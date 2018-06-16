/Поглед.инфо/ Европейската централна банка (ЕЦБ), която е създадена на 1 юни 1998 г., навърши двадесет години. Има основание да се счита, че по степен на влияние върху живота на Европа, Европейската централна банка е най-важната институция на Европейския съюз. Формално, това е институция на еврозоната, в която в обръщение е еврото (еврозоната включва 19 от 28-те страни-членки на ЕС); обаче ЕЦБ е и център на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), която обединява всички национални централни банки на страните от ЕС.

Също формално, Европейската централна банка се управлява от Управителния съвет, в който са представени ръководителите на централните банки на страните от еврозоната; но действителните решенията се вземат на заседания на Изпълнителния съвет (Executive Board) от шестима души, включващ президентът на ЕЦБ, избиран от Европейския съвет. Днес това е италианецът Марио Драги.

Много експерти смятат, че той се намира под силното влияние на стопаните на парите, т.е. на основните акционери на Федералния резерв. Дълги години Марио Драги работеше в американската банка Goldman Sachs, която е един от влиятелните акционери на Федералния резерв. "Бивши" в "Goldman Sachs" няма. Смята се, че като ръководител на ЕЦБ Драги взема решенията си, съобразно препоръките на своите задокеански колеги. В същото време той е член на G30 – затворена група, състояща се от най-влиятелните банкери и финансисти от различни страни.

Как се изграждат отношенията на ЕЦБ с централните банки на държавите от еврозоната? Последните до голяма степен загубиха своята независимост и действат по команди от Франкфурт на Майн, където се намира седалището на ЕЦБ...

В еврозоната об в еврозоната има една централна банка, с която ЕЦБ трябва да се съобразява. Това е Централната банка на Германия (Бундесбанк). Делът на германския БВП в Европейския съюз е 27,4%, а в съвкупния БВП на страните от еврозоната, делът на Германия е почти 2/5.

(рус.ез.)

От позиций Германии на внешних рынках зависит судьба Евросоюза

Об особых отношениях ЕЦБ и Бундесбанка.

Европейскому центральному банку (ЕЦБ), датой рождения которого считается 1 июня 1998 года, исполнилось двадцать лет. Есть основания считать, что по степени влияния на жизнь Европы ЕЦБ – важнейший институт Евросоюза. Формально, правда, это институт только еврозоны, где обращается евро (в еврозону входит 19 из 28 государств-членов ЕС), но ЕЦБ является одновременно центром Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ), объединяющей все национальные центральные банки стран ЕС.

Формально Европейским центральным банком управляет Совет управляющих, в котором представлены руководители центробанков всех стран еврозоны, но фактически решения принимаются на заседаниях правления ЕЦБ (Executive Board) из шести человек, включая президента ЕЦБ, назначаемого Европейским советом. Сегодня это итальянец Марио Драги. Многие эксперты полагают, что он находится под сильным влиянием хозяев денег, то есть главных акционеров Федеральной резервной системы. Долгое время Марио Драги работал в американском банке «Голдман Сакс», который является одним из влиятельных акционеров Федерального резерва. «Бывших» в «Голдман Сакс» не бывает. Полагают, что как руководитель ЕЦБ Драги принимает решения с учётом рекомендаций своих заокеанских коллег. Одновременно он является членом закрытой группы G30, состоящей из наиболее влиятельных банкиров и финансистов разных стран.

Как строятся отношения ЕЦБ с центробанками стран еврозоны? Последние в значительной мере утратили свою самостоятельность и действуют по командам из Франкфурта-на-Майне, где находится штаб-квартира ЕЦБ. Именно ЕЦБ принимает важнейшие решения по денежно-кредитной политике (ключевая ставка, объем денежной массы и денежной эмиссии и др.), а национальные центробанки лишь выступают в качестве его филиалов. Так, ЕЦБ с января 2015 года проводит политику «количественных смягчений» (КС), то есть непрерывного увеличения денежной массы евро. Эта европейская валюта попадает в обращение в результате покупки Европейским центральным банком долговых бумаг, эмитируемых казначействами стран еврозоны. В первую очередь это бумаги суверенного долга Греции (у неё самый высокий уровень суверенного долга, находящийся на уровне 175-180% ВВП). Также осуществляется покупка долговых бумаг Италии, Португалии, Испании и др. Новое коалиционное правительство Италии, сформированное в мае, настаивает на том, чтобы ЕЦБ списал Италии долг в размере 250 млрд. евро (почти 300 млрд. долл.). Рим понимает, что завтра, когда печатный станок ЕЦБ остановится, будет поздно: остановка в наращивании долговой пирамиды приведет к её обрушению. Такой сценарий ждёт также Португалию, Испанию и ряд других стран еврозоны.

Хотя за двадцать лет существования евро ЕЦБ превратил национальные центробанки в свои региональные конторы, которые должны лишь исполнять его команды, в еврозоне есть один центробанк, с которым ЕЦБ вынужден считаться. Это Центробанк Германии (Бундесбанк). Доля ВВП Германии в Евросоюзе составляет 27,4 %, а в совокупном ВВП стран еврозоны доля Германии – без малого 2/5.

Следует вспомнить, что при подготовке планов европейской валютной интеграции и введения единой валюты в Европе первоначально на роль такой валюты предлагалась немецкая марка. Резко против выступила тогда Франция, которая всегда ревниво относилась к любым планам усиления немецкого соседа. Поэтому переиграли на евро. Сам ЕЦБ, между прочим, создан по образу и подобию Бундесбанка. Также не случайно, что главная контора ЕЦБ находится не в Брюсселе, а на немецкой земле – во Франкфурте-на-Майне, в том же городе, где и Бундесбанк. Так что президент Бундесбанка Йенс Вайдман и Марио Драги могут каждодневно обсуждать наиболее деликатные вопросы во время личных встреч.

В формате статьи невозможно перечислить всё, что может волновать руководителей двух этих центробанков. Акцентирую внимание лишь на одном важном аспекте – проблеме валютного курса евро. Наверное, тема валютного курса евро в еврозоне является наиболее чувствительной именно для Германии, поскольку Германия способна выполнять свою роль локомотива в Европе прежде всего потому, что имеет самые крепкие позиции на внешних рынках по сравнению с другими странами ЕС. Так, в 2016 году экспорт товаров 28 стран-членов ЕС за пределы союза составил 1745,2 млрд. евро. На Германию пришлось 501,5 млрд. (почти 29%). В том же году импорт товаров стран-членов был равен 1708,3 млрд. евро. На Германию пришлось 320,6 млрд. (около 19%). Обратим внимание на то, что в рамках всего ЕС товарный экспорт очень незначительно превышал товарный импорт (положительное сальдо в 36,9 млрд. евро), а у Германии имелось положительное сальдо,превышающее 180 млрд. евро.

Приведу последние данные европейской статистической службы о внешней торговле Германии за март 2018 года. Экспорт составил 116,1 млрд. евро, причём поставки в страны еврозоны – 44,2 млрд., за пределы еврозоны – 71,9 млрд. Импорт был равен 90,9 млрд. евро, в том числе импорт из стран еврозоны – 35,0 млрд., из стран, находящихся за пределами еврозоны, – 55,9 млрд. евро. Таким образом, 62% внешнеторгового оборота Германии приходилось на страны, находящиеся за пределами еврозоны. В торговле с этими странами активное сальдо составило за месяц 16,0 млрд. евро.

От позиций Германии на внешних рынках судьба всего Европейского союза и еврозоны зависит самым прямым образом. А внешнеэкономические успехи германского локомотива за пределами еврозоны сильно зависят от курса евро по отношению к другим валютам.

Очевидно, что политика КС, которая проводится Европейским центральным банком уже три с половиной года, способствует поддержанию курса евро по отношению к доллару США и другим валютам на относительно низком уровне. Такая политика дует в паруса немецкой экономики, имеющей ярко выраженную экспортную ориентацию. Если в 2012 году сальдо внешней торговли товарами и услугами Германии было равно 140,3 млрд. евро, то в 2016 году, как мы отметили, оно уже увеличилось до 189,9 млрд. евро (прирост на 35%). Четыре года подряд наблюдается непрерывный рост экспорта Германии. По итогам 2017 года он увеличился еще на 6,3% и достиг рекордной величины 1279 млрд. евро. Германия уверенно обошла США по объёму экспорта, заняв второе место в мире после Китая (немецкий экспорт составил в прошлом году примерно 73% от объема китайского).

Однако политика КС порождает ряд серьёзных рисков. Один из них – быстрое наращивание суверенных долгов стран-членов еврозоны в результате скупки Европейским центробанком казначейских бумаг. Может наступить момент, когда страны-должники окажутся не способными обслуживать свои пухнущие долги, и начнутся дефолты. Сначала в Греции, затем в Италии, Португалии, Испании, Ирландии. Сие будет означать, что рухнет вся конструкция под названием еврозона. Это прекрасно понимают в Бундесбанке, заинтересованном в сохранении евро и еврозоны. А потому, подавив свои эгоистические желания и дальше стимулировать экспортную экспансию немецкой экономики, руководители Центробанка Германии вынуждены соглашаться с тем, что программу КС пора сворачивать.

В конце текущей недели состоится заседание ЕЦБ с обсуждением будущего программы КС. Скорее всего, будет принято решение о её завершении до конца года. Правда, ключевая ставка ЕЦБ, как ожидают эксперты, останется на прежней нулевой отметке. Пока. С середины следующего года она может впервые с 2015 года получить положительное значение. ЕЦБ (не без согласия и поддержки со стороны Бундесбанка) пытается предотвратить финансовую катастрофу. Не знаю, удастся ли.

А вот вероятность того, что бурная экспортная экспансия Германии в будущем году закончится, очень велика. Учитывая, что между США и Евросоюзом затевается торговая война, а значительная часть положительного сальдо торгового баланса Германии обеспечивается за счет США, немецкую экономику в ближайшем будущем могут ждать непростые времена.

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