яблонский презентовал календарь «Выдающиеся поляки и Харьков». Нетрудно догадаться, что самый выдающийся из них Пилсудский. Календарь двуязычный – польско-украинский, в его создании приняли участие организации, связанные с консульством Польши. Таких организаций в городе немало: культурно-образовательный центр «Дом Полонии», Харьковское общество польской культуры, культурно-образовательный центр в университете местного хозяйства имени Бекетова, центр польско-украинского сотрудничества в педагогическом университете имени Сковороды, Центр исследований и популяризации польского наследия и ряд других.

Чем они занимаются? Прошлой осенью несколько десятков харьковских школьников отправились в Польшу, где они посетили Гнезно, первую столицу королевства, побывали в Познани, в ряде других исторических мест. В путешествие их лично провожал консул Яблонский. Таких детских групп в 2017 году было семь, то есть в Польше побывали сотни юных харьковчан. Судя по отзывам, дети мечтают вновь приехать в Польшу.

А ещё польское диппредставительство в Харькове осваивает виртуальное пространство. В начале июня этого года консульство провело презентацию приложения для смартфонов, которое называется «Польский Харьков». Разрабатывали его сотрудники и выпускники двух харьковских вузов – педагогического университета и экономического университета имени Кузнеца. Осенью приложение станет доступно пользователям и, установив его на свой телефон, любой желающий сможет узнать, что Харьков – это город Пилсудского и других известных поляков.

Само по себе словосочетание «Польский Харьков» – абсурд. По переписи 1897 года, поляки составляли только 2,3% населения города, перед Великой Отечественной войной их было лишь 0,55%, согласно всеукраинской переписи 2001-го, на всю Харьковскую область нашлось 1936 поляков, что составило 0,03% населения региона. Поэтому, если «Польский Львов» – историческая реальность, то «Польский Харьков» – бред. Однако этот бред перерастает в реальность.

То, чем занимается польское диппредставительство в Харькове, в советское время называлось идеологической диверсией. Сегодня это именуется «мягкой силой». С её помощью под контроль берутся не территории, а умы – посредством гуманитарных проектов вроде мемориальной доски Пилсудского, календарей с портретом польского диктатора, отправки харьковских детей в Польшу, приложений для смартфонов «Польский Харьков» и т. п.

Удельный вес польского присутствия на Украине на фоне Германии или Франции сравнительно невелик, но дипломаты Речи Посполитой куда активнее западноевропейских коллег. В другом государстве подобной деятельности дипломатов соседней страны поставили бы заслон, но только не на Украине. Нынешняя украинская власть не хочет и не может противопоставить что-либо польской экспансии.

Больше того: пропаганда «польского Харькова» официальному Киеву выгодна. Все годы независимости Украины, особенно после переворота 2014 года, украинские власти ведут борьбу с русским Харьковом. Город усиленно украинизируют, но дело идёт со скрипом. Взять хотя бы муралы. Они в моде, рисуют их где только можно. В Киеве на стенах домов уже успели изобразить гетмана Скоропадского, сказочного казака, поражающего двухголового змея, девицу в вышиванке. В Харькове «идейно правильные» муралы тоже есть, но есть и настенные картины с Гагариным, с героями Советского Союза, с народными артистками СССР.

Город помнит свою историю и даже сегодня стремится сохранять своё русское советское прошлое. Одним из инструментов борьбы с этим и становится польское наследие Харькова, сколь бы мизерным оно ни было. Ну а пока идёт эта борьба, дипломаты Речи Посполитой осваиваются в «первой столице Украины». В начале июня в Харьков вместе с коллегами из Венгрии, Чехии и Словакии приезжал польский посол Ян Пекло. Одной из целей визита стала подготовка конференции Вишеградской группы в Харькове. Мероприятие состоится в августе, накануне дня независимости Украины. Анонсировано участие послов и мэров городов. Вполне возможно, что через пару лет в Харькове станут собираться уже министры и главы государств Вишеградской четвёрки.

Харьков расположен далеко от западных границ Украины. Но поскольку польские дипломаты ощущают себя в этом городе настоящими хозяевами, они приглашают гостей «к себе домой» – в польский Харьков.

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